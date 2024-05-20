Я побывал на главном дерби Турции: потасовка до, толкотня боссов после и минимум футбола

Репортаж Валерия Самсонова.

Стамбул – родина трех турецких топ-клубов, но фанаты «Галатасарая» (23 чемпионства) и «Фенербахче» (19) часто смотрят на «Бешикташ» (16) свысока и называют матчи против менее статусных соседей derbicik – дербишко. Оставляя термин трушного дерби для главного противостояния в городе.

Что же его окружает и как живет Стамбул в дни повышенного футбольного накала?

Билеты на 48 тысяч и очень много иностранцев

Коротко о раскладах: «Фенер» лидировал 22 из 24 туров, но «Галатасарай» не унывал и в 2024-м включил турбо, выиграв 18 подряд матчей Суперлиги, и заодно прихватил Суперкубок Турции в дважды скандальном матче . За два тура до финиша «Фенер» отставал на шесть очков, но победа в гостях сохраняла призрачные шансы на чемпионство.

Начнем с Кадыкея – района в азиатской части, где находится стадион «Фенера». Уже к полудню улицы и бары наливаются желто-синим.

Даже собака в тренде.

Футбол дружбе не помеха.

Перебираемся в Европу. На Истикляль – главной прогулочной улице Стамбула – почти каждый в цветах или атрибутике «Галатасарая».

Болельщики «Фенера» – редкая находка, но, несмотря на вражду, они спокойно прогуливаются по Истикляль и окрестностям.

Эбрар и Асуде

«Футбол всегда смотрим вместе, – говорит Асуде. – В нашей семье все болеют за «Фенербахче», кроме сестры, которая – за «Галатасарай» из-за [голкипера Фернандо] Муслеры. Это принципиальный соперник, который, вероятно, снова выиграет чемпионат, но не будет его – не будет и сильного «Фенера».

Джемаль и Юсуф

«Я приехал из Измита (100 км от центра Стамбула – Sports) увидеться с другом. Конечно, в футболке «Фенербахче», за который болею все 20 лет, – рассказывает Джемаль. – Впереди толпа болельщиков «Галатасарая»? Так я только оттуда. Немного обматерили, да и все, ха-ха. Если сегодня выиграем, это скрасит впечатление от неудачного сезона».

У фанатов «Галатасарая» подъехало подкрепление из-за границы.

Джанер – слева

«За «Галатасарай» с детства или даже раньше, – улыбается Джанер. – В моем понимании, даже чемпионство не так важно, как победа в дерби. Это то, что вспоминают в первую очередь.

У меня турецкие корни, но живу во Франции. Смотрю матчи каждые выходные. Неделю назад предложил другу, у которого ютуб-канал , сгонять в Стамбул – и вот мы тут. Только полдень, а сколько людей [в атрибутике] на улицах – невероятно. Недавно был на «Марсель» – «ПСЖ» и не видел такого».

У кассы нет перекупщиков, хотя в интернете можно было достать билет: от 17 000 лир (48 000 ₽) в начале недели до 25 000 лир (70 000 ₽) – в день матча. Напишите в комментах, сколько бы вы отдали за стамбульское дерби.

Для входа на территорию стадиона нужно пройти три кордона полиции, каждый из которых перероет твой рюкзак в поисках запрещенки.

Из развлечений перед ареной – диджей и прессвол, чтобы примерить свою голову к телу Мауро Икарди – с отрывом самого популярного футболиста «Галатасарая», если судить по мерчу.

Перед стадионом снова встречаю болельщиков издалека.

Юсуф – слева

«Приехали из Германии только ради этого матча, – говорит Юсуф. – Мы почти чемпионы, но эта игра очень важна: прибьем «Фенер» – и можно праздновать. Билеты на сайте смели за 4 секунды, но у нас есть нужные знакомства. Ради такого не жалко отдать 1 250 евро [за билет]».

Иван – слева

«Три года назад впервые попал на дерби и влюбился в атмосферу, – вспоминает Иван из Бельгии. – Такой [атмосферы] нет ни в Лиге чемпионов, ни в классико. Это мое третье дерби в жизни, надеюсь сегодня будет самое яркое. Победа над «Фенером» часто важнее трофеев, поэтому отдал 600 евро, не раздумывая».

Матч открыли потасовкой – из-за провокации игрока «Фенербахче»

Поднявшись в пресс-центр, за час до матча обнаружил его неожиданно пустым.

Оказалось, что когда игроки «Фенера» пошли приветствовать фанатов, полузащитник Мерт Хакан Яндаш, известный буйным характером, отправился в противоположную сторону и похлопал по эмблеме перед трибуной «Галатасарая».

Перформанс не оценил хавбек хозяев Керем Актюркоглу – столь ранняя потасовка удивила даже турецких журналистов, которые заняли медиа трибуну задолго до игры.

Когда «Фенер» вышел на разминку, диджей выключил музыку – вероятно, чтобы игрокам было проще вынести оскорбления с трибун. Особенность зарядов фанатов «Галатасарая» в том, что они больше поливали соперников и лично Яндаша больше, чем поддерживали свою команду.

Mayıslar bizimdir (наш май) – 19 мая в Турции отмечают День памяти основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка (по некоторым данным, родился в этот день), молодежи и спорта.

Перед игрой на фанатской трибуне «Галатасарая» появился ироничный перфоманс: тренер хозяев Мерт Окан в образе школьного учителя и сын Дриса Мертенса, Чиро, с лигочемпионским мячом указывают на игроков «Фенера» и подпись Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı – название культовое турецкой комедии «Неудачники снова провалили экзамен».

После стартового свистка быстро выяснилось, что футбола не будет: команды постараются не обыграть друг друга, а перехитрить судью.

В этом преуспел «Галатасарай»: Лукас Торрейра заработал две желтые для Александера Джику. На 12-й минуте уругваец воткнулся в соперника, получил по уху – и рухнул на газон, схватившись за лицо. На 21-й хозяева дважды за минуту потеряли мяч после игры пятками, но все же убежали в контратаку: Джику в центральном круге наступил на ногу Торрейре – и получил красную. Защитник «Галатасарая» Каан Айхан отпраздновал это как победу.

Больше 50 минут в большинстве «Галатасарай» играл на ничью, а, пропустив, не смог переключить тумблер – на 71-й «Фенер» забил единственным ударом в створ на двоих: после углового Чаглар Сеюнджю с полуметра затолкал мяч в ворота.

«Фенер» красиво обмыл победу отсылками из фильма «Неудачники» (раз – 140 млн просмотров, два – 30 млн) и еще может стать чемпионом.

Для этого нужно обыграть дома аутсайдера и надеяться на поражение «Галатасарая», который в гостях сыграет с «Коньяспором». Но есть нюанс: ничья в этом матче поможет обоим клубам решить задачи: взять титул и сохраниться в лиге.

Закончили тоже потасовкой – разнимал женский отряд местного ОМОНа

Интересно, что футболисты «Фенера» после матча застряли в раздевалке и не появились у автобуса даже через 30 минут после того, как уехал «Галатасарай». Выяснилось, что президент клуба Али Коч, который из суеверия смотрел матч вне стадиона, на радостях примчался и повел команду праздновать на поле.

Игроки, среди которых был и Яндаш, фоткались с флагом «Фенера» в центральном круге. Вероятно, это отсылка к тренеру «Галатасарая» Грэму Сунессу, который после выигранного в 1996 году на «Шюкрю Сараджоглу» Кубка Турции, воткнул красно-желтый флаг в центре поля, спровоцировав беспорядки на трибунах.

Конечно, это взбесило хозяев, началась новая потасовка, которая обострилась в подтрибунке.

Последним со стадиона уходили Коч и другие боссы «Фенера», когда на них едва не прыгнула толпа менеджеров «Галатасарая», среди которых был вице-президент Эрден Тимур.

Вип-побоища удалось избежать только благодаря местному ОМОНу, составленному только из девушек.

Как любит повторять мой турецкий коллега: «Обычный день в турецком футболе». Да, все самое интересное в дерби здесь иногда случается не на поле.

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Фото: автора; instagram.com/fenerbahce