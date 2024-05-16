🫣 Гол на третьей секунде во Второй лиге! И это не случайность, а заготовка

Слово авторам.

Хайлайты Второй лиги редко набирают в ютубе даже несколько тысяч просмотров, но у этого гола чуть больше шансов на популярность.

Голасо случился на первых секундах матча Второй лиги (Дивизион А, Серебряная группа) «Химик» Дзержинск – «Машук-КМВ» Пятигорск. Игрок гостей первым касанием из центрального круга запустил мяч в ворота – на третьей секунде!

Контекст матча: через 40 секунд после возобновления игры «Химик» сравнял счет!

Да, 1:1 было уже на 2-й минуте игры, а к 19-й минуте команды забили еще по мячу (2:2). Перед перерывом «Машук» остался в меньшинстве (форвард Александр Бутенко дважды сфолил на фланге), но на 78-й забил победный после стандарта. «Химик» проиграл в большинстве второй матч подряд.

Оба клуба осенью выиграли группы в Дивизионе Б: «Химик» на семь очков обогнал «Зенит-2», «Машук» опередил на шесть ялтинский «Рубин» и «Кубань Холдинг».

Сейчас «Машук» на втором (21 очков, минус семь от лидирующего «Спартака» из Костромы) и борется за Золото Дивизиона А, «Химик» – шестой с целью остаться в Серебре. «Машук» наверняка поднимется в группу выше, а «Химику» светят все расклады – только две команды из 10 останутся в группе по итогам сезона.

Если вы не ювелирно разбираетесь в устройстве обновленной Второй лиги – почитайте , как похорошела она после реформ.

Что говорят герой и очевидцы? Гол – не случайность

Автор шедевра – 24-летний белорусский хавбек Николай Иванов. Он воспитанник минского «Динамо», но за основу провел только шесть матчей, зато часто играл и забивал за дубль, в том числе дальними ударами.

Покатавшись по арендам («Гомель», «Ислочь», «Нафтан», «Минск»), в прошлом сезоне Иванов сверкнул в витебском «Макслайне» из второго дивизиона Беларуси: 8 голов и 9 ассистов в 31 игре .

Зимой перешел в «Машук», где за 12 матчей отметился одной голевой, а сейчас забил с центра поля.

«Перед стартом сезона Артур Умамудинович [Садиров, главный тренер «Машука»] предложил отрабатывать такие удары, – рассказывает Sports Иванов. – Я удивился, но понимал, что может получиться. Он видел, что у меня хороший удар, и приготовил сюрприз соперникам.

Так и произошло. Перед стартовым свистком главный тренер закричал «Коля! Коля!» Сразу понял, что вратарь далеко от ворот. Пробил – попал. После гола не все поняли, что произошло. Просто стояли. Я порадовался первым, все подхватили. Потом поймал себя на мысли: «Может, это сон?» Из-за этого, возможно, пропустили буквально в ответной атаке.

«Химик» нас плохо изучил. В прошлых матчах я уже пытался так забить после пропущенных, но безуспешно: мяч сваливался с ноги. Сегодня он полетел по идеальной траектории.

Это самый яркий гол в карьере, но издали уже забивал на молодежном уровне. Мяч был чуть ближе к воротам и в движении, а вратарь на ленточке, но залетел по сумасшедшей траектории.

Получил много поздравлений. Партнеры сказали, что в Пятигорске ждут проставу. Брат, который внимательно следит за моей игрой, посоветовал выяснить, самый ли это быстрый гол в истории, но сначала нужно понять, с какого момента отсчитывать время: со стартового свистка или удара.

Пока тяжело понимаю, что произошло. Позже изучу, как можно попасть в историю. Вытащил лотерейный билет. Такое бывает раз в жизни. Папа сказал: «Теперь заканчивай карьеру!» Но пока не планирую».

Сразу после гола Иванов побежал к главному тренеру – 39-летнему Артуру Садирову, который провел три сезона в Первой лиге с махачкалинским «Динамо» и 117 игр в «Машуке». С лета 2023-го он работает в Пятигорске, при Садирове команда набирает в среднем 1,93 очка.

«Иванов пришел к нам в феврале, мы сразу поняли, что у него хороший, поставленный удар, – вспоминает Садиров. – Учитывали этот аспект, давно его отрабатывали. Выводили вратаря из ворот и пытались закинуть ему за шиворот.

Еще когда я был футболистом, Юрий Свирков (советский вратарь и тренер – Sports) говорил: «Начало игры – самый неожиданный момент. Вратари часто бросают раму. Один из вас касается мяча – другой бьет».

Вчера мы заметили, что голкипер вышел из ворот, и крикнули Коле. Он услышал и забил. Молодец, что сориентировался и исполнил. Правда, мы много эмоций потратили на празднование, и соперник нас моментально наказал. Главное, что выиграли. Интересы команды важнее. Теперь ждем, когда он проставится, ха-ха».

Комментатор матча Михаил Гореванов был шоке.

«Вообще ничего не понял, – говорит Гореванов. – В тот момент хотел отвлечься на составы, потому что во Второй лиге минут 60-70 обычно ничего не происходит. Он пробил, но я сначала подумал, что игра еще не началась. Возможно, вратарю помешало яркое солнце.

По ходу матча и в перерыве запускал секундомер при пересмотре гола – получалось 2,71 и 2,78 секунды. В комментариях написали, что Михаил Осинов забил за 2,56, но кажется, там гораздо больше, потому что по старым правилам нужно было с центра поля покатить мяч партнеру».

В 2022-м Книга рекордов Гиннеса на неопределенный срок прекратила все дела с Россией и Беларусью, но «Машук» планирует запрос.

Это самый быстрый гол в истории?

В истории российского профессионального футбола – похоже, да. Но официально подтвержденной статистики нет.

Ранее источники указывали Михаила Осинова как автора самого быстрого гола в чемпионатах России. В 2011-м году экс-капитан «Ростова» забил «Олимпии» за новочеркасский «МИТОС».

Во многих заметках указано, что Осинову понадобилось 2,56 секунды, но замеры с секундомером показывают примерно четыре. Кстати, «МИТОС» пытался зафиксировать гол в Книге рекордов Гиннесса, но не оплатил комиссию.

В свежем рейтинге ESPN самый быстрый гол в мировом футболе забил Марк Барроуз в матче молодежной английской лиги «Коус Спортс» – «Истлайн» в 2004-м. За 2,56 секунды.

В аналогичном топ-листе Givemesport Барроуз лишь четвертый, а на первом – шотландец Гэвин Стокс, отличившийся за 2,1 секунды.

Фото: Vk/fcmashuk