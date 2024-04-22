Он тащил пенальти Халка и не пропускал 1448 минут, а теперь не может поступить на тренера в РФС

Интервью Евгения Конюхова.

Вы наверняка помните Евгения Конюхова – голкипер «Крыльев Советов» брал пенальти от Халка на «Петровском» и выдавал рекордные сухие серии в Мелбет Первой лиге (1 448 минут) и Второй лиге (1 224).

Завершив карьеру в 2022 году, Конюхов развивает футбол в родном Муроме (130 км от Владимира), где за собственные деньги построил мультиспортивный манеж.

Несмотря на крепкую карьеру и инвестиции в футбол, Конюхова без объяснения причин второй год не берут в Академию РФС, где учат тренеров.

Валерий Самсонов связался с голкипером и узнал, как так вышло.

Конюхов пропустил 5 (!) за 28 игр – его досрочно отправили в отпуск, а потом позвали в «Рубин» Бердыева

– В 20 ты хотел завершить карьеру. Почему?

– Да, где-то на третьем-четвертом курсе института.

Нужно было определиться, чем заниматься в жизни. Играл во Второй лиге области в универской команде за материальную помощь – тысячу-полторы. Хорошо, что замректора любил спорт и выбивал на него деньги.

Тогда было тяжело куда-то пробиться: интернета нет, как попасть на просмотр? А если повезло, нужно было за одну игру показать что-то нереальное. Это ж не как у нападающих: забил – подписали.

Потом попал в дзержинский «Химик». Одно время был там и игроком, и тренером вратарей. Провел неплохой сезон, пригласили во владимирское «Торпедо». Поставили в первом туре – сыграл на ноль, стал основным.

Там на всю жизнь усвоил: не пропустил – значит ты в порядке, к тебе ноль вопросов. Поэтому орал на защитников даже на 90+. Они кричали: «Да успокойся уже!» – «Успокоюсь, когда свистнут, а завтра [на теории] послушаю, как вы пасовали не туда».

– В «Торпедо» Владимир у тебя была сухая серия 1224 минуты, а за сезон-2008 ты пропустил только пять за 28 игр. Как?

– Всегда мечтал провести сезон с первой до последней минуты, но то травма, то тренер дает шанс второму вратарю.

В «Торпедо» была жажда футбола: оставался после тренировок, пока не выгоняли с поля. Но восстанавливаться не давали – у молодого не было шансов попасть к массажисту. Поэтому пропустил несколько игр из-за микротравм.

За четыре-пять туров до конца чемпионата отправили домой: «У тебя сезон закончился, не будем портить тебе статистику». Мы лидировали, но на Первую лигу не было денег. В оставшихся играх потеряли очки, и на повышение пошло «МВД».

– Сколько предложений было после такого перформанса?

– Только одно. Может, потому что не было агента или такое амплуа. Звонишь [в команду] – там три вратаря, мест нет. Не слышал, чтобы сказали: «У нас три нападающих, не возьмем». Хороший форвард всем нужен.

Вот мы Игиту помним как вратаря? Зато скорпиончика все помнят. Может, мне не хватало экстравагантности, хайпа.

– Много хайповых вратарей знаешь?

– Говорят, у [голкипера «Сатурна» Антонина] Кински была мечта: на 90-й встать на линию вратарской, кинуть мяч в перекладину и поймать. Там бы сразу нескольких со скамейки с сердечным приступом увезли. Если бы я такое провернул, на всю жизнь бы запомнился.

– Одно предложение – от чемпионского «Рубина»?

– Да. Виталий Витальевич [Кафанов] славится селекцией. Он в курсе, когда кто-то выделяется в низших лигах.

Приехал в Казань, никто не встретил. Поехал на базу на такси, благо были деньги. Тренировался две недели с дублем. В последний день пришел Кафанов. «Рубин» был готов подписать, но я понимал, что не буду играть, да и отношение было странное. Я хотел играть, поэтому вернулся во Владимир.

В «Крыльях» застал надменного Тихонова и бессовестного Божовича

– Исследовать Первую лигу ты начал с «Нижнего».

– Да, но через год ушел из-за того, что не платили.

Подписал контракт с «Сибирью». Поставили задачу [выйти в РПЛ], поехали на сборы и через два-три дня вместо тренера поставили шотландца Алекса Миллера. С ним очень много бегали. Через несколько дней в автобусе была лютая тишина. У всех все болело настолько, что могли подраться из-за неосторожной шутки.

У Миллера не было контакта с игроками, зато переводчик носился с ним по Новосибирску в поисках квартиры с 3-4 спальнями. Его сменил Сергей Юран, про которого мы уже общались . Потом и в «Сибири» перестали платить. Расторг контракт и поддерживал форму с «Казанкой».

– Застал там Георгия Джикию?

– Да, классный парень. Мы жили в общежитии, Джикия отвечал за кухню. Экспериментировал: из пельменей делал шедевр, готовил космические бутерброды.

Вскоре тренер владимирского «Торпедо» Евгений Дурнев возглавил «Тюмень» и позвал меня. Прилетел, полчаса поспал на базе. Выглянул в окно – пацаны бегают. Быстро собрался, опоздал, потренировался. На следующий день игра. Размялись, сел на скамейку. Ну, думаю, есть время подготовиться – 15-я минута, фол последней надежды, вратарь – до свидания.

Вышел. Пацанов называл как попало, потому что не знал имен. Потом у нас удалили еще одного, но мы вдевятером выиграли 2:0. Сделал два неплохих сейва, потом у тренера спрашивали: «Вы кого привезли?!»

За Первую лигу боролись с «Оренбургом», но они сильно превосходили нас по деньгам.

– В «Торпедо» Москва тебя тоже подтянул Дурнев?

– Да, но через шесть туров его сняли.

Пришел Александр Бородюк. Добавил мотивации и харизмы. На сборах собрал нас в бассейне: «Продержитесь под водой минуту – дам 200 долларов на команду». А там половина состава на просмотре, за них нельзя было ручаться. Вынырнули только после свистка, когда уже у кого-то пошла кровь из носа.

– «Торпедо» вышло в РПЛ, но ты остался в Первой, перейдя в «Крылья». Почему?

– К 27 годам накопил только на двухкомнатную квартиру в Муроме (даже еще немного занял) и Citroen DS4. Денег не видал. Зарплата была 100-150, в «Торпедо» выросла до 250, а в Самаре предложили в 4-5 раз больше.

– Чем запомнились шесть лет в «Крыльях»?

– Сразу поразил уровень: шведский стол на базе почти весь день, куча экипировки – наконец, можно было меняться футболками. Чартеры, хорошие отели, интервью. Сказка. До сих пор дорожу этим периодом, хотя и не все получилось.

– Что не получилось?

– Два разы вылетели из РПЛ, последнее время не играл. Плюс остался осадок, когда сначала ни за что убрали из команды, а потом выгнали с базы.

– Почему?

– Зимой-2019/20 пришел [агент Павел] Андреев и стал освобождать ставки под своих. Начался масштабный подвоз [футболистов] в основу. Как ни тренируйся – шансов не было.

Миодраг Божович – бессовестный: понимал, что происходит, но его все устраивало. Может, когда-то он был сильным специалистом, но сейчас любит деньги больше футбола. Он был недоволен Антоном Зиньковским, но каждую игру выпускал его. Саше Соболеву говорил снова бить пенальти, когда он не забивал. Видимо, была установка выпускать их, чтобы потом продать.

Летом 2020-го привезли пол-«Чертаново». Сказали, что играть не буду. Попросил отпустить в аренду и доплачивать разницу в зарплате. Отправили в дубль, потом попросили с базы. Еще и люди в клубе, с которыми давно работал, отвернулись, чтобы не попасть под удар.

– Что взял от тренеров «Крыльев»?

– У кого-то точно что-то взял, у другого подсмотрел, как не надо делать.

Первый год при бельгийце Франке Веркаутерене был неплох, потом он закрылся от русских футболистов. Злился, что я оставался после тренировок: «Считаешь меня плохим тренером? Я даю столько, сколько надо». Но мы быстро договорились: я сел на скамейку.

Валерьич [Тихонов] создал хорошую атмосферу.

– Как относились к тому, что Тихонов привел сына?

– Мишка хороший парень. Наверное, тогда он не соответствовал, но старался.

Тихонов на предыгровые подтягивал младшего – Дениса, которому было 15-16 – и они втроем играли в центре обороны. Конечно, был проходной двор, но никому не напихаешь. Не очень приятно и крайне удивительно.

Как-то вели у «Шинника» 3:0, на 85-й в оборону выпустили Мишу. На угловом он бросил футболиста, и тот едва не забил с нескольких метров. Чуть не прибил его.

– Ты говорил, что Тихонов часто включался в тренировки и был в фантастической форме. Самый заплюсованный комментарий к этой новости: «Да это вы в хреновой».

– Он реально был в форме: и в футбольном плане, и в жизненном. Спрашивал: «Ты сколько раз отжимаешься? 20-30? А я 50!» У него была небольшая надменность.

Поработав с бывшими спартаковцами, называю их «контуженные славой». Когда им говорили, что они ошибаются, отвечали: «Ты о таком даже размышлять не можешь, потому что ничего не выиграл».

– В «Крыльях» ты не пропускал в Первой лиге 1448 минут. Чем эта серия отличалась от той, что была во Второй?

– Стало больше интервью, да и все.

– Может, она чудом не закончилась раньше?

– Это не только моя заслуга. Когда команда много играет на ноль, матереет в защите. Это чувство не передать.

Большинство игр были спокойные, но иногда до гола оставалось совсем чуть-чуть, как в случае с выходом Миши.

– Какой бонус упал за такую серию?

– Никакой. Был бонус за каждые три сухих матча: за первые два – небольшой, за третий – значительный.

Конюхов построил в родном городе манеж, хотя мэр советовал гостиницу

– Когда решил строить в Муроме крытый футбольный манеж?

– Понимал, что сын захочет заниматься футболом, а условий нет. Теперь есть. Это уникальный спортивный объект в радиусе 200 км. Приятно занять нишу. Сейчас у меня самая большая спортивная площадка. Всегда мечтал играть в футбол, когда захочу, вне зависимости от погоды.

– Как помог город?

– Здесь ни копейки бюджетных денег. Еще и попал с газом, потому что местных мощностей не хватает. Проводил за свои. Пошел за обязательным одобрением строительства к мэру, он сказал: «Лучше построй гостишку. Там больше денег». Но в туризме ничего не понимаю, в отличие от футбола, который еще и люблю.

– С чего начал?

– С выбора схемы: как будет выглядеть манеж, на что рассчитан, сколько раздевалок. Смотрел манежи в Москве, узнавал, во сколько обойдется стройка [если заказывать бригаду] в Нижнем, Казани, Москве.

Первые полгода была тоска: носишь деньги и ни хрена не видишь. Сбился со счета, сколько КАМАЗов песка приехало. Просто закапывал деньги в землю. Когда появился каркас, процесс начал нравиться.

– Сколько заложил на воровство бригады?

– Всем занимался сам: сравнивал предложения, просил скидки, договаривался об отсрочке [платежа]. Никого не пускал со стороны.

– Считал каждый КАМАЗ песка?

– Контролировал прораб, которому доверил. Он объяснил, для чего песок: поднять фундамент, чтоб не стояла вода. Сейчас манеж выше соседних зданий, и вся вода стекает от него.

– Во сколько обошелся манеж?

– Начал строить в пандемию по одним ценам, закончил летом 2021-го по другим. Плюс изменения в планировке, оборудование. Точную сумму не скажу, но вышло недешево.

– Сколько приносит чистыми?

– Не считал, но на жизнь хватает. Гораздо больше, чем зарабатывал бы сейчас во Второй лиге, но на второй манеж уже вряд ли накоплю.

Конюхова не берут в Академию РФС: не проходит в топ-25, не объявляют списки

– В марте ты разнес тренерскую академию РФС. Что случилось?

– Захотел развиваться в тренерстве, но не дали.

Если больше 10 лет был профессиональным футболистом, можешь учиться со второй ступени – категории B. Можно сразу с А, но нужны матчи в сборной.

– Почему не начал с категории С?

– Там совсем простые вещи, которые понял за карьеру. Минус 35 тысяч и время. С категорией B уже можешь тренировать и команду, и вратарей.

– Как выглядит поступление?

– Раньше учили только в Москве и Питере. С этого года добавили Самару и Сочи. Подать документы можно два раза в год, но в один город. Выбрал Москву, потому что рядом.

Собрал документы: фотография, резюме, видеопрезентация, сертификаты о пройденных на сайте РФС курсах по детскому футболу и рекомендация от профессионального клуба. На загрузку всех файлов дается всего 20 мегабайт, запарился их сжимать.

– Что ответили?

– Отказали без объяснения – просто не попал в учебную группу. На каждый поток выделяется 25 мест. Список поступивших не публикуется. Окей, вы отказываете, но даже не говорите, какой я в очереди: 2-й, 50-й или 100-й? Это ж бардак чистой воды! Как они определяют, кому нужнее [учиться]?

У меня есть какая-то карьера, сухие серии, от Халка пенальти брал. Кого вы тогда берете на вторую ступень? Кроме Месси и Криштиану, никто не приходит в голову. Покажите фамилии – хотя бы узнаю, кто это.

Бесит непонимание, поступлю ли вообще когда-нибудь.

Тем более они обучают профессии, в которой никто не знает, как всегда выигрывать. Собрание колдунов. Это не точная наука. Она должна быть в открытом доступе, чтобы объяснять какие-то базовые принципы, а дальнейший успех зависит от того, как ты видишь футбол. Медицинские знания открыты, а тренерские нет. И еще нужно 95 тысяч отдать. Они монополисты, поэтому так себя ведут.

– Берут по звонку?

– Конечно. Узнавал у друзей, которые там учились – все решается звонками.

– Кому звонить?

– Не знаю, мне не интересно. Слышал, люди учатся в Казахстане, отчаявшись поступить в России. Даже Слуцкий тренеров своей академии не всегда проталкивает туда.

– Как будешь с этим бороться?

– Написал письмо в министерство социальной политики об указе президента, по которому должны быть одобрены первоочередные знания для многодетных родителей (у меня три ребенка). А по-другому уже нельзя было. Это просто очень несправедливо.

Недавно ответили – переадресовали письмо в министерство образования Москвы. Те перенаправили в РФС. Жду.

Он работал в «Барсе» с Гави и Фати, а сейчас двигает «Родину» в РПЛ. Интервью Франка Артиги

Фото: РИА Новости /Антон Денисов, Александр Вильф, Виталий Тимкив; Dmitry Golubovich/Global Look Press ; Манеж «Крылья» Муром