«Бобби Робсон сказал: «Надевай костюм и выходи работать!» Он стажировался у Клоппа и отказывал Галицкому из-за «Волги»

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Побегалов = «Шинник».

Александр Побегалов в «Шиннике» больше 30 лет – уникальный случай в российском футболе. Он начинал детским тренером, работал главным в РПЛ и Первой лиге, а летом вернулся после почти трехлетней паузы – спортивным координатором.

Из Ярославля Побегалов отлучался нечасто. Гонял на стажировки в Европу: «Аякс», «Штутгарт», «Барселона», «Интер», «Ньюкасл», «Боруссия» Дортмунд. И пережидал расставания с «Шинником» в «Волге», «Луче» и «Урале» (дважды). Но главный круиз так и не состоялся – в 2010-м тренер отказал владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

Валерий Самсонов съездил в Ярославль для интервью с легендой «Шинника» и Первой лиги.

Побегалов удивлялся условиям в «Барсе», катался на «Мерседесе» Робсона, а в «Дортмунд» Клоппа попал по имейлу

– Вы учились на тренера вместе с Курбаном Бердыевым. Где и когда пересеклись?

– Мы познакомились [в 2000-м] в его первой российской команде – «Кристалле» из Смоленска, который выступал в Первой лиге. Потом неделю жил с ним в Москве, когда учились в ВШТ.

Бердыев даже тогда уделял «Рубину» много внимания. Постоянно был на звонках. Рассказывал, как его команды пробегают на первых сборах по 100 километров, что очень много.

– Какой Бердыев в жизни?

– Он мне не показался закрытым: шутил, общался. Детали не помню, это было 20 лет назад.

– Вы рассказывали, что его идеи опередили Диего Симеоне. Какие именно?

– Игра низким блоком в обороне – тонкие взаимодействия игроков при организации зонной обороны. Под это нужно подстроить тренировочный процесс, долго и упорно объяснять футболистам требования. Матч против «Барселоны» – образец такой игры.

– В 2000-м вы были на стажировке в «Аяксе». Что зацепило?

– Мы больше знакомились с академией. Поразило, что у них два тренера по координационной подготовке: развивали быстроту и ловкость. С каждым возрастом расширяли диапазон упражнений, улучшая эти качества футболистов. Тогда это был инновационный подход.

– В 2001-м вы ездили к Феликсу Магату.

– Он уделял много внимания функциональной подготовке. У него было много работы на выносливость без мяча. Его знаменитые адские сборы не застал. Потом применял упражнения Магата в «Шиннике». Футболисты нормально реагировали, понимая, что тренер не мучает, а выводит их на новый уровень.

Насколько он был жестким в требованиях, настолько добрым в личном общении. Если коротко: такая строгость в функциональной подготовке помогала достичь результатов (в сезоне-2002/03 «Штутгарт» стал вторым в Бундеслиге – Sports.ru). С тем уровнем футболистов он не видел другого варианта.

Кстати, тогда в «Штутгарте» играл Александр Глеб. Был в его доме в пригороде. Он показал контракт, который удивил количеством листов – 40! Когда в «Шиннике» они были по 2-3 листа.

– Следующая остановка.

– Через год после «Штутгарта» отправился в «Барселону». Команда была в кризисе, ее тренировал Карлес Решак. Тогда убедился, что возможны комплексные тренировки – когда одновременно идет работа и над функциональными качествами, и над тактико-технической оснащенностью.

Удивили спартанские условия главной команды: очень простые комнаты, где они отдыхали между тренировками: стул, стол, кровать и вешалка.

– В 2004-м был «Интер» Роберто Манчини.

– Там подсмотрел круговой метод тренировки. В течение нескольких дней команда делилась на группу обороны или атаки: одни работали на поле, другие – в тренажерке. Потом менялись.

– Куда вас занесло потом?

– В «Ньюкасл» к одному из величайших тренеров того времени – Бобби Робсону. Поразил человеческими качествами. Неслучайно он неоднократно был тренером сборной мира (команда сильнейших игроков, собранная для товарищеских матчей – Sports.ru).

Кроме профессиональных качеств, поразила человечность Робсона. Во-первых, он отдал нам личный «Мерседес», напичканный компьютерами. Во-вторых, на полном серьезе сказал: «Тренер, надевай спортивный костюм и выходи со мной работать». Конечно, я отказался. Думаю, это была проверка на вшивость: «Ньюкасл», звездный состав, Алан Ширер.

После каждой тренировки все дорабатывали. Тот же Ширер после занятия наносил около 100 ударов по воротам из различных положений. Он не лупил, а бил на исполнение – туда, куда мяч может залететь.

Один из дней в «Ньюкасле» посвящали индивидуальным тренировкам или восстановлению. Тренерский штаб с учетом мнения доктора и специалиста по физподготовке прописывал каждому игроку план: бассейн, массаж, пробежка или велотренажер.

– Почему Робсон величайший тренер?

– Величие тренера – не обязательно работа в большом клубе. Это прежде всего умение достичь результата в условиях, в которые попал. Работа Клаудио Раньери в «Лестере» – это что-то, футбольная сказка.

Владимир Ивич в «Краснодаре» вызывает уважение. Он без красивых лозунгов и понтов профессионально выполняет свое дело. Было бы интересно увидеть «Краснодар» в борьбе за золото.

– В 2013-м вы стажировались в «Дортмунде».

– Первое, что поразило – в день игры весь город был желто-черным. Невозможно купить билет. Это был первый раз, когда клуб продавал стажирующимся тренерам билеты – по 100 евро. Атмосфера на стадионе сумасшедшая. В перерыве отстоял очередь за пивом и сосисками, но ничего не купил – расплатиться можно было только клубной картой.

– Каким был Юрген Клопп?

– Очень требовательным, но доброжелательным. Тренировки отличались высокой интенсивностью и качеством. Такая же практика была и в академии. Длились чуть больше часа, но в быстром темпе. Это и помогло «Боруссии» взять два чемпионства подряд [в сезонах-2010/11 и 2011/12].

Пообщаться с Клоппом не получилось. В микроцикле были две игры, поэтому ему не хватило времени. Достаточно было наблюдать тренировочный процесс.

– Кто и как организовывал все эти стажировки?

– В «Ньюкасл» и «Интер» ездил благодаря соглашению о стажировках РПЛ с Английской премьер-лигой и Серией А. У Магата был благодаря отцу [тренера кипрского «Ариса»] Алексея Шпилевского. В «Боруссию» – выйдя на руководство: отправили письмо на клубный имейл, они ответили. Все просто.

Отказал Галицкому ради «Волги», кайфовал от работы с Ивановым и водил футболистов «Урала» к работягам

– В 2010-м Сергей Галицкий звал вас в «Краснодар». Как это было?

– На тот момент я уже договорился с «Волгой», которая возлагала на меня большие надежды. Разговор был короткий: Галицкий рассказывал о грандиозных планах (выход в РПЛ, строительство академии и стадиона), которые почти все исполнились. Сказал, что «Краснодар» будет одним из лучших клубов России. Он понимал, что для этого нужно – и воплощал.

– Вы обсуждали с «Волгой» расторжение контракта?

– Нет, потому что была договоренность.

– Я понимаю, но, вероятно, это был шанс всей жизни.

– Подчеркиваю: была договоренность, пожатые руки. Поэтому не рассматривал вариант с «Краснодаром». Я не лукавлю. В последствии об этом жалел.

– Жалеете до сих пор?

– Уже нет.

– В единственной игре против «Краснодара» вы выиграли 1:0. Галицкий поздравил?

– Нет, просто поздоровались до матча. Больше не общались.

– Из «Шинника» вы дважды уходили в «Урал». Работать с Григорием Ивановым – каково?

– Здорово. Он часто очень эмоционален, но профессионален. За 15 лет «Урал» прошел путь от клуба Второй лиги до крепкого середняка РПЛ.

– Он часто вам пихал?

– Пеха не было, но жесткие разговоры случались. В конечном итоге приходили к консенсусу и продолжали вместе руководить командой.

Во Владикавказе проиграли на последних секундах из-за вратарской ошибки, я зашел в раздевалку – Григорий Викторович устраивал разнос. Я предложил игрокам выйти на заминку, на что Иванов ответил: «Какая (Побегалов делает паузу – Sports.ru) заминка?!» Тогда ушел я. Потом мы с Григорием Викторовичем два часа гуляли по городу, выговорились и стали понимать друг друга еще лучше.

– «Петухи, вас бы щас на зону всех», – говорил Иванов игрокам. Это окей?

– Не возьмусь обсуждать. С годами Григорий Викторович точно становится сдержаннее. Хотя сужу только по матчам «Урала», которые смотрел по телевизору.

– В «Волге» вы получали 600 тысяч рублей в месяц. Сколько дал Иванов и предлагал Галицкий?

– Не больше.

– Как Иванов уговорил вас взять Олега Шатова из мини-футбола?

– Меня не нужно было уговаривать. Он просто привел его на тренировку, где сразу стало ясно, что это большой футболист, несмотря на возраст. Уже в 17 он выделялся техникой и импровизацией. К сожалению, в дальнейшем эти стороны стерлись, и он стал прагматичнее.

– В «Урале» вам четыре года ассистировал Владимир Федотов. За что он отвечал?

– У него были широкие функции. Больше отвечал за оборону. Он сам был защитником, знал это дело и отлично справлялся с обязанностями.

– Еще вы водили футболистов «Урала» на трубный завод. Такая мотивация работала?

– Это было интересно и игрокам, и работникам завода. Подходили к мартеновским печам, возле которых температура около 70 градусов. Спрашивали сотрудников о работе и условиях. Когда футболисты слышали зарплаты, чесали репу. Трансформацию на поле после таких походов я не видел.

– Игроком дубля вы месяц работали на шинном заводе. Насколько это тяжело?

– Вырабатывалась среднемесячная зарплата. Месяц пахал по восемь часов в день, получал освобождение – и потом мне платили эту сумму каждый месяц за футбол. Средняя зарплата в стране была 200 рублей, мы получали около 150.

Побегалов слушает хэви-метал и набил тату, когда «Шинник» не вылетел

– Когда вы подсели на тяжелый рок?

– Лет в 17 [в 1963-м]. В то время тяжело было достать пластинку, но мой друг чемоданами привозил их из Петербурга и давал переписывать.

– Пластинки до сих пор слушаете?

– Да, в Ярославле есть специальный магазин. Продавцы знают мои вкусы и кое-что оставляют. Свежая покупка – последний альбом Rolling Stones (Hackney Diamonds вышел в 2023 году – Sports.ru)

– Когда полюбили британскую хэви-метал-группу Judas Priest?

– Как только с ними познакомился: мне попалась их пластинка. В Judas Priest часто менялся состав, ударников вообще было девять, но как фанат я не замечал эти перестановки.

– Летом 2016-го вы выполнили обещание и набили татуировку. Не думали слиться, как Газзаев с усами?

– Конечно, нет. Появился повод – набил (в 2016-м Побегалов пообещал сделать татуировку, если «Шинник» обыграет «Балтику» в последнем туре и сохранится в ФНЛ – Sports.ru).

– Какие варианты были для татуировки?

– Изначально была идея набить свой знак гороскопа – овен.

– Как отреагировал мастер, когда вы к нему пришли?

– Он не первый раз делал тату для футболистов и фанатов, поэтому отнесся с пониманием.

Единственное, не ожидал, что он сразу выставит фото в портфолио, и татуировка за секунду станет достоянием общественности. Все-таки это личное дело.

– Были мысли свести или набить новую?

– Ни в коем случае.

– Самая необычная реакция на вашу татуировку.

– Жена покрутила пальцем у виска, а остальные были нормальные.

Побегалов три года был без работы: не растерял скиллы (по его мнению) и мечтает о «Шиннике» в РПЛ

– Вы не были профессиональным футболистом. Это мешало в работе?

– Нисколько. Я об этом даже не задумывался.

– Вы в «Шиннике» больше 30 лет с перерывами. Два момента, когда вы были максимально счастливы.

– Работа в футболе – уже счастье.

Два момента: выход в Премьер-лигу в 1996-м и победа над тульским «Арсеналом» 5:0 при пустых трибунах, когда нас незаслуженно наказали матчем без зрителей после игры со «Спартаком» (в 2013-м во время Кубка фанаты гостей бросали файеры, развернули нацистский баннер и подрались с полицией – Sports.ru).

– Летом вы вернулись в клуб. Где были три года?

– В загородном доме. Смотрел футбол с утра до вечера: на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и в интернете. В первую очередь игры «Шинника» и «Урала».

Вылет «Шинника» [во Вторую лигу] переживал больно, как и вылет из Премьер-лиги [в 2008-м]. Когда уходил, у команды были большие проблемы из-за ковида («Шинник» получил два технаря – Sports.ru) и его последствий. Искренне верил, что команда выберется, но весенний этап тоже провалили.

– Вы – спортивный координатор. Какие у вас функции?

– Координирую действия клуба между руководством и тренерским штабом, клубом и центром подготовки юных футболистов. Занимаюсь методической работой: создал библиотеку, которой могут пользоваться все в клубе. Отслеживаю новинки, чтобы помогать тренерам школы и главной команды, но не выпячивая свое мнение.

– Участвуете в подписании футболистов?

– По тренеру не хочу разговаривать даже абстрактно. Желаю Дмитрию Ивановичу [Хомухе] успешной работы. Участвовал в его приглашении, поэтому несу ответственность за его результат.

С комплектованием команда попала в сложное положение. Новый тренер пришел, когда уже было поздно этим заниматься (Хомуха возглавил «Шинник» за четыре недели до первого тура – Sports.ru). Это непрофессионально, но так случилось. Первые игры состав был недоукомплектован, не было конкуренции. Пополнили команду общими усилиями. Считаю, что справились неплохо.

– Каково было работать Дмитрию Хомухе, когда в клубе есть готовый тренер?

– Еще до подписания контракта с «Шинником» предупредил его о переговорах с клубом. Когда мы встретились на базе, лично сказал, что не дам ему повода сомневаться в наших отношениях. Участвовал в его приглашении, поэтому несу ответственность за его результат. Всегда желал Дмитрию Ивановичу [Хомухе] успешной работы, но не сложилось.

– Хомуха три года играл у вас в «Шиннике», а потом его убрало руководство. Почему вы его не отстояли?

– Я бы не хотел вспоминать эту историю. Могу сказать, что был честен перед всеми ребятами.

– 23 кандидата на должность гендиректора «Шинника». Что это было?

– Не имею права это комментировать.

– Почему вы не претендовали?

– Был и останусь тренером. Меня полностью устраивает работа, которую мне предложили.

– За три года не растеряли тренерские скиллы?

– Ни в коем случае. За это время у меня было около десятка предложений (команды называть неправильно), но ни одно не рассматривал всерьез.

– Почему?

– Не хотел идти куда-либо после «Шинника». Вторая причина: за 40 лет тренерской работы многое недодал семье. Тем более родилась внучка.

– Почему вы уверены, что простой на вас никак не сказался?

– Я ни на один день не бросал футбол. Совершенствовал свою тренерскую концепцию.

– До декабря 2021-го у вас не было вариантов в ФНЛ. После?

– Были, но немного. Чаще звали команды с задачей выйти в Первую лигу, но работать во Второй мне неинтересно.

– В прошлом сезоне интересы 11 футболистов «Шинника», Вадима Евсеева и еще нескольких человек в штабе представлял один агент. Это нормально?

– Скажу аккуратно: это не лучший вариант. На этот счет сейчас в клубе есть определенное правило, но раскрывать его не хочу.

– «Шинник» списали во Вторую лигу еще до старта. Что бы вы сказали таким экспертам?

– Я не сторонник прогнозов, тем более в Первой лиге. На тот момент это было журналистское мнение, а не профессиональное.

– Один из таких дилетантов – перед вами.

– Ничего, бывает. Могу сказать, почему вы ошиблись: не знали ситуацию изнутри.

– Когда ждать «Шинник» в РПЛ?

– Ух. Конечно, это мечта, но вопрос бюджета. Это даже не столько зарплаты и премиальные, сколько инфраструктура, оснащение инвентарем, качество сборов, наличие современного стадиона – все это помогает, но не гарантирует выход на высокий уровень.

Фото: РИА Новости/Юлия Честнова, Ярослав Неелов, Антон Денисов; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Alex Grimm, Michael Kienzler