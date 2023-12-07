«На поле приземлился вертолет с раненым солдатом». Я играю в футбол в воюющем Израиле

Монолог защитника «Бейтара».

7 октября тлеющий палестино-израильский конфликт страшно вспыхнул: группировка ХАМАС запустила по Израилю до пяти тысяч ракет, а на территорию страны проникли 2,5 тысячи боевиков, которые убили более тысячи человек человек, а еще 300 взяли в заложники и увезли в сектор Газа.

В ответ Израиль объявил военное положение и начал операцию «Железные мечи». Разумеется, в такой ситуации в стране было не до футбола. Чемпионат страны взял почти двухмесячную паузу.

Несмотря на то, что конца конфликта не видно, местная лига вернулась на выходных. Один из тех, кто вышел на поле – защитник иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов (провел 10 лет в «Динамо»).

Вот его рассказ, как живут, тренируются и играют на границе с Палестиной.

Теракты и обстрелы – будни Израиля. Так было и до войны

Израиль – моя вторая страна, прабабушка – еврейка. Три-четыре года назад занялся документами для получения израильского паспорта. Было нелегко, потому что родственники меняли имена и фамилии, что было частым явлением в СССР.

Перед подписанием контракта с «Бейтаром» в январе 2023-го советовался со словенским форвардом «Хапоэля» из Тель-Авива Аленом Ожбольтом. И мысли не было спрашивать про ракетные обстрелы, хотя знал от знакомых, что спускаться в бомбоубежище – привычная часть израильской жизни.

В Израиле огромное внимание уделяется безопасности. С первого дня заметил, что, выходя из дома, максимум через минуту встретишь полицейских. Никого не останавливают (ни разу не спрашивали у меня местные водительские права), но их присутствие добавляет спокойствия.

Теракты происходят раз в несколько месяцев. Поскольку страна небольшая, они часто случаются совсем рядом. Это поначалу пугало, но со временем мозг занялся самообманом, что это происходит где-то далеко.

Буквально полгода назад террорист на автомобиле врезался в толпу на рынке Махане-Иегуда, куда мы регулярно ходим за продуктами (пострадали пять человек – Sports.ru). На прошлой неделе [30 ноября] произошел теракт на пропускном пункте Иерусалима (граничит с Палестиной – Sports.ru).

Утром 7 октября получил сообщение, что нужно срочно укрыться в мамад – это защищенная комната, которая есть в каждой квартире. Сразу открыл новости и понял, что произошло что-то серьезное. Обычно атаки ХАМАСа заканчивались через несколько часов или максимум день, но тогда быстро стало понятно, что это надолго.

В обед позвонили из «Бейтара». Тренировки, конечно, отменили. Сказали, если кто-то решит улететь – купят билеты. По направлению и стоимости ограничений не было. Все время с нами на связи были представители команды, чтобы найти наиболее правильное решение из сложившейся ситуации.

Два дня не выходил из дома, следуя указаниям службы тыла, которая на третий рекомендовала выйти за продуктами. В магазинах – большие очереди и не все товары, но никто не задирал цены.

В Иерусалиме есть районы, где живет много арабов. Оставаться в городе было небезопасно: и по сей день происходят соло-теракты – когда кто-то нападает с ножом. И это все в 5-10 минутах от нашей квартиры.

После паузы не вернулся только один футболист, на тренировки приходят дети, потерявшие родителей

10 октября Израиль объявил войну ХАМАС. Стало понятно, что ответ будет непропорциональный, и конфликт затянется. Тогда мы с женой прихватили собаку и на месяц улетели в Грузию, где отдыхали летом. В Тбилиси я залечивал голеностоп, тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале и ждал новости от руководства.

В начале ноября клуб сказал возвращаться, но война была в самом разгаре, поэтому я посоветовался с юристами о расторжении контракта (ФИФА не разрешила приостанавливать контракты, как в случае с Россией, переложив ответственность на местную федерацию футбола) и только потом полетел в Израиль.

По прилете понял, что обстановка в Иерусалиме гораздо спокойнее, чем в городах на границе с сектором Газа. В Израиле сейчас чувствую себя намного комфортнее, чем в Грузии, потому что был вне команды и футбола в целом, постоянно погружался в новости.

24 ноября Израиль и ХАМАС объявили перемирие. ЦАХАЛ (армия обороны Израиля – Sports.ru) приостановила военную операцию в Газе и возвращала заложников. Казалось, конфликт завершается, но перемирие сорвалось.

С другой стороны в прямом и переносном смысле – Хезболла (военизированная ливанская организация и политическая партия – Sports.ru), которая с начала конфликта активно запускала ракеты. Был риск войны с Ливаном, но Хезболла успокоилась, когда поняла, что Израиль ответит жестко.

14 ноября «Бейтар» возобновил тренировки. У нас не вернулся только хавбек Дени Хочко, у которого жена и маленький ребенок. Пока остается в Черногории по семейным обстоятельствам. В среднем в каждый клуб не вернулись один-два легионера.

Сейчас тренируемся, как и раньше. Особо ничего не поменялось. Хотя обстановка вносит коррективы. Часто на тренировки приезжают дети, переехавшие из приграничных территорий – они живут в местных гостиницах. Некоторые из них потеряли родителей. Мы проводим с ними фотосессии, разговариваем, чтобы отвлечь от происходящего. Эти встречи даются мне тяжело.

Вчера [4 декабря] на соседнее искусственное поле приземлился вертолет с раненым солдатом. Сегодня [5 декабря] приходил мальчик, отец которого погиб в бою с террористом.

Игрокам срезали зарплату, на стадионах оборудовали бомбоубежища

Остаток чемпионата хотели провести на нескольких стадионах в центре Израиля, потом решили играть на домашних аренах, но пока без зрителей – из-за этого несколько команд не хотели участвовать.

Президент «Бейтара» Барак Абрамов (занимается недвижимостью и ресторанами) летом спас команду от долгов, которые остались от прошлого владельца. Сначала Барак сказал, что чемпионат без фанатов (говорят, за «Бейтар» болеет каждый десятый израильтянин) и спонсоров (хотя вроде никто не ушел) ему не особо нужен, так как он ничего не получает.

Абрамов просил упасть в зарплате на 75%, аргументируя, что солдаты сейчас больше нуждаются в средствах. Игрокам даже предлагали встать на биржу труда. В итоге местный профсоюз футболистов договорился о снижении зарплат на 25% в ближайшие два месяца, а дальше – в зависимости от того, сколько государство компенсирует клубам за матчи без болельщиков. С финансами здесь все прозрачно, поэтому не беспокоюсь об этом.

Лига планировала возобновить чемпионат 27 ноября, но перенесла на неделю из-за того, что многие иностранцы были в пути.

В израильской Премьер-лиге выступают 14 команд из 10 городов: Тель-Авив, Иерусалим, Ашдод, Беэр-Шева, Хадера, Петах-Тиква, Нетания, Рейне, Сахнин и Хайфа. Последние три расположены у границы с Ливаном, откуда периодически палит Хезболла. Сахнин – город с преимущественно арабским населением, туда ездим под охраной: впереди несколько полицейских машин, сзади – еще автобус.

«Ашдод» и «Хапоэль» Беэр-Шева находятся недалеко от сектора Газа. Там тоже не так спокойно, как в центре страны, поэтому не все команды в равных условиях. «Ашдод» вообще предлагал мораторий на вылет, но на совете руководителей клубов об этом не договорились.

Перед выходными нам выслали рекомендации на экстренный случай. Если во время игры звучит сирена – матч приостанавливается. На стадионах специально оборудовали бомбоубежища, развесили указатели, как в него пройти. Еще поменяли логистику в чаше арены, чтобы не было скопления людей. Надеюсь, лига учла все факторы и обеспечит максимальную безопасность.

В субботу во время игры против «Хапоэля» Петах-Тиква («Бейтар» проиграл 0:1 – Sports.ru) не думал о том, что что-то может произойти. Был сосредоточен на футболе, как и партнеры. Наш матч не останавливали, хотя мы играли в пяти минутах от Тель-Авива, где был обстрел.

После почти двухмесячной паузы (пропустили шесть туров) физическое состояние оставляет желать лучшего, но здорово, что будем играть через три дня на четвертый.

Надеюсь, ситуация скоро разрешится, и наступит мир – не только в Израиле.

Фото: Gettyimages/Amir Levy, Alexi J. Rosenfeld / Stringer; beitarfc.co.il