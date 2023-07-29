Прошлым летом отказал ЦСКА.

Главное богатство российского футбола – люди, пусть даже за пределами поля. Открывать новых интересных героев – большое удовольствие, а еще приятнее знакомить вас с ними.

Например, с фотографом «Чайки» Иваном Супруновым, который обожает горы и семейные путешествия с палаткой, а этим летом выкрутил комфорт на минимум и забрался на Эльбрус – самую высокую точку России и Европы – и пополнил коллекцию клубных флагов («Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Факел», «Черноморец», «Енисей») на горной вершине.

Валерий Самсонов записал монолог Супрунова о восхождении на Эльбрус, а еще узнал, как кайфовать во Второй лиге и отказать ЦСКА.

В восхождении самое опасное – спуск, Есенин помогал определить горняшку

– По ходу прошлого сезона понял, что мне сильно не хватает эмоций. В голове была пустота, неудовлетворенность жизнью. На играх и тренировках не находил ничего интересного: пас, пас, перехват и ничего больше.

Я всегда пытался передавать не просто то, что происходит, а делать это красиво. Страшно, когда то, что любишь, становится, если не безразличным, то близким к этому. Тогда я решил попробовать что-то новое – подняться на Эльбрус.

В 2019-м я ездил на Камчатку, где зашел на два вулкана (Горелый и Плоский Толбачик) и испытал дикие эмоции. В планах были еще минимум два, но, к сожалению, не хватило времени. Одно дело – подняться на 3 400 метров, где не нужна спецодежда и физподготовка. Другое – Эльбрус, самая высокая точка Европы.

В моей жизни не так много вещей, кроме семьи и работы, которыми можно гордиться. Захотелось поставить еще одну галочку, покорив новую вершину. Предложил жене, ответила: «Кайф!» Но у нас двое детей, и она не захотела оставлять полуторагодовалого сына надолго. Кроме тещи, которая предостерегала, что ежегодно на вершине погибают десятки людей, никто не отговаривал.

С идеей о восхождении я пришел к [гендиру «Чайки»] Максиму Пономареву. Предложил подняться на вершину с флагом [«Чайки»]. Погуглил – на Эльбрус заносили флаги только работники «Краснодара» и «Зенита», а еще болельщики других команд. Клуб согласился, выделил средства (за что большое спасибо), и я воодушевленный начал готовиться.

За несколько недель до восхождения организаторы тура скинули программу подготовки: присед, планка, бег с ускорением – упражнения на выносливость. У меня больное колено, бегать нельзя. Поэтому из этой программы не сделал ни-че-го. Единственное, каждый день проезжал на велотренажере по 40-50 километров – укреплял ноги и работал над выносливостью. Еще два месяца не курил – такого не было лет с 14. Хотел бросить окончательно, но сорвался еще до подъема, ха-ха.

На Эльбрус поднимаются с четырех сторон. Самый простой способ – с юга, потяжелее – с севера, а с востока и запада – полнейший трэш.

С севера посложнее, потому что там нет инфраструктуры. Весь маршрут идешь пешком с огромным рюкзаком и спишь в палатках. Восхождение с юга, которое я выбрал для первого раза, предполагает подъем на фуникулере до акклиматизационных лагерей (3 800 или 4 100 метров), откуда потом стартуешь.

Восхождение можно разделить на три этапа.

Первый. Заезд на три дня в гостиницу у подножья: знакомство с группой, рассказ о том, как пройдет акклиматизация, и акклиматизационные выходы на водопад Терскол (Мужские слезы) и гору Чегет – от 2 700 до 3 700.

Второй. Подъем на фуникулере в альпинистский лагерь «Бочки» и еще один акклиматизационный выход.

В «Бочках» классные условия. В номерах иногда было жарко из-за тепловой пушки, а снаружи минус 5. На входе механический умывальник, как в деревне. Дальше – слева нары, справа нары, а вдали Кавказ, ха-ха. Душа нет, но мы предусмотрительно набрали влажных салфеток. Деревянный туалет – на обрыве, продувается снизу, поэтому в херовую погоду что-то может прилететь обратно. Кухня-столовая в другой «бочке», где проходят все приемы пищи и сборы группы. Еду готовят на газовых плитах.

На четвертый день у нас были ледовые занятия. Рассказывали, как пользоваться ледорубом, ходить в связке; что делать, если сорвался и летишь вниз: как переворачиваться и зарубаться [ледорубом].

Первую ночь [в горном лагере] спал херово. Было ощущение, что подвесили вверх ногами. Кровь приливала к голове, давление стучало в виски. Я принимал мелатонин (гормон, регулирующий биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи – Sports.ru), но он особо не помог.

В пятый день мы ходили на скалы Пастухова (4 700) – верхнюю точку каменной гряды по пути на Эльбрус. Поднимались четыре часа, включая паузы на отдых, спускались час-полтора на лайте. Уклон сильный, но если правильно идти (два шага – остановка – два шага), то не так сложно.

Шестой день был свободным до вечера. Это чуть ли не единственный день, когда можно было спокойно сесть на обрыве и наслаждаться видами снежных гор, к которым я так стремился.

Третий этап – подъем на вершину.

В 22:00 шестого дня первая группа вышла из «Бочек» на Эльбрус. Вторая выдвинулась через шесть часов на ратраках (гусеничное транспортное средство для горнолыжных склонов – Sports.ru). Изначально хотел идти пешком, а не ехать на ратраке. Но после акклиматизационного выхода подумал: чтобы честно подняться на Эльбрус, нужно идти с низа (поляна Азау), а не от «Бочек». Тем более этот путь я прошел на пятый день.

Перед поездкой у меня были жесткие нервяки. В предыдущие недели из 20 человек [на Эльбрус] зашли 4-7: кто-то на полпути осознавал, что больше не может, кого-то разворачивали гиды из-за горной болезни. Перед поездкой я изучил много информации о восхождениях и понимал: если почувствую, что не вывожу, или группа стартует в плохую погоду – я не иду. Я приехал не чтобы сдохнуть, а чтобы разнообразить жизнь.

В нашей группе было 14 человек. Половина пошла пешком, другая поехала на ратраке. Из «пешеходов» вернулись двое. Один дошел до горы Пастухова и понял, что его темп недостаточный. Другая прошла дальше, но тоже вернулась. Это была ее вторая попытка восхождения.

У подъема на ратраке есть минус. Из-за резкого набора высоты (от 3 800 до 5 100 за полчаса) может развиться горная болезнь. Симптомы горняшки разные: кто-то не понимает, что происходит; кто-то не помнит свое имя; а кто-то раздевается в минус 15, потому что кажется, что невыносимо жарко. Опасался, что меня накроет горняшка, но подъем перенес нормально, только немного закладывало уши.

В 5:30 мы встретились с пешей группой на 5 100 и вместе пошли по косой полке – обочине горы, где двигаешься больше горизонтально с небольшим набором высоты, чем вертикально. Затем были перила, за которые цепляешься карабинами, чтобы не улететь. В этот момент гору затянули облака, видимость была пара метров. Потом мы прошли Седловину Эльбруса, и оставалось только Зомби Плато. Это небольшой участок до вершины, где еще сильнее поднимается давление, не хватает кислорода и тупо мало сил, поэтому люди идут как зомби.

Тогда я не понимал, что у меня горняшка. Всю дорогу я проверял себя, читая по памяти Есенина. Когда стихи закончились, вспоминал имена родственников. В паре сотен метров от вершины я записал видео, а когда посмотрел его в гостинице – офигел, потому что на нем с трудом выговаривал слова.

Когда поднялся на вершину (минус 15 и ветерок) и коснулся конуса, началась жуткая истерика. Ревел пару минут, не мог успокоиться. Сумасшедшие эмоции, потому что затратил колоссальные силы на то, к чему долго готовился. Но собрался и водрузил флаг на вершину.

На вершине никто никого никогда не поздравляет. Самое сложное – спуск, на который приходится бОльшая часть летальных исходов. Нужно начать спускаться до 12:00. После – обычно резко ухудшается погода. Начинается метель, падает давление, высота ощущается не как 5 600, а как 6 500.

На Седловине начался трэш: не мог идти. Делал шаг, падал и тратил неимоверное количество сил, чтобы подняться. Тело вообще не слушалось. Начались проблемы с ориентированием. Один раз нога ушла в трещину, и я чуть не улетел на фиг. К счастью, успел зарубиться. До 5 100 я спускался на морально-волевых не без помощи гида. За сто метров до ратрака я сел на жопу и заскользил вниз под его контролем. Если бы не Сергей, я бы спускался еще несколько часов. Большое ему спасибо.

Ратрак доставил нас в лагерь, мы собрали вещи и спустились на канатке. Мозг к тому времени уже начал отходить, но было ощущение, что у меня жесткая температура. В интервью оператору, который сопровождал нас два дня, я сказал, что больше никогда не пойду, потому что полностью опустошен. Такое же состояние было у большинства в группе.

Следующие два дня мы провели в гостинице у подножья. Ребята гуляли, ходили в баню, но мне было лень: я не вылезал из номера. На прощальном ужине вручили дипломы о восхождении и значки альпиниста.

Суммарно восхождение обошлось примерно в 55 тысяч: 20 – тур, 12+6 – подъем и спуск на ратраке, три – страховка на четыре дня (включает спасательные работы в экстренных случаях), 15 – снаряга (кошки, ледоруб, каска, обвязочные тросы, высотные ботинки, утепленные штаны и куртка, солнцезащитные очки и рюкзак на 80 л). Палки, горнолыжная маска, трекинговые ботинки, термовка и штормовка (мембранная куртка от ветра и дождя) были свои. Так бы вышло еще плюс пять. Еще две с лишним тысячи – фуникулер и протеиновые батончики.

Обычно туры стоят от 40, но я бронировал заранее, поэтому получилось дешевле. В 20 тысяч входило неплохое питание: вареные яйца, макароны, суп, сосиски. Вообще, есть множество туров. Например, за 200 тысяч можно подняться вдвое с гидом за день без акклиматизации – с кислородным баллоном.

18 июля был месяц с момента восхождения. Сейчас я не понимаю, что сделал что-то особенное. Мой отпуск удался на сто процентов. Я полностью перезагрузился. Полное обнуление.

Я рад, что сделал это. Не уверен, что не пойду туда снова – возможно, придется сопроводить жену. Еще в планах сходить на Казбек – он ниже, но тяжелее. Надеюсь, там горняшки не будет.

В футбол привела усталость от свадеб – предлагали снять брачную ночь!

– Твой ранний инстаграм пестрит полуобнаженными красотками. Зачем ты променял их на потных футболистов?

– В детстве я мечтал стать футболистом. В 7-8-м классе грезил футболом. Вся стена была завешана плакатами, знал почти все чемпионаты, кто куда перешел. У меня были карточки, с помощью которых зачем-то запомнил рост и вес большинства топ-игроков.

«Чайке» я был интересен, потому что мог закрыть любую потребность в фотографиях: портретная съемка, студийная, репортаж. Мне же была интересна эта работа, потому что случилась пандемия, и заказы практически исчезли.

До 2020-го работы было очень много. В основном снимал девушек (зачастую nude) и репортажи с разных мероприятий: от ночных клубов до презентаций автомобилей. К тому времени уже разочаровался в [работе на] свадьбах. Раньше считал их чем-то романтичным и красивым, но, сняв 200+ свадеб, уже так не думаю. Особенно после свадеб в Болгарии и Вьетнаме.

– Во сколько раз гонорар в Болгарии и Вьетнаме выше ростовского?

– В 2015-м я поехал в Болгарию на свадьбу сестры вместе со всей техникой. Свадьба была в очень красивой локации под открытым небом. Вечером основные фотографы били вспышкой в лоб гостям, я снимал с софтом (насадка для вспышки, для получения мягкого света) – получались отличные снимки.

Одна пара через год пригласила поработать вторым фотографом (первый был из Великобритании) на свадьбе во Вьетнаме. Гонорар – 700 долларов, который ушел на перелет и 10 дней отдыха без доптрат. Бонусом сделал еще семейные мини-фотосессии на той же свадьбе. В Ростове брал 3 тысячи в час, но мне сказали, что нужно ставить ценник минимум в 100 долларов (7 000 рублей по среднемесячному курсу 2016-го – Sports.ru). Вышло плюсом еще 500-600 баксов.

– Когда ты понял, что больше не хочешь снимать свадьбы?

– После Болгарии и Вьетнама, где очень понравился контингент: простые люди без пафоса. На российских свадьбах я работал с 2009 по 2016 год. Брал немного (начинал с 8, дошел до 35 тысяч), поэтому некоторые свадьбы были очень не очень.

Больше всего не нравилась похабщина – например, конкурсы с перекатыванием яйца. А еще, что свадьбы делают для заработка: платят родители, подарки забирают молодые. Процентов 70 свадеб, которые снимал, закончились разводами. Один чувак обращался повторно, но я отказался.

На одной свадьбе получил по лицу. Я спокойно курил, из соседнего зала, где гуляла другая свадьба, вывалило огромное тело и двинуло на меня. Чувак подошел, ударил, но я увернулся. Он продолжил шествие в сторону папы невесты и, пока тот смотрел на звезды, ##### ему по лицу. Я побежал на него и дал в челюсть. В тот момент из соседнего зала вышел жених с параллельной свадьбы. Он с разбегу втащил мне, я упал на асфальт. Разобравшись, в чем дело, он извинился. Это не единственная свадьба, где я видел драку, но единственная, в которой участвовал, хоть и не по своей воле.

– Самая странная просьба заказчика?

– Поснимать первую брачную ночь. Скорее всего, предусматривалась не вся ночь, а прелюдия до снятия платья. Я приехал в гостиницу, но, к счастью, жених был в умате. Жена пошла в ванную, а когда вернулась, жених уже спал. Это было в 2010-м, сколько предлагали, уже не помню.

Отказал ЦСКА из-за детей, Ташуев выгонял с поля, Семшов респектовал

– Игроки Второй лиги жалуются на переезды, поля и судейство. Что бесит фотографа?

– Херовый свет на стадионах. Даже в ФНЛ много советских арен с плохим освещением, что уж говорить о Второй лиге. Хочу отметить стадион в Песчанокопском после реконструкции. Снимать там вечером – одно удовольствие. Лучше было только на больших стадионах типа «Ростов Арены».

Судьи иногда вымораживают. Хочется снимать футбол, зарубу, а он свистит каждые две минуты. Игры толком нет, снимать нечего. Бесит!

Логистика и отели меня никогда не напрягали, тем более у команды всегда хорошие условия проживания.

– Три года ты снимаешь футбольный андерграунд. Что в нем клевого?

– В низших лигах мало прикольного. Медийность очень низкая.

Клево работать в клубе: футболисты знают твой уровень, уважают и доверяют тебе – появляется больше возможностей для самореализации. Черпаю вдохновение в кино, музыке. Иногда не важна суть фильма, достаточно красивой картинки. Наблюдаю за работами других фотографов, не только спортивных. Хочу стать лучше. Развиваюсь, чтобы медийная часть клуба была на высоте.

– За кем из спортивных фотографов следишь?

– Денис Тырин, который ушел из ЦСКА и сейчас на Бали. Андрей Шрамко из «Краснодара». Александр Мысякин, если не ошибаюсь, из Sport24 и Даша Исаева из «Спорт-Экспресса». Она большая умничка, у нее очень высокий уровень фотографий.

– Дарья Исаева в фотографии стремится к иронии, а ты?

– На тренировках я пытаюсь сделать красивую картинку, которая заинтересует зрителя и привлечет СМИ. В игре для меня самое важное – эмоции на поле и трибунах. К сожалению, во Второй лиге эмоций мало. Успех, если найдешь одну эмоциональную фотку за 20 матчей.

– Андрей Шрамко считает, что для клубного фотографа эмоция важнее динамики.

– Для меня важно и то и то.

Если я понимаю его правильно, в футболе, как и в любом спорте, много стандартных фотографий: футболист с мячом или борьба футболистов с мячом. Таких фотографий в архивах клуба обычно предостаточно. Эмоция же всегда уникальна. С этим я полностью согласен.

– Фотографу «Краснодара» респектовал Сергей Галицкий. Тебя отмечал Андрей Чайка?

– Лично говорил, что ему нравятся мои черно-белые фотографии. Искренне верю, что позитивное восприятие моей работы этим не ограничивается, ха-ха.

– Как обидеть фотографа, а как порадовать?

– Стремно, только если не позволяют сделать то, что хочу. А порадовать просто – выложить фотку в инсту.

Было очень приятно, когда Игорь Семшов перед игрой сказал, что ему понравилась его фотография, которую я сделал на тренировке за пару дней до этого. Также отметил, что наша медиаслужба лучше, чем в некоторых клубах РПЛ.

– Часто тренеры просят не мешать?

– Слышал это почти от всех тренеров в начале их работы. К сожалению, в «Чайке» часто меняется тренерский штаб. У нового человека свое понимание тренировочного процесса, который обычно не предусматривает медийность. Кто-то принимает со скрипом, кто-то вообще не заморачивается. Не все тренеры понимают, что я не выношу на публику их тактические нюансы.

– Сергей Ташуев и Игорь Семшов – с кем проще работать?

– С обоими комфортно. Семшов понимает необходимость медийности и относится к ней крайне лояльно, за что ему большое спасибо.

Ташуев довольно консервативный человек. От него часто слышал: «Ваня, ####### c поля!» Но это было в шутливой манере. Он очень харизматичен. Я спокойно относился к его высказываниям, но на следующей тренировке делал то же самое, ха-ха.

– Прошлым летом Иван Олейников умчал в «Ахмат», а ты отказал ЦСКА. Как это возможно?

– Наткнулся на ролик, в котором директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо обмолвился, что клуб ищет второго фотографа. Написал Кириллу, он предложил поснимать матч «Ростов» – ЦСКА. Сделал много фоток, Кириллу понравились.

Я очень хотел поработать в ЦСКА, но все уперлось в зарплату. Она была достаточно неплохой, но у меня двое детей, на которых в Москве нужно тратить больше, чем в Ростове. Еще аренда квартиры и другие бытовые нюансы. Плюс я понимал: что-то не получится в ЦСКА, вернуться в «Чайку», наверное, будет невозможно. Благодарен руководству клуба за то, что улучшили мои условия, чтобы сохранить меня. Приятно понимать, что тебя ценят. За это еще сильнее отдаешься работе.

– Самый красивый футболист, которого ты поймал в объектив?

– Данил Глебов из «Ростова», Антон Пискунов, Артем Кулишев и Лео Гогличидзе – все бывшие игроки «Чайки». Игорь Акинфеев – не то чтобы самый красивый, но очень обаятельный. Самый эпатажный – Хорхе Карраскаль. Когда обрабатывал фотографии с матча против «Ростова», жена обратила внимание на его маникюр.

– Как ты понимаешь, что сделал красивый кадр?

– Красивый или интересный?

– И так и так.

– Интересный – когда поймал крутой момент: яркая эмоция или напряженная борьба. Красивым кадр становится после обработки, которая играет решающую роль.

– Два секрета успешного кадра.

– Первое – терпение. В большинстве случаев кадр нужно долго ждать, и не факт, что он вообще получится. Второе – желание и умение сделать такой кадр.

– На каком месте ты в рейтинге футбольных фотографов России?

– Надеюсь, когда-нибудь появится такая номинация и я займу одну из лидирующих позиций, ха-ха.

На мой взгляд, Андрей Шрамко сейчас один из лучших среди клубных фотографов, если не лучший. Хороший фотограф у московского «Динамо», нравятся его фотографии с игр. После Дениса в ЦСКА взяли интересного парня со своим видением. В «Ростове» нравятся фотки Артема Гусева.

Сам себя сейчас не могу поставить высоко, так как Вторая лига не располагает хорошей инфраструктурой. Стадионы, освещение, атмосфера на трибунах и менталитет футболистов в лигах сильно отличаются – в РПЛ игроки более открыты для медиа.

Если бы я перешел работать, например, в ЦСКА, у меня были бы все шансы стать лучшим. Но все еще впереди.