20 комментариев

Отвечает главный по футбольному андеграунду Сергей Ильев.

В стартовом матче 32-го чемпионата Мелбет Первой лиги «Торпедо» справилось с «Динамо» из Махачкалы 2:0. Пепу Клотету (в отличие от Пепа Гвардиолы) для победы над Бердыевым хватило одного матча.

В комментариях под превью нового сезона вы запросили мнение главного по Лучшей лиге мира в российских медиа – Сергея Ильева, который за 10 лет не пропустил ни одного матча.

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Тренды Первой лиги: зарплаты растут, уровень падает

РПЛ ослабевает, и это по цепочке передается на Первую лигу.

В этом году новый тренд – неожиданно взлетели зарплаты. «Торпедо» уже потратило больше 160 миллионов, даже «Рубин» так не бросался деньгами. Да, у них были большие контракты – 1,5-2 миллиона [рублей в месяц], но они не платили за переход.

Еще одна тенденция – количество частных клубов: «Акрон», «Алания», «Ленинградец», «Родина», «Торпедо», «Химки», «Черноморец» и отчасти «Нефтехимик». Наверное, это рекорд лиги.

У трех команд есть футболисты с зарплатами по миллиону: «Торпедо», «Химки» и Хабаровск. Не помню, чтобы был такой резкий взрыв. В топ-6 по платежным ведомостям еще «Акрон», «Алания» и «Родина».

При этом классных футболистов очень мало, и разрыв в зарплатах гораздо больше, чем разрыв в классе. Почти всех, кто делал разницу, забрала Премьер-лига. В прошлом сезоне больше 35 человек ушли на повышение. Вычистили все, хотя качественных игроков и тогда было мало. Кто-то засверкает – сразу наверх. Особенно сложно подписывать игроков аутсайдерам – некоторые команды Второй лиги [золотой группы Дивизиона А] перебивают финансами: например, «Ротор», «Волга».

Сейчас огромную роль играют тренер и атмосфера, просто мощного состава для попадания хотя бы в стыки недостаточно. Еще важен старт (первые 10 туров). Если с начала не пошло, потом очень сложно, когда нет такого ресурса, как у «Рубина» или «Родины».

Засосало – все, даже большому клубу трудно спастись. Например, по спортивному принципу в прошлые годы должны были вылетать «Балтика» и «Факел».

«Торпедо» ооочень много тратит. Спортивному директору 24 года

В «Торпедо», возможно, новый менеджмент, который не знает рынок. При всем уважении, выкладывать 60 миллионов за [29-летнего голкипера «Ростова» Егора] Бабурина и 10 миллионов за [23-летнего защитника «СКА-Хабаровск» Александра] Иванькова – очень странно.

Какая-то игра в футбольный менеджер. Причем при получении лицензии Первой лиги «Торпедо» заявило, что живет на займы. И тут такие сумасшедшие трансферы – ну как это объяснить? Складывается впечатление, что они не знают рынок.

«Торпедо» сделало хороший шаг: в штаб испанца Пепа Клотета взяли Артема Горлова, который знает специфику лиги и хороший методист. В одиночку Пепу было бы трудно. Практические все тренеры-иностранцы проваливались в Первой лиге, кроме Марцела Лички и Франка Веркаутерена.

Марцел рассказывал, что первые полгода (там еще были тройники – три матча за 9-10 дней) не понимал, как готовить команду, как восстанавливаться. Сейчас тройников нет, но остались тяжелые выезды на юг к «Кубани» и «Черноморцу». Аэропорту закрыты, как добираться? В Хабаровск легче попасть.

Об РПЛ мечтают 6 клубов

Задача стоит у шести клубов: «Акрон», «Алания», «Родина», «СКА-Хабаровск», «Торпедо» и «Химки». Обладателей прямых путевок нужно искать среди них. На мой взгляд, фавориты – «Алания», «Родина» и «Химки». Но нет гарантии, что никто не провалится.

Хотя плотность такая, что в стыки может залезть кто угодно. Лига очень ровная. В прошлом году номинальные фавориты (Хабаровск, Тула) болтались в середине, а возле стыков кружили Махачкала и Ярославль, на которых никто не ставил.

Махачкала + Бердыев

Они в прошлом году боролись за стыки без Бердыева. Там выстроена система, которая работает. Пропустили меньше всех даже с технарем от «Уфы». Да, мало забивают, но это особенности силового, прагматичного футбола. Это путь «Балтики» Игнашевича.

Когда они играли между собой, я был уверен, что закончат 0:0. Махачкала будет неприятной даже без топов, хотя недавно взяли экс-хавбека «Уфы» Эгаша Касинтуру. Он должен помочь. Свои очки «Динамо» будет ковырять: 0:0, 1:0.

Кандидаты на вылет

Пока один из главных претендентов – «Шинник», хотя губернатор сказал попасть в четверку. Но если выиграют 1-2 тура, зацепят очки на фарте, то дальше, возможно, попрет на эмоциях. В зоне риска «КАМАЗ» и «Сокол». В «КАМАЗе» есть полузащитник Александр Гаглоев, который может в одиночку вытащить команду, но в команде пока только один центральный защитник.

Не знаешь, чего ждать от «Тюмени», «Ленинградца» и «Черноморца». Непонятная ситуация в «Енисее»: три новичка, восемь ушедших. Может начаться распродажа. Хотя костяк готов решать задачу, нужно только взять человек пять.

Главная звезда лиги

Одного выделить сложно. Форвард Йорди Рейна из «Торпедо», хавбеки Николай Гиоргобиани и Давид Кобесов из «Алании». В «Енисее» есть полузащитник Никита Глушков, в «Родине» – хавбек Астемир Гордюшенко и нападающий Иван Тимошенко. «Химки» подписали полузащитника Кирилла Панченко.

Команда, за которой нужно следить

За «Черноморцем». Наверняка будет в топе по посещаемости. Также интересно, что будет с «Енисеем», как изменится Роман Шаронов после весеннего провала (2 победы в весенней части – Sports.ru), как пойдут дела у испанца в «Торпедо».

Кандидаты на первую отставку

Возможно, в «Торпедо» или «Тюмени», если с самого начала не заладится. Шаронова тоже могут снять, но у Хабаровска очень хороший календарь: два матча дома (один – с «Шинником», который пока выглядит слабо), потом «Сокол».

Кто пополнит небесную лигу?

Пока тревожно только за «Енисей». Не думаю, что мы потеряем клуб, но интересно, какой будет вектор, какая политика. Хотя дай им денег – будут бороться за РПЛ.

Ждем от лучшего бомбардира 20+ мячей (но шансов мало)

Кажется, уже ничто меня не удивит в Первой лиге. Хотя, если кто-то забьет больше 20 голов.

В прошлом сезоне у лучших бомбардиров было по 14 мячей, причем у Ивана Тимошенко из «Родины» три с пенальти, а у Гедеона Гузины из «Балтики» – два. Хочется, чтобы кто-то ярко выстрелил.

В новом сезоне это может быть Илья Стефанович («Торпедо»), Николай Гиоргобиани («Алания»), Иван Тимошенко («Родина»). Конечно, Андрес Понсе («Акрон») – он весной забил восемь в 14 играх Первой лиги. Еще может настрелять Кирилл Панченко («Химки»), но это зависит от того, на какой позиции его используют. Александр Руденко может с ним потягаться, если останется в «Химках».

Нельзя исключать и появление неожиданного персонажа – как Тимошенко в прошлом сезоне.

Фото: torpedo.ru; torpedo.ru; fckhimki.ru ; fcska.ru; dinamo-mx.ru; РИА Новости/Григорий Сысоев