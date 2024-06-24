Нагельсманну нужно решить две тактические проблемы

Опасения Вадима Лукомского.

Германия все-таки удержала первое место в группе А. Матч против Швейцарии (1:1) получился наиболее трудным . Пришлось активировать прямолинейный план с Антонио Рюдигером и Никласом Фюллькругом в чужой штрафной.

Провала удалось избежать, но встреча подсветила еще больше потенциальных уязвимостей, которые нужно убрать для успеха в плей-офф.

Соперники все лучше читают схему Германии

Структура Германии с мячом – смелые 3-1-5-1 с акцентом на взаимодействия в чужой опорной зоне. Именно такой ребус приходится решать соперникам.

Все оппоненты по группе использовали схожую схему против Германии, поэтому их удобно сравнивать. Это базис с пятеркой защитников и одним четким нападающим. А вот в других зонах были разные вариации – разобраться в них крайне полезно для понимания уязвимостей команды Юлиана Нагельсманна.

Шотландия начинала по схеме 5-4-1, которая была слишком пассивной и давала пугающую свободу Тони Кроосу и трем десяткам. Пришлось менять формацию по ходу первого тайма – переключились на 5-3-2, но было уже поздно.

Венгрия оборонялась в схожем базисе, но выстраивалась 5-2-3. Центр лучше перекрывался, линия доставки мяча на десяток больше не была настолько же бесперебойной – им приходилось опускаться за мячом в менее комфортные и опасные зоны:

Крайне интересным выглядит оценка эффективности плана тренера Венгрии Марко Росси: «Мы уступили Германии, потому что у них в команде полно игроков мирового уровня. Но наш тактический план работал – мы выдавливали их на фланги. Проблема была лишь в том, что наши центральные защитники периодически запаздывали выдергиваться в прессинг».

Швейцария выстраивала оборону похожим образом и как раз учла этот момент – 5-2-3 с агрессивными центральными защитниками, которые всегда доигрывают эпизод, опекая немецкого созидателя. Еще повыше располагались крайние защитники – для более активных включений в прессинг. Формация без мяча выглядела примерно так:

Расположение с плотно закрытым центром снижало скорость доставки мяча, а на своей трети включалось плотное доигрывание со стороны центральных защитников. В большей степени это актуально для внешних центрдефов в тройке Фабиана Шере и Рикардо Родригеса. В этом эпизоде Родригес оказался совсем далеко справа, потому что доигрывал Виртца:

Были даже выдвижения Мануэля Аканджи – в этом эпизоде он отвечал за Виртца и пошел до упора на чужую половину поля (а освободившееся место в центре защиты по ситуации отошло Граниту Джаке):

По сути такая плотная игра добавляла Швейцарии двух скрытых опорников к паре уже имеющихся – именно так осуществлялась опека немецких созидателей:

В теории такая агрессивная манера разбивала оборонительную схему Швейцарии. Германия могла бы использовать эти зоны через открывания других игроков. Но зачастую этого не происходило. Ставка Мурата Якина оправдалась. На данный момент это самый эффективный вариант противодействия команде Нагельсманна.

Германия нанесла всего три незаблокированных удара из штрафной с игры. Один из них – как раз голевой. Он случился, когда хозяева скатились к совсем другой стратегии – Рюдигер как дополнительный форвард рядом Фюллькругом и навесы.

Германия способна изумлять, когда мяч стабильно доставляется в целевую зону, а Мусиала, Гюндоган и Виртц устраивают карусели. Когда же соперник целенаправленно кроет и доставку, и адресатов (даже жертвуя строгостью других зон), Германии не хватает вариативности.

После первых туров футбол немцев комплиментарно называли клубным – настолько же сильным по уровню и сложности идей. Отдаленные аналогии, вероятно, проводить можно, но дистанция хорошо показала и отличия. Это скорее иллюзия или имитация клубного футбола. Вместо 4-5 вариаций только одна – когда она не работает, предъявить другие настолько же тонкие решения не получается.

Чудовищная уязвимость к контратакам

Во всех матчах немцы допускали контратаки. Шотландии не хватало ресурса, чтобы доводить до ударов, а вот Венгрия и Швейцария регулярно получали шансы.

Первоисточник – слишком смелая структура владения:

Прежде всего внимание нужно обращать на рискованные 3+1 при максимальном высоком командном блоке. С такой открытой структурой контратаки – вопрос количества.

Стратегия Нагельсманна основана на контрпрессинге и вжимании соперника так глубоко, чтобы разбежаться было слишком трудно. Но несколько раз за матч эти механизмы дают сбой – и становится страшно. Еще страшнее, если у соперника будут заточенные на скоростные забеги игроки в атаке.

При таком расположении команда принимает эти риски и делает ставку на то, что структура принесет больше пользы в атаке, чем вреда после потерь. Увы, с каждым матчем атаку Германии сдерживают все лучше, а открытость структуры остается на том же уровне.

Вот несколько ситуаций, которые рождались именно из радикальной открытости структуры владения:

Даже когда нет выгодных для соперника соотношений, правильным пасом можно вскрыть пространство, которого пугающе много:

Вердикт Нагельсманна после вчерашнего матча: «Конечно, мы принимаем риски контратак и можем пропускать такие голы. Но, думаю, мы заслужили отыграться, а матч получился зрелищным».

Без преобразования структуры Германия рискует и дальше играть зрелищные (иногда слишком) матчи. Топ-соперники могут наказывать строже.

Что можно сделать? Самый очевидный ход – опустить Гюндогана пониже, делая 3+2 в первой стадии. Это даст больше контроля, пускай снизит атакующий потенциал. Возможно, это снижение компенсируется непредсказуемостью для соперников – Илкай стартует глубже, но делает ситуативные и внезапные подключения.

Можно попробовать преобразовать позиции крайних защитников – Йозуа Киммиха и Макси Миттельштедта. Оба имеют опыт смещения в центр для ложной роли. Можно попросить их располагаться в центре при владении, а ответственность создание ширины ситуативно возложить на Виртца и Мусиалу. Опять же – атака не так гармонична, но баланса станет чуть больше.

Еще можно отказаться от обязательного стремления к пропорции 65% на 35% во владении. В таком случае преобразуется рисунок. Германия будет чаще атаковать на пространстве и чаще обороняться в более заготовленных схемах. Это не в духе Нагельсманна, но вполне вариант для расширенного списка.

Возможно, Юлиан придумает что-то еще более оригинальное. Пока же уязвимость к контратакам пугает.

Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein / Staff