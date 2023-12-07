«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» возненавидели друг друга, хотя 100 лет играли спокойно. Почему?

Денис Пузырев подкинул в топку дровишек.

Почти у любой команды есть главный враг (или враги), победа над которым входит в список целей на сезон, особенно если речь о дерби. Новичкам сразу разъясняют, что есть «особые соперники», в матчах с которыми надо выложиться по полной. Так рождается неповторимая атмосфера больших противостояний.

Часто никто уже и не помнит, откуда пошла взаимная неприязнь двух клубов – истоки вражды так далеки, что превращаются в легенды. Но есть и редкие случаи, когда принципиальные противостояния рождаются на наших глазах.

Яркий пример – матчи «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», которые 110 играли без ярких эмоций, а потом вдруг возненавидели друг друга.

Почему?

«Лазанья-гейт»: драма «Тоттенхэма» под насмешки трибун «Вест Хэма»

Отношения между двумя лондонскими клубами никогда не были дружескими. Болельщики «Тоттенхэма», исторически связанного с еврейской общиной, всегда жаловались на антисемитизм фанатов других лондонских команд. А особенно – «Вест Хэма», вокруг которого с конца 1970-х процветало околофутбольное насилие.

Но называть архивные матчи «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» особенными – перебор. У каждого из клубов были свои исторические оппоненты: у «Тоттенхэма» – «Арсенал», у «Вест Хэма» – «Миллуолл», матчи с которым прозвали докерским дерби и посвятили им многочисленные книги и фильмы.

Правда, в последние десятилетия встречи клубов из Восточного Лондона стали редкостью из-за разного уровня команд. Последнее докерское дерби (99-е) сыграли более 10 лет назад – в феврале 2012-го. Поэтому статус главного соперника «Вест Хэма» перешел к «Челси» – эхо противостояния эпохи футбольных хулиганов, когда фирмы этих клубов считались самыми мощными и жесткими в Лондоне.

Откровенная вражда между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» началась в мае 2006-го – с так называемого «лазанья-гейта». Сезон-2005/2006 складывался для «Тоттенхэма» сверхудачно. Голландец Мартин Йол собрал на «Уайт Харт Лейн» мощную банду: команду усилили Джермейн Дженас, Эдгар Давидс, Аарон Леннон и египетский форвард Мидо, которые быстро сыгрались с лидерами «Тоттенхэма» Робби Кином, Джермейном Дефо и Майклом Кэрриком.

Но вмешаться в гонку за чемпионство было нереально – наверху царили «Челси» Жозе Моуринью и «МЮ» Алекса Фергюсона. Предел мечтаний того «Тоттенхэма» – четвертое место и квалификация Лиги чемпионов. Но фанаты были рады и этому – с момента образования Премьер-лиги «Тоттенхэм» не поднимался выше седьмого места.

Перед последним туром все было в руках «шпор»: на одно очко опережали «Арсенал», нужно было сыграть не хуже в заключительном матче. Команда Арсена Венгера принимала «Уиган», «Тоттенхэм» играл на выезде с «Вест Хэмом». Эксперты и букмекеры ставили на «Тоттенхэм» – он был очевидно сильнее и мотивированнее. И тут случилось непоправимое.

В ночь перед игрой команда собралась в отеле «Мариотт» в районе Канэри-Уорф, откуда на следующий день должна была отправиться к соседям на «Аптон Парк».

«У нас был ужин в ресторане отеля. В меню была лазанья и спагетти болоньезе, – вспоминал Дженас. – Потом мы разошлись по номерам. А ночью нас накрыло, начался настоящий хаос».

Десять человек – практически все игроки основы «Тоттенхэма» – свалились с симптомами сильнейшего отравления. Среди пострадавших – Кэррик, Кин, Давидс, Леннон, Доусон. Утром «Тоттенхэм» оповестил АПЛ и умолял перенести матч, запланированный на 5 вечера, или хотя бы сдвинуть его на несколько часов. Лига отказалась.

«На предматчевой установке ребята сидели с серыми лицами, и кто-то постоянно убегал в туалет, – вспоминал полузащитник Энди Рид. – Помню я взглянул на Доусона. Он и в обычное время был довольно бледным парнем, но тут стал буквально прозрачным».

«Помню, как парней рвало в туалете прямо перед выходом на поле, – рассказывал Дженас Sky Sports. – До перерыва мы еще как-то держались, но на вторую половину сил не хватило ни у кого».

«Тоттенхэм» героически отбивал атаки «Вест Хэма» до 80-й минуты, Пол Робинсон даже потащил пенальти от Тедди Шерингема. Но за 10 минут до конца израильский полузащитник «Вест Хэма» Йосси Бенаюн забил решающий мяч, оборвавший мечты болельщиков «Тоттенхэма» о дебюте в ЛЧ.

Трибуны «Аптон Парка» праздновали успех, будто сам «Вест Хэм» вышел в Лигу чемпионов, хотя эта игра для него ничего не решала.

«Я не мог в это поверить, — рассказывал Дефо. – Ведь это была такая важная игра для нас, мы к ней так готовились. Одно из самых больших разочарований в карьере».

После матча «Тоттенхэм» безуспешно просил переигровку. Затем потребовал расследование – намекали на умышленное отравление. В медиа писали, что повар в «Мариотте» был фанатом то ли «Арсенала», то ли «Вест Хэма».

Британский Минздрав, взяв образцы лазаньи из отеля и анализы у пострадавших игроков, вынес вердикт: следов яда не обнаружено, а причина болезни – не пищевое отравление, а норовирус, форма вирусного гастроэнтерита.

Выводы не убедили фанатов «Тоттенхэма», которые до сих пор уверены, что их команда стала жертвой заговора. А болельщики «Вест Хэма» с тех пор пару раз в сезон напоминают «Тоттенхэму», как его футболисты провели в туалетах важнейший день карьеры.

Битва за Олимпийский стадион: частные сыщики, обвинения в коррупции и неуважении к королеве

«Лазанья-гейт» испортил отношения между фанатами, но худшее было впереди. Новым поводом для скандала стал спор вокруг будущего Олимпийского стадиона – главной арены Олимпиады-2012 в Лондоне.

За два года до старта ОИ в Лондоне создали госкомпанию Olympic Park Legacy, которая решала, как использовать олимпийские объекты после завершения Игр. Предполагалось, что главную арену передадут футбольной команде, которая выиграет конкурс.

Географически ближе всего к Олимпийскому парку базировался «Лейтон Ориент», но его не рассматривали – странно отдать огромную арену клубу из четвертого дивизиона. Фаворитом считался «Вест Хэм» – его «Аптон Парк» тоже находился неподалеку, и клуб не скрывал, что хотел бы переехать на более вместительный стадион.

Заявка «Вест Хэма» предусматривала аренду на 99 лет и реконструкцию с сохранением легкоатлетических дорожек. «Тоттенхэм» выставил альтернативный план, который предусматривал снос стадиона и строительство нового. Легкоатлетическую часть предлагалось перенести в другое место: реконструировать старенький легкоатлетический стадион на юге Лондона и превратить его в суперсовременную арену на 25 тысяч мест. В отличие «Вест Хэма» «Тоттенхэм» не претендовал на бюджетные деньги – обещал сам оплатить все работы.

Но в феврале 2011-го конкурсная комиссия проголосовала за заявку «Вест Хэма», но решение отменили по заявлению «Тоттенхэма» и «Лейтон Ориент», юристы которых нашли формальные нарушения при организации тендера. Назначили второй конкурс с тем же составом участников. Чем ближе становился день выбора, тем больше накалялись страсти. Руководители клубов Каррен Брэйди и Даниэль Леви ругались через медиа и переходили на личности.

Брэйди называла предложение Леви корпоративным преступлением: «Потратить полмиллиарда фунтов налогоплательщиков на строительство стадиона, который через четыре недели после открытия снесут бульдозерами – это просто безумие, – утверждала она. – К тому же это удар по репутации королевы, которая обещала, что стадион станет мировым центром легкой атлетики».

Леви называл Брэйди «безответственной паникершей» и «любительницей жить за госсчет». Кульминация скандала – арест трех сотрудников фирмы PFK, нанятых «Тоттенхэмом». Формально они считались финансовыми аудиторами состояния Олимпийской арены, но в реальности это были частные детективы, которые взломали почту Брэйди и получили записи ее телефонных разговоров. Они искали связь босса «Вест Хэма» с организаторами торгов. Им удалось установить, что одна из ключевых чиновниц в тендерном комитете действительно была знакомой Брэйди, но этого не хватило, чтобы доказать существование конфликта интересов.

Олимпийский стадион в итоге все же достался «Вест Хэму», а «Тоттенхэм» позже с большим усилием согласовал строительство новой арены в другом месте. Причем был вариант, что клуб Леви на время работ арендует Олимпийский стадион «Вест Хэма», но Брэйди решительно протестовала.

«Прихлопнуть «Тоттенхэм», лишив их надежд на титул, – настоящий кайф!»

С тех пор вражда между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» не затихала. Характерный пример: в зимнее окно сезона-2014/15 «Вест Хэм» срочно искал форварда, основной нападающий Энди Кэрролл получил очередную тяжелую травму, и на поле выходил нестабильный Диафра Сако. Приоритетным вариантом считалась аренда Эммануэля Адебайора, который потерял место в старте «Тоттенхэма» и был готов к трансферу. «Шпоры» утверждали, что не станут препятствовать переходу.

Полугодовую аренду согласовали все стороны, «Вест Хэм» взял на себя половину зарплаты. И когда осталось просто подписать бумаги, за несколько часов до трансферного дедлайна, Леви заблокировал сделку. У «Вест Хэма» уже не было времени на поиск альтернативы, планы провалились. Интересно, что Адебайор до конца сезона лишь дважды вышел на поле в концовках матчей. По завершении сезона «Тоттенхэм» разорвал с ним контракт, позволив бесплатно уйти в «Кристал Пэлас».

Три описанных случая и породили новое принципиальное противостояние в Лондоне.

«Я ненавижу «Тоттенхэм», потому что во мне течет кровь «Вест Хэма», – рассказывал в 2017-м журналистам легендарный защитник «молотков» Джулиан Дикс, работавший в то время помощником Славена Билича. – Вы можете сколько угодно меня осуждать за такие слова, но я просто говорю правду. Всегда их ненавидел – и когда был игроком, и сейчас. Победить их – это особое наслаждение. Когда мы прихлопнули их в прошлом сезоне, лишив надежд на титул, это был настоящий кайф. И надеюсь, мы еще не раз это повторим».

Матчи «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» последние 10 лет – просто огонь. Там много забивают и рубятся по-английски. Нулевых ничьих в дерби не фиксировали с 2011-го. С тех пор в 15 матчах из 26 забивали больше двух мячей. И пусть ненависть не лучшее чувство, но такие искренние эмоции порождают яркое шоу.

Возможно, так будет и сегодня.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald, Phil Cole, Ryan Pierse, Justin Setterfield3