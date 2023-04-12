14 комментариев

Urban Hymns
Блог

Va fa Napoli! – знаменитое ругательство из сериала «Друзья». Что оно означает и при чем тут Неаполь?

Наполи Наполи
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Денис Пузырев пересмотрел любимый ситком.

Финальный эпизод сериала «Друзья» вышел 19 лет назад, но шоу все еще на слуху. Даже в футболе! Например, Юрген Клопп рассказывал, что осваивал английский, просматривая ситком, а автор Sports.ru Виталий Суворов даже написал отдельный текст о спортивной вселенной «Друзей». Перед важным итальянским матчем в Лиге чемпионов мы нашли еще одну связь – правда, не с футболом, а с Неаполем. Помните Джо и его коронную фразу  «How you doin’?»? Так вот, в его словаре было кое-что на итальянском (он ведь потомок итальянцев) – Va fa Napoli! Что это означает?

Вспоминаем эпизод, где прозвучала эта фраза

В 2019 году тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в подкасте BBC рассказал, что смог освоить английский благодаря просмотру «Друзей». «Для немца самый легкий путь улучшить свой английский – это смотреть «Друзей», – рассказывал Клопп. – Там довольно легкий язык, множество бытовых ситуаций, запоминающиеся фразу. Да и вообще это интересно смотреть».

И это не уникальный случай – многие международные школы по изучению английского, используют нарезки из «Друзей» в качестве учебного пособия, а на YouTube полно видеоуроков «Учим английский вместе с «Друзьями»».

Хотя язык «Друзей» действительно прост и понятен, некоторые шутки из сериала непросто перевести на другие языки. Иногда они построены на игре слов, которым сложно подобрать корректные аналоги. Впрочем, если смотреть сериал в оригинале, многое ясно из контекста.

В восьмом эпизоде четвертого сезона Джоуи, а затем и Рэйчел дважды используют выражение Va fa Napoli. В русском дубляже оно никак не переводится, так как из контекста следует, что это просто какое-то итальянское ругательство.

Сюжет серии построен вокруг ссоры лучших друзей Чендлера и Джоуи. Чендлер влюбляется в подружку Джоуи Кэти, отсюда и конфликт. Чендлер жалуется Кэти, что Джоуи перестал с ним разговаривать: «Только ходит и бормочет что-то на итальянском. Но я точно знаю, что по-итальянски он знает только ругательства». В этот момент в кафе входит Джоуи, видит парочку, с нарочитым итальянским акцентом произносит «Va fa Napoli!» и уходит.

Чуть позже эту же фразу в адрес Росса произносит и раздраженная Рэйчел. Выражение не требует перевода, понятно, что это некое итальянское ругательство. Его использование подчеркивает итальянское происхождение Джоуи и его природную итальянскую экспрессивность. Этим и достигается комический эффект вне зависимости от того, что в реальности означает фраза.

После выхода серии выражение Va fa Napoli превратилось в мем, который использовался в некоторых других фильмах и сериалах (например, его использует Вито Спатафоре – персонаж сериала «Клан Сопрано»). Но что в реальности оно означает? Связано ли с Неаполем или футбольным клубом?

Va fa Napoli – корректный способ послать собеседника. Правда, в Италии так, похоже, не говорят  

Если переводить дословно с неаполитанского диалекта итальянского, в выражении Va fa Napoli нет никакого криминала. Это просто «иди (отправляйся) в Неаполь». В чем же тут дело?

А дело в том, что с точки зрения лингвистики, Va fa Napoli – типичный пример эвфемизма, когда некое грубое или нежелательное по какой-то причине слово заменяется его нейтральным аналогом. При этом смысл фразы все равно остается понятен.

Один из распространенных вариантов использования эвфемизмов – замена обсценной лексики фонетически близкими словами. Такие примеры есть во многих языках. Например, в русском использование эвфемизмов «блин», «гребаный», «капец», «зашибись» широко распространено не только в устной речи, но используется и в медиа, и на телевидении, и в кино. Все понимают, какие именно слова и выражения они заменяют, однако эвфемизмы смягчают фразы. Порой их можно встретить даже в детских мультфильмов: один из героев мультсериала «Смешарики» Крош постоянно говорит «Елки иголки», что является типичным эвфемизмом, заменяющим известное матерное выражение.

Но вернемся в Италию. А точнее в Нью-Йорк, где более 800 тысяч жителей имеют итальянские корни. Va fa Napoli cозвучно с ругательным Vaffanculo. На южноитальянском диалекте это распространенная форма грубого vai a fare in culo, что можно перевести как «иди в жопу», но по степени экспрессивности является аналогом всем известного английского Fuck you.

Маленькая Италия в Нью-Йорке в начале XX века

Почему Неаполь сравнивают с задницей?

Если проводить параллели с русским, то наиболее близким примером такого эвфемизма можно счесть почти не используемое сейчас выражение «иди на хутор бабочек ловить». Но есть и важная разница. Использование обезличенного «хутора» вряд ли может обидеть людей, проживающих на хуторах.

Однако в фразе из «Друзей» в качестве замены используется название конкретного города. Означает ли это, что Джоуи (а точнее автор диалогов в серии), поставил знак равенства между Неаполем и задницей?

После выхода серии на форумах фанатов «Друзей» возникли бурные дискуссии о происхождении и значении Va fa Napoli. Поклонники сериала из Италии говорят, что никогда не слышали в обычной жизни подобного выражения, однако его смысл ими довольно четко считывается.

Есть версия, что это пример сленга американцев итальянского происхождения, появившегося уже после массовой миграции итальянцев в США (пик пришелся на начало XX века). Более 80% мигрантов, переселившихся за океан, были выходцами из южной Италии, крупнейшим городом которой был Неаполь. А Нью-Йорк стал главным центром итальянской миграции. 

Толчком к массовой миграции послужил тяжелый экономический кризис, начавшийся на итальянском юге после объединения страны во второй половине XIX века. В центре борьбы за объединение раздробленной страны были представители севера – Королевства Сардинии со столицей в Турине и регионов на северо-востоке, входивших в состав Австрийской империи Габсбургов.

На юге Апеннинского полуострова и на Сицилии никаких признаков национально-освободительной борьбы не было. Неаполитанское королевство было достаточно благополучным и самодостаточным государством, которым несколько веков правили представители испанской ветви дома Бурбонов. При этом Испания выступала в роли союзника и торгового партнера, а не в качестве метрополии.

Завоевание Неаполитанского королевства отрядами Джузеппе Гарибальди и объединение Неаполя с Севером страны по факту привело к экономическому упадку юга. Многочисленные органы местной власти были расформированы, что оставило без работы десятки тысяч человек. Основные инвестиции в развитие промышленности молодой страны шли в города на севере. Вместе с безработицей в южных городах выросла преступность, возросла роль преступных кланов мафии, боровшихся за влияние с новыми властями и часто встречавших поддержку у местных жителей.

За несколько десятилетий Неаполь из блестящей европейской столицы, которую сравнивали с Парижем, превратился в депрессивный и опасный город, а разделение Италии на развитый север и отсталый юг де-факто существует и до сих пор. В этом контексте пожелание отправится в Неаполь как не в самое комфортное и безопасное место вполне может быть сопоставимо с посылом традиционного ругательства.

У «Наполи» есть 4 уязвимости. Соперники по ЛЧ умеют их вскрывать

Пиццу изобрели в Неаполе. И она неотъемлемая часть «Наполи» (хотя Де Лаурентис предпочитает римскую)

Фото: wikipedia.orgunsplash.com/Alberto Barbarisi

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДнепрЧемпион1983
Во первых- можно просто узнать у сценариста что и почему имелось ввиду а во вторых- елки иголки- это замена чего?? Озадачили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihei4
It’s Porsha!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хей-Хо, а ну пошли!
Грины не сдаются ! А я Триббиани ! Триббиани сдаются .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ibra207
Спасибо, интересно! Глянем теперь в оригинале)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ Madcomposer
За Друзей всегда плюс
Джо не делится едой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Пузырев
Автор
Ответ Atsuktuvas
Ой, сейчас лучше аккуратнее с симпатиями к этому сериалу. Он вроде подпадает под закон о пропаганде неправильных отношений.
В США его периодически наоборот упрекают в сексизме))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Ответ Atsuktuvas
Ой, сейчас лучше аккуратнее с симпатиями к этому сериалу. Он вроде подпадает под закон о пропаганде неправильных отношений.
Это, скорее, спортсу надо быть внимательнее) Хотя надеюсь, до такого бреда не дойдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Ответ Madcomposer
За Друзей всегда плюс
Ой, сейчас лучше аккуратнее с симпатиями к этому сериалу. Он вроде подпадает под закон о пропаганде неправильных отношений.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Кв
Va fa Al Nassr! — вариант для футболистов.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sportnsk
Ну все, теперь пересматривать весь сериал. :)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Фомин
Joey doesn’t share food!!!❤
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Турецкий
Ответ Madcomposer
За Друзей всегда плюс
однозначно! ☺
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
За Друзей всегда плюс
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мари Хуан
Орел - я выиграла, решка - ты проиграл.
+42
-3
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий