14 комментариев

Денис Пузырев пересмотрел любимый ситком.

Финальный эпизод сериала «Друзья» вышел 19 лет назад, но шоу все еще на слуху. Даже в футболе! Например, Юрген Клопп рассказывал, что осваивал английский, просматривая ситком, а автор Sports.ru Виталий Суворов даже написал отдельный текст о спортивной вселенной «Друзей». Перед важным итальянским матчем в Лиге чемпионов мы нашли еще одну связь – правда, не с футболом, а с Неаполем. Помните Джо и его коронную фразу «How you doin’?»? Так вот, в его словаре было кое-что на итальянском (он ведь потомок итальянцев) – Va fa Napoli! Что это означает?

Вспоминаем эпизод, где прозвучала эта фраза

В 2019 году тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в подкасте BBC рассказал, что смог освоить английский благодаря просмотру «Друзей». «Для немца самый легкий путь улучшить свой английский – это смотреть «Друзей», – рассказывал Клопп. – Там довольно легкий язык, множество бытовых ситуаций, запоминающиеся фразу. Да и вообще это интересно смотреть».

И это не уникальный случай – многие международные школы по изучению английского, используют нарезки из «Друзей» в качестве учебного пособия, а на YouTube полно видеоуроков «Учим английский вместе с «Друзьями»».

Хотя язык «Друзей» действительно прост и понятен, некоторые шутки из сериала непросто перевести на другие языки. Иногда они построены на игре слов, которым сложно подобрать корректные аналоги. Впрочем, если смотреть сериал в оригинале, многое ясно из контекста.

В восьмом эпизоде четвертого сезона Джоуи, а затем и Рэйчел дважды используют выражение Va fa Napoli. В русском дубляже оно никак не переводится, так как из контекста следует, что это просто какое-то итальянское ругательство.

Сюжет серии построен вокруг ссоры лучших друзей Чендлера и Джоуи. Чендлер влюбляется в подружку Джоуи Кэти, отсюда и конфликт. Чендлер жалуется Кэти, что Джоуи перестал с ним разговаривать: «Только ходит и бормочет что-то на итальянском. Но я точно знаю, что по-итальянски он знает только ругательства». В этот момент в кафе входит Джоуи, видит парочку, с нарочитым итальянским акцентом произносит «Va fa Napoli!» и уходит.

Чуть позже эту же фразу в адрес Росса произносит и раздраженная Рэйчел. Выражение не требует перевода, понятно, что это некое итальянское ругательство. Его использование подчеркивает итальянское происхождение Джоуи и его природную итальянскую экспрессивность. Этим и достигается комический эффект вне зависимости от того, что в реальности означает фраза.

После выхода серии выражение Va fa Napoli превратилось в мем, который использовался в некоторых других фильмах и сериалах (например, его использует Вито Спатафоре – персонаж сериала «Клан Сопрано»). Но что в реальности оно означает? Связано ли с Неаполем или футбольным клубом?

Va fa Napoli – корректный способ послать собеседника. Правда, в Италии так, похоже, не говорят

Если переводить дословно с неаполитанского диалекта итальянского, в выражении Va fa Napoli нет никакого криминала. Это просто «иди (отправляйся) в Неаполь». В чем же тут дело?

А дело в том, что с точки зрения лингвистики, Va fa Napoli – типичный пример эвфемизма, когда некое грубое или нежелательное по какой-то причине слово заменяется его нейтральным аналогом. При этом смысл фразы все равно остается понятен.

Один из распространенных вариантов использования эвфемизмов – замена обсценной лексики фонетически близкими словами. Такие примеры есть во многих языках. Например, в русском использование эвфемизмов «блин», «гребаный», «капец», «зашибись» широко распространено не только в устной речи, но используется и в медиа, и на телевидении, и в кино. Все понимают, какие именно слова и выражения они заменяют, однако эвфемизмы смягчают фразы. Порой их можно встретить даже в детских мультфильмов: один из героев мультсериала «Смешарики» Крош постоянно говорит «Елки иголки», что является типичным эвфемизмом, заменяющим известное матерное выражение.

Но вернемся в Италию. А точнее в Нью-Йорк, где более 800 тысяч жителей имеют итальянские корни. Va fa Napoli cозвучно с ругательным Vaffanculo. На южноитальянском диалекте это распространенная форма грубого vai a fare in culo, что можно перевести как «иди в жопу», но по степени экспрессивности является аналогом всем известного английского Fuck you.

Маленькая Италия в Нью-Йорке в начале XX века

Почему Неаполь сравнивают с задницей?

Если проводить параллели с русским, то наиболее близким примером такого эвфемизма можно счесть почти не используемое сейчас выражение «иди на хутор бабочек ловить». Но есть и важная разница. Использование обезличенного «хутора» вряд ли может обидеть людей, проживающих на хуторах.

Однако в фразе из «Друзей» в качестве замены используется название конкретного города. Означает ли это, что Джоуи (а точнее автор диалогов в серии), поставил знак равенства между Неаполем и задницей?

После выхода серии на форумах фанатов «Друзей» возникли бурные дискуссии о происхождении и значении Va fa Napoli. Поклонники сериала из Италии говорят, что никогда не слышали в обычной жизни подобного выражения, однако его смысл ими довольно четко считывается.

Есть версия, что это пример сленга американцев итальянского происхождения, появившегося уже после массовой миграции итальянцев в США (пик пришелся на начало XX века). Более 80% мигрантов, переселившихся за океан, были выходцами из южной Италии, крупнейшим городом которой был Неаполь. А Нью-Йорк стал главным центром итальянской миграции.

Толчком к массовой миграции послужил тяжелый экономический кризис, начавшийся на итальянском юге после объединения страны во второй половине XIX века. В центре борьбы за объединение раздробленной страны были представители севера – Королевства Сардинии со столицей в Турине и регионов на северо-востоке, входивших в состав Австрийской империи Габсбургов.

На юге Апеннинского полуострова и на Сицилии никаких признаков национально-освободительной борьбы не было. Неаполитанское королевство было достаточно благополучным и самодостаточным государством, которым несколько веков правили представители испанской ветви дома Бурбонов. При этом Испания выступала в роли союзника и торгового партнера, а не в качестве метрополии.

Завоевание Неаполитанского королевства отрядами Джузеппе Гарибальди и объединение Неаполя с Севером страны по факту привело к экономическому упадку юга. Многочисленные органы местной власти были расформированы, что оставило без работы десятки тысяч человек. Основные инвестиции в развитие промышленности молодой страны шли в города на севере. Вместе с безработицей в южных городах выросла преступность, возросла роль преступных кланов мафии, боровшихся за влияние с новыми властями и часто встречавших поддержку у местных жителей.

За несколько десятилетий Неаполь из блестящей европейской столицы, которую сравнивали с Парижем, превратился в депрессивный и опасный город, а разделение Италии на развитый север и отсталый юг де-факто существует и до сих пор. В этом контексте пожелание отправится в Неаполь как не в самое комфортное и безопасное место вполне может быть сопоставимо с посылом традиционного ругательства.

Фото: wikipedia.org; unsplash.com/Alberto Barbarisi