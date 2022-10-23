За Саудовскую Аравию играют чернокожие. Это наследие рабовладельческого прошлого

За сборную Саудовской Аравии на ЧМ-2022 выступают несколько игроков, чья внешность не вполне вписывается в стереотипные представления о том, как выглядят коренные жители этой страны – арабы. Речь о вратаре Мохаммеде Аль-Ями, защитниках Абдулле Маду, Сауде Абдельхамиде, Хассане Томбакти и полузащитнике Мохамеде Канно. Все они имеют имеют африканское происхождение. И это не следствие распространенной в футболе натурализации для усиления сборной. Эти игроки родились в Саудовской Аравии, как и более трех миллионов других чернокожих саудовцев, составляющих 10% населения Саудовской Аравии.

Откуда в стране с жестким миграционным законодательством, где не раздают паспорта беженцам и трудовым мигрантам, появилось такое количество выходцев из Африки? Ответ – в истории страны и ее религии.

Денис Пузырев все расскажет.

Чернокожих граждан Саудовской Аравии называют афро-саудитами, их более 3 млн

Игроки с африканским происхождением в европейских сборных уже очень давно перестали быть экзотикой. Еще в 1881 году чернокожий сын плантатора из Гайаны Эндрю Уотсон дебютировал в сборной Шотландии. Из 55 стран, входящих в УЕФА, чернокожие игроки надевали футболки 40 сборных в официальных матчах. В общем тренде и Россия: в 2018 году два матча провел уроженец бразильской Форталезы – Ари. Среди стран, где таких футболистов в сборной никогда не было – республики бывшего Советского Союза, страны южной Европы (Болгария, Румыния, экс-Югославия) и европейские карлики (Андорра, Сан-Марино, Гибралтар).

Причины появления чернокожих футболистов в европейских сборных понятны. Где-то (Франция, Англия, Нидерланды, Португалия, Бельгия) – колониальное прошлое и либеральное законодательство по отношению к мигрантам и беженцам. Где-то (Армения, Украина, Хорватия, Россия, Азербайджан, Польша) давали гражданство иностранцам (в основном бразильцам), долгое время выступавшим в местных чемпионатах. Где-то (Беларусь, Венгрия, Чехия) чернокожие игроки сборных – дети, рожденные в межрасовых браках, когда один из родителей был выходцем из Африки.

Появление чернокожих футболистов в сборной Саудовской Аравии (а также Катара) – совершенно другой случай. Население Саудовской Аравии – 33 миллиона человек, из которых 12,5 миллионов работающие в стране мигранты (38%), а остальные – коренное население – арабы-саудовцы. Арабов относят к семитской этноязыковой группе наряду с евреями, мальтийцами, ливанцами, ассирийцами и некоторыми народами Эфиопии.

Для арабов характерен смуглый тип кожи (в английском языке используют термин Olive skin – «оливковая кожа»). По шестибалльной шкале американского дерматолога Томаса Фитцпатрика, арабы имеют IV и V фитотип, характерный также для жителей южной Европы и юго-восточной Азии. Однако не менее 10% граждан Саудовской Аравии по этой классификации можно отнести к последнему, VI фитотипу – самому темному из представленных. Таких жителей страны официально называют афро-саудовцами. И они имеют те же права, что и остальные граждане страны. В большинстве темнокожие саудовцы – потомки рабов, вывезенных арабами из Африки

Европейцы использовали рабов, чтобы больше заработать

Торговля африканцами, которой около 400 лет занимались представители западноевропейских стран – хорошо изученная и резонансная тема. Даже через 200 лет после полной отмены рабства. Движение BLM, преклонение колена футболистами перед стартом матчей, снос памятников европейским политикам и деятелям культуры, имевших отношение к работорговле – следствие этой масштабной общественной дискуссии.

История торговли людьми в исламском мире исследована гораздо меньше, хотя превосходит европейскую и по масштабам, и по длительности. Арабы и позже турки торговали африканской рабочей силой на протяжении 13 веков. А в некоторых странах она сохранилась, пусть и полулегально, до сих пор. Точной статистики не существует, но по оценкам историков, арабы вывезли из Африки по меньшей мере 14 миллионов человек, чтобы продать их в рабство, а общее число рабов в исламских странах идет на десятки миллионов человек.

Разница в истории работорговли европейцев и арабов не ограничивается сроками и масштабами. В исламском мире этот бизнес был устроен иначе. Другими были статус и права рабов, а также цели, с которыми их покупали.

Толчком к торговле людьми в Европе стало открытие Америки и развитие там сельскохозяйственных плантаций. В европейских странах рабство существовало с античных времен – вспомним хотя бы древнеримских гладиаторов, чье восстание помогло братьям Старостиным, согласно популярной легенде, подобрать название для «Спартака».

Рабство существовало почти все средневековье – рабами становились попавшие в плен во время многочисленных войн в Европе, преступники, должники. Широкое распространение имело закрепощение крестьян – они должны были обрабатывать земли феодала и могли быть проданы вместе с землей и имением другому хозяину.

Европейских рабов первое время привлекали на недавно открытых землях. Например, первыми работниками на плантациях в Виргинии и на Барбадосе были ирландцы. Однако выходцы из европейских стран страдали от болезней в непривычных климатических условиях и умирали. Завезенные чернокожие африканцы были гораздо эффективнее.

Рабы трудились на плантациях хлопка, сахарного тростника, табака. Их хозяева поощряли браки между рабами – ведь таким образом число их рабов росло естественным образом. Этим людям почти нереально было получить свободу. Никаких гражданских прав они не имели.

К рабам в Арабском халифате относились гуманно из-за Корана

В доисламской Аравии ситуация была похожа на европейскую – рабы использовались во всех хозяйственных сферах, их численность пополнялась за счет взятых в плен во время войн местных племен.

Ситуация существенно изменилась с началом исламизации региона. В священной книге мусульман Коране содержится 29 аятов (структурная единица Корана – конкретное откровение, переданное Аллахом через пророка Мохаммеда), посвященных рабам. В них мусульманам предписывается относиться к рабам с уважением и не применять к ним физическое насилие.

Также содержится ряд запретов: например, нельзя обращать в рабство единоверцев, заставлять рабынь заниматься проституцией в интересах хозяина (распространенная в то время практика), нельзя отправлять в рабство за долгиа. Более того, освобождение собственных рабов описывается как благочестивый поступок, который приблизит мусульманина к раю. Раб мог договориться с хозяином о собственном выкупе за оговоренную сумму. Часть милостыни, собираемой у мечетей, шла на выкуп и освобождение рабов. Во многих случаях дети, рожденные у рабыни, получали свободу.

Предписания Корана обеспечивали гораздо более гуманное отношение к рабам в исламских странах, принявшим Ислам, чем, например, в соседней христианской Византии. Но была и другая сторона медали. Так как теперь пополнять число рабов за счет единоверцев запрещалось, а естественное воспроизводство рабов было сильно ограничено, арабы искали новые источники человеческого товара. И одним из них стала Африка.

На этом континенте легко увидеть четкое разделение. Европейские колонизаторы осваивали западное побережье – нынешние Гану, Камерун, Нигерию, Кот д`Ивуар, Бенин, ДР Конго. А арабы – восточный берег (Мозамбик, Танзания, Сомали, Эритрея). А также центральную Африку, откуда рабов гнали на рынки стран Магриба – Марокко, Туниса, Алжира.

До X-XI веков в странах Арабского халифата рабов массово использовали на плантациях и для орошения земель, однако после нескольких кровавых восстаний рабов от такой практики стали отказываться. Земледелием занимались в основном свободные крестьяне, но рабов активно использовали для других целей.

Арабы покупали рабов для войны, секса и профилактики коррупции

Начиная с IX века арабские халифы начали внедрять институт мамлюков – создавали специальные обучающие центры, куда набирали обращенных в рабство мальчиков (в основном грузин, абхазов, армян, албанцев, греков, славян). После военной и духовной подготовки (все они принимали ислам, учились арабской речи и письму) мамлюки формировали элитные военные отряды – личную гвардию халифов.

У мамлюков не было родственников, они забывали про свою родину и руководствовались исключительно личной преданностью халифу. К тому же их с детства обучали военному делу. Отряды мамлюков считались непобедимыми и обеспечивали продвижение и новые завоевания халифата. Именно они были основной силой, противостоявшей крестоносцам во время их походов. В Османской империи по похожему принципу сформировали отряды янычар – личная гвардия султана. Это тоже были рабы из числа угнанных в рабство христиан. Важным источником пополнения штата янычар были жители юга нынешних России и Украины. Туда приходили отряды крымских ханов, Крым до завоевания его Россией вообще был работорговым хабом всего региона.

Другая важная функция рабов в странах халифата – секс. Исследователи отмечают, что в сравнении с Европой половая пропорция рабов была обратной – на двух женщин-рабынь приходился один мужчина.

В Исламе прелюбодеяние (то есть секс вне брака) считается большим грехом, за которым по законам шариата последует жестокое наказание. Однако секс с рабынями – абсолютно легален. Мусульманин не может иметь более четырех жен, однако количество наложниц – не ограничено. Ислам также разрешал жениться на рабынях. Это был хороший вариант для менее состоятельных мусульман, у которых не хватало средств заплатить выкуп за жену. Огромный выбор наложниц давал шанс продлить род и не совершать греха. По свидетельству историков, стоимость наложницы зависела от ее происхождения – наиболее дорогими (порой дороже породистого скакуна) были молодые женщины из Европы и регионов Кавказа. Наиболее дешевыми – чернокожие африканки.

Для обслуживания гарема, в котором порой проживало огромное количество женщин и их детей, арабы использовали слуг-евнухов. Их национальная принадлежность не имела значения. После порабощения по пути на невольничий рынок они подвергались кастрации. По свидетельству историков, проведение такой операции в большинстве случаев вело к гибели раба, зато выжившие стоили дорого и пользовались большим спросом.

Рабы-евнухи не только обслуживали гарем. Они могли сделать серьезную карьеру в халифате. Часто они становились близкими людьми главы государства, и тот назначал их на высокие должности – вплоть до визиря (то есть министра своего правительства). Халифы ценили личную преданность евнухов и считали, что люди, которые не могут передать власть и богатство по наследству, вряд ли станут замышлять переворот или красть деньги из казны. Можно сказать, что это был один из первых опробованных методов профилактики коррупции.

Рабство в Саудовской Аравии отменили 60 лет назад. Правозащитники уверены, что не до конца

Когда в XIX веке европейские государства начали принимать законы о запрете рабства в той или иной форме, многие страны исламского мира их не поддержали. Более того, там никогда не существовало движения аболиционистов – борцов с рабством, как в США или странах Европы. Рабство регламентировано в Коране, и выступать за его полный запрет невозможно и даже кощунственно, считали сторонники торговли людьми. Первой мусульманской страной, запретившей рабство, стал Тунис в 1846 году. Постепенно это сделали и другие мусульманские страны под нажимом европейских держав.

Дольше других держались страны аравийского полуострова: Саудовская Аравия открыто торговала рабами до 1962 года, а ее главный порт Джидда был главным работорговым рынком в XX веке. Британцы, которые помогли саудитам получить независимость, противостояли работорговле – в частности проверяли корабли, шедшие в Джидду. Однако дельцы легко справлялись с проблемой – женились на наложницах, провозили их как жен, потом разводились и продавали.

По мнению правозащитников, торговля людьми по-прежнему процветает в таких мусульманских странах, как Мавритания, Северный Судан, Чад и некоторых других. Случаи есть и в Саудовской Аравии, их косвенно подтверждает государство, заявляя об активной борьбе с рабством.

В 2005 году Госдепартамент США в ежегодном докладе о торговле людьми поставил Саудовскую Аравию в категорию стран, правительства которых «не отвечают в полной мере минимальным стандартам по борьбе с торговлей людьми и не предпринимают значительных усилий в этом направлении». С тех пор ситуация улучшилась, но это не значит, что проблема рабства решена – все-таки традиции длиной в 1300 лет трудно изжить за полвека.

Фото: REUTERS/Suhaib Salem, Ibraheem Al Omari, Ahmed Yosri Gettyimages.ru/Hulton Archive