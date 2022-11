Катар потратил на ЧМ 220 миллиардов долларов – в 20 раз больше России. Как это возможно?

Катар проведет самый дорогой чемпионат мира в истории. В самом этом факте нет ничего удивительного, все-таки турнир проходит в небедной ближневосточной стране. Но поражает не сам факт рекорда, а порядок цифр: официально объявлено, что затраты на чемпионат составили 220 миллиардов долларов. Для сравнения: на предыдущий ЧМ-2018 Россия потратила по разным данным от 11,6 до 14,2 миллиардов долларов – в 15-20 раз меньше. В эту сумму входят шесть современных стадионов, построенных с нуля, качественная организация, к которой не было вопросов даже у британских журналистов. На что же можно было потратить такие невероятные деньги в Катаре?

Денис Пузырев пересчитал деньги шейхов.

Давайте еще раз вернемся к этой сумме – 220 млрд долларов. Она просто завораживает. В пересчете на рубли – это 13,3 триллиона. Ровно половина годового бюджета России и практически эквивалент всему российскому Фонду национального благосостояния (ФНБ) – подушки безопасности, накопленной в эпоху высоких нефтяных цен. Если отталкиваться от рыночной капитализации, то это сумма, превышающая совокупную стоимость «Газпрома», «Роснефти» и «Сбербанка. А еще точно такую же сумму правительство России запланировало потратить в 2023-2027 годах на строительство 4 тысяч километров автомобильных дорог.

Как можно потратить столько денег на футбол?

В бюджет подготовки к ЧМ-2022 включили инфраструктурные проекты, не связанные с футболом напрямую. В России было так же

Суммы, которые страна-организатор планирует потратить на ЧМ, озвучиваются еще на стадии заявки. Важный элемент – наличие гарантий от заявочного комитета, что эти деньги выделят и потратят на необходимую для успешного проведения ЧМ инфраструктуру.

Понятие «необходимая инфраструктура» может трактоваться организатором максимально широко. Помимо необходимых для проведения матчей стадионов, которые должны соответствовать требованиям ФИФА по вместимости, безопасности и комфорту, организаторы включают в бюджет траты на самые разные объекты, которые построят или реконструируют в городах, где пройдут игры чемпионата. И эти траты могут превышать сметы на строительство спортивных арен.

Например, затраты России на стадионы к ЧМ-2018 составили около 200 млрд рублей – 29,4% от всех потраченных на подготовку к турниру денег. Крупнейшая расходная статья – строительство транспортной инфраструктуры, 352,5 млрд рублей – 52% от бюджета подготовки к ЧМ.

Значительную долю в ней заняли строительство и реконструкция аэропортов. Так, в Ростове открыли новый аэропорт «Платов». Вероятно, его построили бы и без чемпионата мира – первый проект представили на экономическом форуме еще в 2006 году, а Россия получила право провести ЧМ только в 2010-м. Однако аэропорт включили в целевую программу подготовки к ЧМ, так как он улучшил транспортную доступность Ростова – одного из городов, где прошли матчи чемпионата. А бюджет подготовки за счет него вырос на 37 млрд рублей, половину инвестировала компания «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.

В программу подготовки к ЧМ в России включили также реконструкцию Волоколамского шоссе в Москве (повысила транспортную доступность стадиона «Спартак»), строительство станции метро «Новокрестовская» (ныне переименована в «Зенит»), строительство участка набережной Макарова с мостом на Крестовский остров в Санкт-Петербурге. В других городах в программу подготовки к ЧМ включили ремонт фасадов домов, закупку новых автобусов и автомобилей скорой помощи и т.д.

Важный момент – сумма, обозначенная в заявке потенциальных организаторов, может корректироваться. В 2010 году российский заявочный оргкомитет собирался потратить 20 миллиардов долларов. Однако затем эта сумма сокращалась – частично из-за девальвации рубля, частично из-за отказа от некоторых пунктов первоначальной заявки. Например, из планов вычеркнули новый медиацентр. Его разместили в уже построенном комплексе «Крокус-Экспо». Отказались от трат федерального бюджета на масштабную реконструкцию ливневой канализации, насосных станций и канализационных коллекторов. Свернули программу по строительству новых гостиниц – ее должны были взять на себя частные инвесторы, но желающих было немного.

В результате, по подсчетам РБК, общая стоимость подготовки к ЧМ в России составила 14,2 млрд долларов.

В бюджет ЧМ-2022 включили все затраты на модернизацию Катара

Сумма затрат на подготовку к чемпионату мира в Катаре формировалась по тому же принципу, что и в России. Правда, с поправкой на гораздо более грандиозный масштаб. Строительство 8 стадионов (семи с нуля, плюс одна масштабная реконструкция по типу «Лужников») обошлось организаторам в 6,5 млрд долларов – около 3% от заявленного бюджета. И это еще удалось сэкономить – изначально возведение арен оценивали в 8-10 млрд долларов.

Остальные деньги потратили на инфраструктурные проекты. Все они часть принятой в 2008 году государственной программы Qatar National Vision 2030 (QNV) – стратегии национального развития и модернизации Катара. Цель программы – «превращение Катара в передовое общество, способное обеспечить устойчивое развитие к 2030 году». QNV разделена на четыре больших части. Экономическая предусматривает переход страны с сырьевой модели развития экономики к «экономике знаний». Раздел «развитие человеческого потенциала» посвящен повышению качества образования и здравоохранения.

Экологическая часть описывает внедрение передовых технологий для уменьшения загрязнения окружающей среды. А социальная часть программы помимо сохранения культурного наследия и пропаганды семейных ценностей предусматривает популяризацию спорта в стране. Проведение ЧМ – одна из важных составных частей QNV, которая позволит с одной стороны повысить интерес к спорту в Катаре, а с другой – покажет миру достижения страны на пути к фундаментальным переменам.

Поэтому власти Катара рассудили, что все проекты, которые реализуются в рамках реализации QNV, – часть подготовки к чемпионату мира, а значит затраты на них – это в том числе и затраты на организацию ЧМ. Отсюда и гигантская сумма в 220 млрд долларов.

У включения чемпионата мира в глобальную программу модернизации страны есть и чисто практический смысл: когда объекты возводятся к крупному событию государственной важности с четкими датами, у подрядчиков нет никаких шансов затянуть сроки. Так было в России (кто знает, сколько бы лет еще строили «Газпром Арену», если бы не Кубок конфедераций и чемпионат мира), так происходит и в Катаре. И оргкомитет ЧМ-2022 это признает.

«Большинство масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, ​​аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу. Эти проекты были бы реализованы в любом случае, однако чемпионат по футболу, безусловно, ускорил все эти разработки, чтобы страна могла принять 1,5 миллиона болельщиков, которых мы ожидаем в 2022 году», – заявила исполнительный директор по коммуникациям ЧМ-2022 Фатьма Аль-Нуайми

Новое беспилотное метро, гигантский аэропорт, система скоростных автотрасс, глубоководный порт и город будущего. К чемпионату мира власти Катара переделали страну

Список объектов, которые уже построены в Катаре к ЧМ-2022, впечатляет. Метро в Дохе (столица страны) запустили в 2019 году. Сейчас работают 37 станций и три из четырех запланированных линий протяженностью 76 км. Пассажиров обслуживают суперсовременные беспилотные поезда, развивающие скорость до 107 км/час. Строительство подземки обошлось стране в более чем 40 млрд долларов.

Кстати, практической необходимости в строительстве метрополитена у Катара не было – население страны в основном перемещается на личном автотранспорте. Однако экологическая часть QNV предусматривает, что к 2030 году 20% катарцев пересядут на общественный транспорт.

Другой большой проект – аэропорт Hamad International, открытый в 2014 год (16 млрд долларов). Его предшественник – Qatar International Airport – был неплох и входил в рейтинги лучших аэропортов мира, однако не соответствовал возросшим амбициям катарцев. Он мог принимать в год до 12 млн пассажиров. Новый – до 60 млн человек. Для сравнения – рекордный пассажиропоток крупнейшего российского аэропорта «Шереметьево» в 2018 году составил 46 миллионов человек.

Чтобы обеспечить подвоз стройматериалов, в Катаре в 2016 году открыли новый порт Хамад (7,5 млрд долларов), который способен переваливать 7,8 млн контейнеров в год. Для этого углубили дно до 17 метров – залив в районе Дохи довольно мелкий, и крупные контейнеровозы раньше не могли заходить в Катар. Грузы, предназначенные для страны разгружались в соседних ОАЭ, а затем доставлялись в Катар более мелкими судами. Теперь этой логистической проблемы не существует, а в порту строится большой круизный терминал, который примет гигантские туристические лайнеры. На время чемпионата мира Катар зафрахтовал несколько таких лайнеров для решения острой проблемы с размещением болельщиков.

К чемпионату мира в Катаре достроили скоростную автомагистраль Doha Expressway (8 млрд долларов) – новая дорожная сеть Дохи и пригородов. Общая протяженность новых дорог составила 800 км, соорудили 95 транспортных развязок, в том числе 200 мостов, 90 подземных переходов и 50 тоннелей. Вся новая дорожная система оснащена интеллектуальной системой контроля и управления. Кроме автомобильных дорог построили 450 км пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек. Но главная расходная часть бюджета ЧМ-2022 – строительство нового города Лусаила на месте небольшой деревушки к северу от Дохи. Sports.ru уже рассказывал об этом проекте.

По своим параметрам – 37 квадратных километров, 250 тысяч человек постоянного населения – копия входящего в состав Москвы Зеленограда. Однако на этом сходство заканчивается. Лусаил строили как город будущего, спроектированный для максимального комфорта жителей и туристов и минимизации вреда окружающей среде. Именно в Лусаиле пройдет финальный матч ЧМ-2022 на 80-тысячном стадионе Lusail Iconic. После завершения ЧМ он должен стать конкурентом Дубаи – домом для десятков тысяч высококвалифицированных иностранных специалистов, местом, где будут располагаться штаб-квартиры международных компаний, и курортом мирового уровня.

Точная стоимость Лусаила неизвестна. В 2014 году, еще на старте проекта катарские власти называли сумму в 45 миллиардов долларов. В американском издании Bloomberg уверены, что с тех пор бюджет города будущего значительно вырос, и оценивают совокупную стоимость всех инфраструктурных проектов к ЧМ в 300 млрд долларов.

Однако рекорд Катара может продержаться недолго. Если ЧМ-2030 отдадут подавшим совместную заявку Саудовской Аравии, Египту и Греции, заявленная сумма расходов наверняка окажется еще больше. Для саудовцев будет делом чести превзойти Катар, с которым у них непростые отношения. К тому же прямо сейчас в Саудовской Аравии и Египте строятся целых четыре новых города, включая новую египетскую столицу Ведиан и саудовский вариант города будущего Неом. А в Саудовской Аравии реализуется собственный план модернизации страны, который называется Saudi Vision 2030.

Фото: REUTERS/Imad Creidi; Gettyimages.ru/Christopher Pike, 2022 Supreme Committee for the Delivery & Legacy for the FIFA World Cup Event, Sean Gallup; РИА Новости/Виталий Белоусов