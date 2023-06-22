10 комментариев

Два матча за 18 часов – в разных частях Европы. Терминаторы из Грузии примчали помочь с сенсацией на Евро U-21
Грузины обыграли Португалию.
Кто-то правда считал домашнюю Грузию главным аутсайдером молодежного чемпионата Европы? Так правда было.
Даже без Хвичи – он слишком устал по ходу клубного сезона, поэтому отказался – грузины начали Евро U-21 с неожиданной победы над Португалией.
2:0 получились благодаря голам Гиорги Гагуа из «Реал Униона» (третий дивизион Испании) и Сабы Сазонова из московского «Динамо», но особое внимание другой паре игроков. Телеграм-канал «Пас, Кавказ!» заметил: на последние полчаса вышли полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили и защитник Гио Гочолейшвили.
Это их второй матч за два дня!
Во вторник главная сборная Грузии проиграла в отборе к Евро-2024 Шотландии (0:2) – Давиташвили и Гочолейшвили провели на залитом дождем поле «Хэмпден Парк» по 30 минут. А уже в среду дома сыграли еще по полчаса против молодежки Португалии!
Между играми прошло меньше 18 часов: финальный свисток в Глазго прозвучал в два ночи по Грузии, а игра с Португалией началась в 20:00. Так еще и добирались футболисты через всю Европу: из Глазго в Тбилиси чартером лететь шесть часов, а если как простые люди – вообще двенадцать, удобнее всего с пересадкой в Анталии!
Третьим таким игроком мог стать Хвича – но он как раз без экстрим, решил отдохнуть после насыщенного сезона.
Кстати, Георгий Судаков и Анатолий Трубин из сборной Украины почти повторили достижение Давиташвили с Гочолейшвили: сыграли и в понедельник полный матч против Мальты, и в среду с хорватами: Трубин вышел в старте, Судаков – на последние семь минут.
У грузина Сабы Сазонова свой рекорд по появлению в двух местах одновременно: осенью 2022-го защитника «Динамо» вызвали в молодежки России и Грузии. В итоге Саба выбрал сборную Грузии, а не России.
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
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Грузия U-21 –
Куталадзе, Хвадагиани, Гевашвили, Сазонов, Каландадзе, Цитаишвили (Азаров, 58), Меквабишвили (Lominadze, 67), Гагнидзе, Moistsrapishvili (Давиташвили, 67), Гулиашвили (Гочолейшвили, 58), Гагуа (Sigua, 90).
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Португалия U-21 –
Биаи, Алешандре Пенетра, Томаш Араужу, Нуну Тавареш, Алмейда, Афонсу Соуза (Франсишку Консейсау, 46), Данташ, Жоау Невеш (Саму Кошта, 71), Зе Карлуш (Паулу Бернарду, 71), Нету, Витинья (Энрике Араужу, 46).
- Предупреждения:
- Гагуа (61), Хвадагиани (90).
- Удаление:
- Томаш Араужу (76).
20 главных звезд молодежного Евро: игроки «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Милана» и «Баварии»
Фото: nakrebi.ge
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