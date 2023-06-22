10 комментариев

Апдейт
Блог

Два матча за 18 часов – в разных частях Европы. Терминаторы из Грузии примчали помочь с сенсацией на Евро U-21

сборная Грузии U-21 сборная Грузии U-21
Евро U-21 2023 Евро U-21 2023
Гиорги Гагуа
Зурико Давиташвили Зурико Давиташвили
Георгий Гочолейшвили
Футбол Футбол

Грузины обыграли Португалию.

Кто-то правда считал домашнюю Грузию главным аутсайдером молодежного чемпионата Европы? Так правда было.

Даже без Хвичи – он слишком устал по ходу клубного сезона, поэтому отказался – грузины начали Евро U-21 с неожиданной победы над Португалией.

2:0 получились благодаря голам Гиорги Гагуа из «Реал Униона» (третий дивизион Испании) и Сабы Сазонова из московского «Динамо», но особое внимание другой паре игроков. Телеграм-канал «Пас, Кавказ!» заметил: на последние полчаса вышли полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили и защитник Гио Гочолейшвили.

Это их второй матч за два дня! 

Во вторник главная сборная Грузии проиграла в отборе к Евро-2024 Шотландии (0:2) – Давиташвили и Гочолейшвили провели на залитом дождем поле «Хэмпден Парк» по 30 минут. А уже в среду дома сыграли еще по полчаса против молодежки Португалии!

Между играми прошло меньше 18 часов: финальный свисток в Глазго прозвучал в два ночи по Грузии, а игра с Португалией началась в 20:00. Так еще и добирались футболисты через всю Европу: из Глазго в Тбилиси чартером лететь шесть часов, а если как простые люди – вообще двенадцать, удобнее всего с пересадкой в Анталии!

Третьим таким игроком мог стать Хвича – но он как раз без экстрим, решил отдохнуть после насыщенного сезона.

Кстати, Георгий Судаков и Анатолий Трубин из сборной Украины почти повторили достижение Давиташвили с Гочолейшвили: сыграли и в понедельник полный матч против Мальты, и в среду с хорватами: Трубин вышел в старте, Судаков – на последние семь минут. 

У грузина Сабы Сазонова свой рекорд по появлению в двух местах одновременно: осенью 2022-го защитника «Динамо» вызвали в молодежки России и Грузии. В итоге Саба выбрал сборную Грузии, а не России.

Грузия U-21 – Португалия U-21 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
21 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 37 Гагуа, 2:0 – 45 Сазонов.
Грузия U-21Куталадзе, Хвадагиани, Гевашвили, Сазонов, Каландадзе, Цитаишвили (Азаров, 58), Меквабишвили (Lominadze, 67), Гагнидзе, Moistsrapishvili (Давиташвили, 67), Гулиашвили (Гочолейшвили, 58), Гагуа (Sigua, 90).
Португалия U-21Биаи, Алешандре Пенетра, Томаш Араужу, Нуну Тавареш, Алмейда, Афонсу Соуза (Франсишку Консейсау, 46), Данташ, Жоау Невеш (Саму Кошта, 71), Зе Карлуш (Паулу Бернарду, 71), Нету, Витинья (Энрике Араужу, 46).
Предупреждения:
Гагуа (61), Хвадагиани (90).
Удаление:
Томаш Араужу (76).

20 главных звезд молодежного Евро: игроки «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Милана» и «Баварии»

Фото: nakrebi.ge

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексѣй Пестовъ
Ничего себе. Они ещё за это время успели долететь из Глазго в Грузию. Красавцы
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Logan Couture
Ответ VaRo
В 22 играет в u21?
U21 должно быть игрокам до начала отборочных матчей, на самом Евро уже играют люди старше, по сути U23
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LAnd
Зурико - легенда Ротора. Максимальный xG без забитых голов чуть ли не во всей Европе сезона 20/21. Не везло, но он был реально хорош
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
Две игры по полчаса это не большое достижение, даже за два дня. Другой вопрос, что они ещё успели всю Европу перелететь между этими играми
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Емельяненко
Ответ gfif gerob
играл азаров тоже прилетел из глазго
Но с шотландцами не сыграл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VaRo
В 22 играет в u21?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Гамзаев
Самое сложное в этой истории - дорога. Даже с учетом мокрого газона 30 минут - по сути разминка, и сыграть на следующий день еще 30 минут-изи. Проще, чем ежедневные 2х часовые тренировки. А вот 6 часовой перелет это жесть, после такого поспать бы. Молодцы парни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий