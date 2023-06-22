10 комментариев

Грузины обыграли Португалию.

Кто-то правда считал домашнюю Грузию главным аутсайдером молодежного чемпионата Европы? Так правда было.

Даже без Хвичи – он слишком устал по ходу клубного сезона, поэтому отказался – грузины начали Евро U-21 с неожиданной победы над Португалией.

2:0 получились благодаря голам Гиорги Гагуа из «Реал Униона» (третий дивизион Испании) и Сабы Сазонова из московского «Динамо», но особое внимание другой паре игроков. Телеграм-канал «Пас, Кавказ!» заметил: на последние полчаса вышли полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили и защитник Гио Гочолейшвили.

Это их второй матч за два дня!

Во вторник главная сборная Грузии проиграла в отборе к Евро-2024 Шотландии (0:2) – Давиташвили и Гочолейшвили провели на залитом дождем поле «Хэмпден Парк» по 30 минут. А уже в среду дома сыграли еще по полчаса против молодежки Португалии!

Между играми прошло меньше 18 часов: финальный свисток в Глазго прозвучал в два ночи по Грузии, а игра с Португалией началась в 20:00. Так еще и добирались футболисты через всю Европу: из Глазго в Тбилиси чартером лететь шесть часов, а если как простые люди – вообще двенадцать, удобнее всего с пересадкой в Анталии!

Третьим таким игроком мог стать Хвича – но он как раз без экстрим, решил отдохнуть после насыщенного сезона.

Кстати, Георгий Судаков и Анатолий Трубин из сборной Украины почти повторили достижение Давиташвили с Гочолейшвили: сыграли и в понедельник полный матч против Мальты, и в среду с хорватами: Трубин вышел в старте, Судаков – на последние семь минут.

У грузина Сабы Сазонова свой рекорд по появлению в двух местах одновременно: осенью 2022-го защитника «Динамо» вызвали в молодежки России и Грузии. В итоге Саба выбрал сборную Грузии, а не России.

Фото: nakrebi.ge