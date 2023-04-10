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Вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой. Следующие 3 секунды – это психологический триллер

Хаммарбю Хаммарбю
высшая лига Швеция высшая лига Швеция
Бени Траоре
Сборная Швеции по футболу Сборная Швеции по футболу
Хэкен Хэкен
Оливер Довин
Футбол Футбол

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Фэйл года в чемпионате Швеции: там вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой и привез гол.

Голкипер шведского «Хаммарбю» Оливер Довин в матче с «Хэкеном» облажался уже на 5-й минуте – он принял пас назад от защитника, а что случилось потом, вряд ли сможет когда-нибудь объяснить.

Долин оставил мяч позади себя и попытался пробить по 11-метровой отметке. 

Соперник сориентировался гораздо быстрее вратаря. Это был форвард «Хэкена» Бени Траоре, легко отправивший мяч в пустые ворота. До конца первого тайма Траоре оформил хет-трик. А матч закончился 3:1.

Надо сказать, что играли первая и третья команды сезона-2022 (чемпионат в Швеции проводится по системе весна-осень, поэтому в новом сезоне сыграли только два тура) – «Хэкен», который 15 лет назад проигрывал «Спартаку», в прошлом году впервые стал чемпионом – за 82 года своего существования. Новый сезон тоже начали бодро – с двух побед.

«Хаммарбю» – клуб немногим более титулованный и успешный (одно чемпионство в 2001-м и еще пять попаданий в тройку, а также один Кубок – в 2021-м). Несколько лет назад его акционером опосредованно стал воспитанник «Мальме» Златан Ибрагимович – за это его возненавидели фанаты «Мальме». Кипер Оливер Довин – воспитанник «Хаммарбю», он к 20 годам проводит уже четвертый сезон за основу, но основным стал только в прошлом (да и то – несколько туров в середине отсидел на скамейке).

Однако его заметили в сборной Швеции и даже вызывали в сборную на мартовские матчи – отыграл тайм в товарищеской игре с Исландией.

46 комментариев

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jerry40
Надо отметку сделать треугольной
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Всё знаю
Техничный вратарь-враг команды)))
Взгляд на поле, ищет партнёров, потерял периферическим зрением мяч)
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Юрий Костыгин
Ну нельзя обкуренным выходить на поле. Даже в свободной Швеции.
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Алексей Родин
Ответ Maksat S
Загорелые однако эти шведы
это аборигены , вы слегка не толерантны !!!
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moldfan
Если бы он еще и зарядил по воздуху выбивая, было бы совсем смешно.

А так всякое бывает конечно. Не смертельно. Даже для его футбольной карьеры.
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Zatvornick
Не первый такой случай кстати.
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Eridan
Ответ Ale87
В бундеслиге было что-то похожее, только с хеппи-эндом для кипера https://www.youtube.com/watch?v=2e9kA8DjEhg
Тоже сразу же вспомнил этот момент!
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Alex Serpen
Ого, в Швеции, стране с холодным климатом, играют по системе "весна-осень". Так можно оказывается?
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Sekor
Чемпионат Швеции?! А может Нигерии, судя по игрокам?
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Valery Fan
Ответ no cry
Бедняге то ли к окулисту, то ли к психотерапевту
в букмекерскую кассу
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Контрольный выстрел
Селихову есть куда рости.
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Goga74
Ответ бесдомный понь
Нужно перекрашивать точку.
нужно купить очки вратарю
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Lavinka
Ответ Boaster
Ещё и с пунктуацией проблемы. Какая прелесть )
Ну вы же выручите если что .
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Boaster
Ответ Lavinka
Спасибо Марья Юрьевна что поправляете меня . Куда я без вас .
Ещё и с пунктуацией проблемы. Какая прелесть )
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Lavinka
Ответ Boaster
Стоит подучить русский язык. Хотя бы написание "-тся/-ться".
Спасибо Марья Юрьевна что поправляете меня . Куда я без вас .
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Любитель пожрать
Ответ Издательство “Trust Me, Bro”
Что-то новенькое, жесть)
Да вот, сверху есть ссылка на видео из бундеслиги, где с вратарем произошло то же самое. Он, видимо, просто смотрел куда отдать, а периферическим зрением видел что снизу есть кружок. Только этот кружок оказался одиннадцатиметровой отметкой.
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Kir5
Спасибо за пост, только клуб всё таки называется "Хэкен" - и хорошо бы его тоже в тэги добавить, всё же это действующий чемпион Швеции.
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Maksat S
Загорелые однако эти шведы
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Grin of Ant
Ответ Stas Nadtochy
Комментарий удален модератором
Да, на западе тяжко сейчас.
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бесдомный понь
Нужно перекрашивать точку.
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Gnider
FIFA24: Graphics and AI teaser-trailer
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Pink Floyd1276
Ответ Ale87
В бундеслиге было что-то похожее, только с хеппи-эндом для кипера https://www.youtube.com/watch?v=2e9kA8DjEhg
Комментатор конечно добавил изюминки. 🤣
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CherenkovF
Он бухой что ли? У нас во дворе что-то похожее дядя Гена сантехник исполнял, после получки.
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Stas Nadtochy
Ответ Grin of Ant
Бло , какие нежные все стали. Воздуха им не хватает. Ничего страшного, потерпите.
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Четыреноль
Ответ Boaster
Стоит подучить русский язык. Хотя бы написание "-тся/-ться".
В написании, тоже мне учитель:))
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