46 комментариев

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Фэйл года в чемпионате Швеции: там вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой и привез гол.

Голкипер шведского «Хаммарбю» Оливер Довин в матче с «Хэкеном» облажался уже на 5-й минуте – он принял пас назад от защитника, а что случилось потом, вряд ли сможет когда-нибудь объяснить.

Долин оставил мяч позади себя и попытался пробить по 11-метровой отметке.

Соперник сориентировался гораздо быстрее вратаря. Это был форвард «Хэкена» Бени Траоре, легко отправивший мяч в пустые ворота. До конца первого тайма Траоре оформил хет-трик. А матч закончился 3:1.

Надо сказать, что играли первая и третья команды сезона-2022 (чемпионат в Швеции проводится по системе весна-осень, поэтому в новом сезоне сыграли только два тура) – «Хэкен», который 15 лет назад проигрывал «Спартаку», в прошлом году впервые стал чемпионом – за 82 года своего существования. Новый сезон тоже начали бодро – с двух побед.

«Хаммарбю» – клуб немногим более титулованный и успешный (одно чемпионство в 2001-м и еще пять попаданий в тройку, а также один Кубок – в 2021-м). Несколько лет назад его акционером опосредованно стал воспитанник «Мальме» Златан Ибрагимович – за это его возненавидели фанаты «Мальме». Кипер Оливер Довин – воспитанник «Хаммарбю», он к 20 годам проводит уже четвертый сезон за основу, но основным стал только в прошлом (да и то – несколько туров в середине отсидел на скамейке).

Однако его заметили в сборной Швеции и даже вызывали в сборную на мартовские матчи – отыграл тайм в товарищеской игре с Исландией.