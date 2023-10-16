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Клоппа бесит, что «Ливерпуль» так часто играет в субботу утром после сборных. И правда намного чаще всех

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Подозрительно?

Международная пауза еще не закончилась, а английская Премьер-лига уже сверстала календарь до следующей. К большому недовольству Юргена Клоппа: «Ливерпуль» после обоих перерывов откроет тур – матчами в субботу в 12:30.

Против «Эвертона» сыграют 21 октября на «Энфилде», выезд к «Ман Сити» на «Этихад» – 25 ноября. Изначально матч планировался на субботний вечер, но власти Манчестера попросили передвинуть, сыграть пораньше, объяснили запрос соображениями безопасности.

Клопп был очень недоволен матчами в 12:30 после пауз еще в сентябре.

«С марта у нас в расписании четыре перерыва на матчи сборных. Мы уже точно сыграем в 12:30 после двух из них. Если я начну про это говорить, опять скажут, что я ною. Но это просто смешно! У меня четыре игрока из Южной Америки, которые еще не прилетели. А матч меньше чем через четыре часа», – злился тренер «Ливерпуля» перед игрой с «Вулвз».

Юрген снова ноет на ровном месте? Вообще-то статистика дает ему право. 

«Ливерпуль» играет рано в субботу чаще остальных. Намного чаще

Конечно, в Англии уже все посчитали. У «Ливерпуля» будет четыре подряд матча первым запуском.

1 апреля – «Манчестер Сити» – поражение 1:4 (в гостях)

16 сентября – «Вулверхэмптон» – победа 3:1 (в гостях)

21 октября – «Эвертон» – (дома)

25 ноября – «Манчестер Сити» – (в гостях)

Берем отрезок в пять лет. За это время было 22 международных паузы посреди сезона – и «Ливерпуль» после этого играл в 12:30 в субботу больше, чем в половине случаев.

Команду Юргена Клоппа ставят на это время намного чаще остальных. В два с лишним раза чаще ближайшего из соперников по АПЛ.

У «Манчестер Сити» в раннем субботнем слоте четыре матча (включая тот, что еще будет против «Ливерпуля» в ноябре). Из этих четырех – три против «Ливерпуля». И все три – дома.

«Ливерпуль» отправляется на ранний субботний выезд после матча сборной в восьми из 12 случаев. 

А в чем вообще проблема – играть рано?

«Вы тут сидите, смотрите на меня и думаете: «Так а в чем проблема играть в 12:30?» Может, дело в том, что это обед? Или дело в маленьком перерыве между матчами? А может в том, как моим игрокам надо добираться на игры? Давайте вы сами выберете вариант», – говорил Клопп на пресс-конференции.

● В сентябре, на матч против «Вулверхэмптона», сразу четыре футболиста «Ливерпуля» летели из сборных через Атлантику: Дарвин Нуньес (Уругвай), Алексис Мак Аллистер (Аргентина), Алиссон (Бразилия) и Луис Диас (Колумбия).

Из этой четверки против «Вулвз» в старте вышли только Алиссон и Мак Аллистер. Аргентинец провел худший матч за команду, Клопп заменил его в перерыве и признал, что зря выпустил уставшего игрока. Дарвин и Диас вышли во втором тайме, без результативных действий.

● «Играть в 12:30 – не проблема, если речь про обычную неделю, – объясняет Клопп. – Там можно подстроиться. Главная проблема – недостаток времени на восстановление».

The Athletic пишет, что футболистам не нравится ранний субботний слот из-за сбившегося режима – на завтрак приходится есть обеденные блюда. Наверное, 16-часовой перелет из Буэнос-Айреса в Ливерпуль тоже не дает времени нормально подготовиться к матчу. Джетлаг накрывает всех.

● У Клоппа в целом плохая статистика в ранний субботний слот – даже без учета пауз. За эпоху немецкого тренера у «Ливерпуля» было 35 матчей в 12:30 в субботу – больше только у «Тоттенхэма» (36). «Ливерпуль» Клоппа в среднем набирает 1,71 очка. Это сильная просадка относительно обычных показателей – всего у команды Юргена в АПЛ за матч 2,11 очка.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» не выиграл ни одного из шести матчей в ранний субботний слот. И забил в них всего три мяча. 

Почему клубы АПЛ вообще играют так рано? Так нужно вещателю

Ранний субботний слот ориентирован на азиатский рынок. Когда в Лондоне только просыпаются, в Пекине и Токио прайм-тайм. Поэтому на этот слот вещатель TNT Sports (раньше назывался BT Sport) выбирает кого-то из топовых команд.

Иногда TNT Sports вообще отказывается от раннего слота – например, в недели после еврокубков. В сентябре был случай, когда все топ-команды играли в Европе, поэтому не могли получить матч в субботу утром. Тогда TNT Sports вообще не стал использовать эту возможность и показали матч в 20:00 – а утром никто не играл.

«Мы никак не можем на это повлиять, – признается Клопп. – С кем бы мы не говорили, ничего не происходит. Теперь канал называется по-новому, но очевидно, что ничего не изменилось. Им плевать, так чего мне тогда тут распинаться?»

В целом, действительно можно было бы отпустить ситуацию. Но болельщики «Ливерпуля» на взводе после ВАР-скандала в матче против «Тоттенхэма». И решения Премьер-лиги по расписанию только больше подогрели их желание найти заговор против любимой команды.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Mike Hewitt, Ryan Pierse

26 комментариев

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Stewee
Я помню, тоже была статистика по судейским ошибкам еще до введения ВАР, там Ливерпуль тоже был в топе, среди команд, против которых чаще ошибаются. Плюс недавняя статистика, что команды против Ливерпуля реже получают красные карточки. Ну и естественно недавнее "убийство" против ТТХ.
Зато потом "эксперды" в комментах будут на полном серьезе писать, что Ливерпуль тянут судьи и ФА.
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Евгений Кузнецов
видна предзвятость даже в этом - таблица наглядно всё отображает
https://sun9-56.userapi.com/impg/brqL1FCS2_IdQT7VItxmjGTp8pe1-2pkiuuiTA/l_LBzLu89CM.jpg?size=730x871&quality=96&sign=86b56dbb0760b1545c9e3cc7759fc87c&type=album
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TAGAY
Ответ Дмитрий Осипов
Крайне необычно, но если посмотреть на то, что Ливерпуль один из самых популярных клубов на азиатском рынке, то тут становится понятно. Что ж, это плата за популярность и деньги. В принципе, учитывая тенденцию, тренерский штаб мог бы адаптироваться и подводить к утренним слотам после пауз тех, у кого не будет жутких джетлагов. Нужно иметь баланс в обойме из игроков Европы и других частей света.
в таком случае, еще двойне удивительно мало игр у МЮ в это время, а МЮ то самый популярный клуб в Азии..
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Вадим Рязанский
Эта информация, а также постоянные кражи очков судьями заставляют задуматься. Почему Ливерпуль пытаются остановить всеми способами? Кто за этим стоит? Кто-то понесет наказание за этот беспредел? Будут ли переигрываться матчи или спустят все на тормозах? Руки опускаются...
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KingOfTheDivan
Ответ Евгений Кузнецов
видна предзвятость даже в этом - таблица наглядно всё отображает https://sun9-56.userapi.com/impg/brqL1FCS2_IdQT7VItxmjGTp8pe1-2pkiuuiTA/l_LBzLu89CM.jpg?size=730x871&quality=96&sign=86b56dbb0760b1545c9e3cc7759fc87c&type=album
Интересно глянуть на статистику по всем субботним матчам, конечно. Ну а так, видимо, Ливерпуль больше других популярен в Китае и других азиатских странах
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Вадим Рязанский
Ответ Stewart D.
это не просто подозрительно, это открытая кампания против Ливерпуля. совсем очевидная вещь
Но как победить против таких сил...
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Вадим Рязанский
Ответ vals1702
заговор очевиден. Нужно ставить команду в дневной слот по очереди. Чтобы было одинаково для всех.
Но что делать...
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Вадим Рязанский
Ответ vladimir.kostrichko
Подождите немного. Сейчас зайдут "непотопляемые" эксперты и обьяснят.что это все читсо случайно и так случайно распределяют календарь)))) Ну-ну случайно)
Фанаты МЮ и Арсенала в руководстве АПЛ и СМИ занимают большинство важных позиций...
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vladimir.kostrichko
Ответ Stewee
Я помню, тоже была статистика по судейским ошибкам еще до введения ВАР, там Ливерпуль тоже был в топе, среди команд, против которых чаще ошибаются. Плюс недавняя статистика, что команды против Ливерпуля реже получают красные карточки. Ну и естественно недавнее "убийство" против ТТХ. Зато потом "эксперды" в комментах будут на полном серьезе писать, что Ливерпуль тянут судьи и ФА.
Будут еще писать-мол что вы ноете ну ошиблись немножко (такое кадое неделю случается и никто не говорит)Мол один Ливерпуль орет и его токсчиные фанаты подпевают...
А на самом деле все ошибаются.
Аргументов нету ,но зато мол зачем вы это акцентируете.
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Stewee
Ответ Sergey Kuznetsov
ну какой есть аргумент, извините! то, что фанатов красных чертов в Азии тоже много мне известно, но я тешу себя мыслью, что Ливерпуль там гораздо уважаем и из-за этого и спрос на вещание выше) во всем нужно искать плюсы)
Да только выхлоп от этих показов в Азии не видно. Ливерпуль не тратится как реальный топ-клуб, а очень хотелось бы.
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Stewee
Ответ Олег Ковальчук
ну так МЮ давно не топ-клуб и не претендует на чемпионство
Они в прошлом году закончили выше Ливерпуля, плюс цепанули КАЛ.
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Вадим Рязанский
Ответ Stewee
Неудачный аргумент имхо. Тот же МЮ тоже имеет большую популярность в Азии, но играют рано по субботам в 6 раз реже после международных перерывов.
МЮ гораздо менее интересен чем Ливерпуль последние лет 8
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Олег Ковальчук
Ответ Stewee
Неудачный аргумент имхо. Тот же МЮ тоже имеет большую популярность в Азии, но играют рано по субботам в 6 раз реже после международных перерывов.
ну так МЮ давно не топ-клуб и не претендует на чемпионство
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Sergey Kuznetsov
Ответ Stewee
Неудачный аргумент имхо. Тот же МЮ тоже имеет большую популярность в Азии, но играют рано по субботам в 6 раз реже после международных перерывов.
ну какой есть аргумент, извините! то, что фанатов красных чертов в Азии тоже много мне известно, но я тешу себя мыслью, что Ливерпуль там гораздо уважаем и из-за этого и спрос на вещание выше) во всем нужно искать плюсы)
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Stewee
Ответ Sergey Kuznetsov
Ливерпуль страдает из-за своей коммерческой привлекательности на азиатском рынке. Вот такая расплата за любовь) Вещатель на антенне вертел любое нытье, если на кону бабки-бабулечки. Очень жаль, что на это никак нельзя повлиять!
Неудачный аргумент имхо. Тот же МЮ тоже имеет большую популярность в Азии, но играют рано по субботам в 6 раз реже после международных перерывов.
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like a boss
Ого, АПЛ по ТНТ стали показывать? Не знал.
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Stewart D.
это не просто подозрительно, это открытая кампания против Ливерпуля.

совсем очевидная вещь
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vals1702
заговор очевиден. Нужно ставить команду в дневной слот по очереди. Чтобы было одинаково для всех.
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ЧакЧак
заговор из Манчестера
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vladimir.kostrichko
Подождите немного.
Сейчас зайдут "непотопляемые" эксперты и обьяснят.что это все читсо случайно и так случайно распределяют календарь))))
Ну-ну случайно)
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Sergey Kuznetsov
Ливерпуль страдает из-за своей коммерческой привлекательности на азиатском рынке. Вот такая расплата за любовь) Вещатель на антенне вертел любое нытье, если на кону бабки-бабулечки. Очень жаль, что на это никак нельзя повлиять!
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