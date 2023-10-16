Клоппа бесит, что «Ливерпуль» так часто играет в субботу утром после сборных. И правда намного чаще всех

Подозрительно?

Международная пауза еще не закончилась, а английская Премьер-лига уже сверстала календарь до следующей. К большому недовольству Юргена Клоппа: «Ливерпуль» после обоих перерывов откроет тур – матчами в субботу в 12:30.

Против «Эвертона» сыграют 21 октября на «Энфилде», выезд к «Ман Сити» на «Этихад» – 25 ноября. Изначально матч планировался на субботний вечер, но власти Манчестера попросили передвинуть, сыграть пораньше, объяснили запрос соображениями безопасности.

Клопп был очень недоволен матчами в 12:30 после пауз еще в сентябре.

«С марта у нас в расписании четыре перерыва на матчи сборных. Мы уже точно сыграем в 12:30 после двух из них. Если я начну про это говорить, опять скажут, что я ною. Но это просто смешно! У меня четыре игрока из Южной Америки, которые еще не прилетели. А матч меньше чем через четыре часа», – злился тренер «Ливерпуля» перед игрой с «Вулвз».

Юрген снова ноет на ровном месте? Вообще-то статистика дает ему право.

«Ливерпуль» играет рано в субботу чаще остальных. Намного чаще

Конечно, в Англии уже все посчитали. У «Ливерпуля» будет четыре подряд матча первым запуском.

1 апреля – «Манчестер Сити» – поражение 1:4 (в гостях)

16 сентября – «Вулверхэмптон» – победа 3:1 (в гостях)

21 октября – «Эвертон» – (дома)

25 ноября – «Манчестер Сити» – (в гостях)

Берем отрезок в пять лет. За это время было 22 международных паузы посреди сезона – и «Ливерпуль» после этого играл в 12:30 в субботу больше, чем в половине случаев.

Команду Юргена Клоппа ставят на это время намного чаще остальных. В два с лишним раза чаще ближайшего из соперников по АПЛ.

У «Манчестер Сити» в раннем субботнем слоте четыре матча (включая тот, что еще будет против «Ливерпуля» в ноябре). Из этих четырех – три против «Ливерпуля». И все три – дома.

«Ливерпуль» отправляется на ранний субботний выезд после матча сборной в восьми из 12 случаев.

А в чем вообще проблема – играть рано?

«Вы тут сидите, смотрите на меня и думаете: «Так а в чем проблема играть в 12:30?» Может, дело в том, что это обед? Или дело в маленьком перерыве между матчами? А может в том, как моим игрокам надо добираться на игры? Давайте вы сами выберете вариант», – говорил Клопп на пресс-конференции.

● В сентябре, на матч против «Вулверхэмптона», сразу четыре футболиста «Ливерпуля» летели из сборных через Атлантику: Дарвин Нуньес (Уругвай), Алексис Мак Аллистер (Аргентина), Алиссон (Бразилия) и Луис Диас (Колумбия).

Из этой четверки против «Вулвз» в старте вышли только Алиссон и Мак Аллистер. Аргентинец провел худший матч за команду, Клопп заменил его в перерыве и признал, что зря выпустил уставшего игрока. Дарвин и Диас вышли во втором тайме, без результативных действий.

● «Играть в 12:30 – не проблема, если речь про обычную неделю, – объясняет Клопп. – Там можно подстроиться. Главная проблема – недостаток времени на восстановление».

The Athletic пишет, что футболистам не нравится ранний субботний слот из-за сбившегося режима – на завтрак приходится есть обеденные блюда. Наверное, 16-часовой перелет из Буэнос-Айреса в Ливерпуль тоже не дает времени нормально подготовиться к матчу. Джетлаг накрывает всех.

● У Клоппа в целом плохая статистика в ранний субботний слот – даже без учета пауз. За эпоху немецкого тренера у «Ливерпуля» было 35 матчей в 12:30 в субботу – больше только у «Тоттенхэма» (36). «Ливерпуль» Клоппа в среднем набирает 1,71 очка. Это сильная просадка относительно обычных показателей – всего у команды Юргена в АПЛ за матч 2,11 очка.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» не выиграл ни одного из шести матчей в ранний субботний слот. И забил в них всего три мяча.

Почему клубы АПЛ вообще играют так рано? Так нужно вещателю

Ранний субботний слот ориентирован на азиатский рынок. Когда в Лондоне только просыпаются, в Пекине и Токио прайм-тайм. Поэтому на этот слот вещатель TNT Sports (раньше назывался BT Sport) выбирает кого-то из топовых команд.

Иногда TNT Sports вообще отказывается от раннего слота – например, в недели после еврокубков. В сентябре был случай, когда все топ-команды играли в Европе, поэтому не могли получить матч в субботу утром. Тогда TNT Sports вообще не стал использовать эту возможность и показали матч в 20:00 – а утром никто не играл.

«Мы никак не можем на это повлиять, – признается Клопп. – С кем бы мы не говорили, ничего не происходит. Теперь канал называется по-новому, но очевидно, что ничего не изменилось. Им плевать, так чего мне тогда тут распинаться?»

В целом, действительно можно было бы отпустить ситуацию. Но болельщики «Ливерпуля» на взводе после ВАР-скандала в матче против «Тоттенхэма». И решения Премьер-лиги по расписанию только больше подогрели их желание найти заговор против любимой команды.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Mike Hewitt, Ryan Pierse