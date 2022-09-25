В матче легенд «Ливерпуля» и «МЮ» зарешали ребята из РПЛ. Привет от Марка Гонсалеса и Синама-Понголя

А еще играли Шкртел и Воронин.

Пока звезды АПЛ разъехались по сборным, на «Энфилде» сыграли легенды «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». И хотя не было Джеррарда, Каррагера, Гиггза и Скоулза, заметных игроков из прошлого хватало.

Например, за «МЮ» сыграли Кэррик, Флетчер, Бербатов, Яп Стам, Карел Поборски, Рой Кин и Антонио Валенсия. А за «Ливерпуль» вышли Хаби Алонсо, Ежи Дудек, Момо Сиссоко, Луис Гарсия и Глен Джонсон.

Мерсисайдцы победили 2:1 – на шикарнейший гол Бербатова в первом тайме ответили Флоран Синама-Понголь и Марк Гонсалес.

Матч собрал более 30 тысяч болельщиков, а доходы пошли на благотворительность.

У «Ливерпуля» много звезд из РПЛ. Сверкает Марк Гонсалес

В составе легенд «Ливерпуля» хватало игроков, хорошо знакомых зрителям российской Премьер-лиги.

Авторы голов во втором тайме – бывшие футболисты ЦСКА и «Ростова». Марк Гонсалес вообще стал настоящей звездой матчей легенд: в мае (играли на «Олд Траффорд») оформил дубль во втором тайме.

Помимо Гонсалеса и Синама-Понголя в составе «красных» вышли еще Мартин Шкртел (у него снова появились волосы!) и Андрей Воронин.

Поучаствовали и футболисты, которые косвенно относятся к России: обладатель российского гражданства Альберт Риера и брат полузащитника «Торпедо» Антони Ле Таллек. Кстати, вы знали, что Ле Таллек и Синама-Понголь – двоюродные братья?

Робби Кин был в «Ливерпуле» всего полгода, но стал легендой и организовал два гола. А вот Рой Кин не играет из-за травм

Во втором тайме на поле вышли Рой Кин и Робби Кин (наверное, надо напомнить, что они не родственники). Для обоих это был дебют за сборные легенд.

Робби стал героем встречи: сделал шикарный ассист на Гонсалеса и косвенно поучаствовал в голе Синама-Понголя – именно от Кина мяч отскочил к французу.

Вообще, Робби с большой натяжкой легенда «Ливерпуля» – ирландец играл за «красных» всего половину сезона-2008/09. Кин, который был звездой «Тоттенхэма» (вместе с Бербатовым, кстати), неоднократно признавался, что в детстве обожал «Ливерпуль» – и в 2008-м перешел в клуб мечты.

Вот только тогда у Рафы Бенитеса была ударная связка Джеррард-Торрес, поэтому Робби чаще оставался в запасе. Ирландец забил 7 голов, рассорился с тренером и зимой отправился назад в «Тоттенхэм».

«Конечно, я хотел бы задержаться в «Ливерпуле» на подольше, но это футбол, – рассказывал Кин перед матчем легенд. – Я не из тех парней, кто встает утром в субботу и ждет возможности посидеть на скамейке. У тренера были собственные идеи, я это уважаю. И ни о чем не жалею – я просто горжусь тем, что мне представилась возможность надеть футболку «Ливерпуля».

А вот почему Рой Кин ни разу не сыграл за команду легенд «МЮ»? Сам он объясняет, что подводит форма – даже на «Энфилде» вышел всего на 15 минут.

«Мое состояние очень далеко от оптимального. Я просто в ужасной физической форме. То, что я не набрал десяток килограммов лишнего веса не означает, что я готов бегать по полю.

Скажем так, за последние годы меня несколько раз звали поиграть в матчах легенд. Но я отказывался просто потому, что не справился бы с нагрузкой. У меня слишком большие проблемы из-за травм».

Даже на этот матч старина Рой ворвался в последний момент. Капитан «Юнайтед» сначала хотел отказаться, но потом внезапно приехал на командное собрание в отеле за день до игры. И это было как минимум добавило составу «Манчестера» брутальности.

И да, посмотрите на поджарого Хаби Алонсо – вот уж у кого не было проблем с набором формы. Он как в лучшие годы раздавал идеальные передачи на любую дистанцию.

Для испанского полузащитника это тоже был дебют в качестве легенды «Ливерпуля». В соцсетях шутят, что Хаби, в июне оставивший работу тренером в дубле «Реал Сосьедада», и сейчас помог бы Клоппу решить кризис в полузащите.

Фото: instagram.com/liverpoolf; instagram.com/manchesterunited