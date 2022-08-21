Бывший капитан «Астон Виллы» мочит «Юнайтед».

Всю неделю Англия готовилась к матчу «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля» на «Олд Траффорд». А в центре внимания внезапно оказалась перепалка Юргена Клоппа и Габриэля Агбонлахора.

Тренер «Ливерпуля» и бывший нападающий «Астон Виллы» сцепились заочно. Клоппу посчитал, что комментарии Агбонлахора, который сейчас подрабатывает экспертом, слишком жесткие.

И самое главное, Клоппу не понравилось мнение Габриэля про «Манчестер Юнайтед»!

Агбонлахор приложил «МЮ». Клоппу считает, что бывший игрок перегибает

Агбонлахор сейчас сотрудничает с радио TalkSport – одной из крупнейших спортивных радиостанций Британии и глобальным партнером АПЛ. После поражения «Юнайтед» от «Брентфорда» (0:4) Габриэль очень жестко прошелся по клубу.

«На их месте я бы сейчас подумал: «Тен Хаг, пакуй как вещи». У него была целая предсезонка, а команда начинает сезон так, будто впервые вышли на поле друг с другом . Это провал.

Они просто недостаточно хороши. Де Хеа должен видеть, что у Кристиана Эриксена за спиной есть игрок, включить мозги и не давать ему передачу. «Ман Сити» никогда бы не отдал передачу Родри в такой ситуации. Мартинес должен был помочь защите, а он просто потерялся в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» играли как любители. Они разобщены, никто не отрабатывает за другого. Посмотрите на них, они вообще не выглядят как команда. Сейчас это позорная команда в позорной форме (речь про футболки – Sports.ru).

Я мочил «МЮ», и мне говорили, что я предвзят. Но я констатирую факты, с которыми согласятся болельщики «Юнайтед». Клуб не тот, что был раньше. Все уже привыкли к этим результатам: никто не удивился поражению в первом туре, я ждал победы «Брентфорда», меня она не шокировала», – приложил бывший футболист.

Отдельно Агбонлахор прошелся по Бруну Фернандешу, которого назвал «худшим партнером по команде из возможных» – говорит, что португалец ничего не делает, а только теряет мяч и разводит руками.

На пресс-конференции Юрген Клопп рассуждал о стартовых проблемах «Ливерпуля» и «МЮ» и в ответ раскритиковал Агбонлахора.

«У «Юнайтед» была не лучшая неделя. Вы все [журналисты] сыграли свою роль. Ну не конкретно вы. Если честно, мы в такой момент забываем о том, как хорош был «Брентфорд».

Я слушал радио TalkSport в машине по дороге домой, там говорил Габи... Агбонлахор проигрывал нам 0:6 в мой первый год работы в Англии. Не припомню тогда его мощного характера на поле .

После его слов о «Юнайтед» в том шоу я уже собирался звонить им в студию. Я хотел позвонить и сказать, что он забыл, что сам был футболистом. Это было невообразимо. Если уж бывшие футболисты дошли до такого, можете представить, что происходит у остальных».

TalkSport сделал несколько новостей с реакцией Клоппа, обсудил эту тему в эфире и вообще выжал максимум с упоминания радио. Сам Агбонлахор же выступил еще раз: сказал, что после речи Юргена его телефон разрывался от сообщений:

«Когда я посмотрел ролик, я подумал: «Да ладно, Юрген, это уже чересчур, не так ли?» У меня есть начальство, и если бы моя реакция на поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 была слишком сильной, я уверен, мне сказали бы об этом. Мне не нужно, чтобы Юрген Клопп учил меня, как быть экспертом, ему нужно сосредоточиться на работе тренером .

Он не стал бы советоваться со мной как с тренером, так что я тоже не стану советоваться с Юргеном Клоппом, но теперь все решено. С его стороны было очень странно поддерживать «Манчестер Юнайтед», но, возможно, это его игры разума.

Может быть, он немного нервничает из-за понедельничного матча. Может, он пытается показать, что «Брентфорд» лучше, чем он есть на самом деле, на тот случай, если «Ливерпуль» не добьется результата в матче с «Манчестер Юнайтед».

Клопп вспомнил единственную встречу с Агбонлахором. После нее игрок утонул в скандалах

Клопп вспомнил про единственную встречу с Агбонлахором на футбольном поле – в феврале 2016-го «Ливерпуль» победил 6:0 на поле «Астон Виллы». Тогда забивали Старридж, Милнер, Джан, Ориги, Клайн и даже Коло Туре (единственный гол за «Ливерпуль» и последний в карьере).

Для Клоппа эта победа стала самой крупной в первый сезон в Англии. Агбонлахор – к тому моменту уже лучший бомбардир «Виллы» в истории АПЛ – провел на поле около часа, после чего его заменили из-за травмы. Бирмингемская команда после такого избиения проиграла 11 из 12 оставшихся матчей и заняла 20-е место.

Действительно, характер «Астон Вилла» тогда не проявила.

По сути, это был последний полноценный сезон Агбонлахора в АПЛ. Именно весну 2016-го считают переломным моментом в карьере Габриэля. Игрока заметили за курением кальяна, но простили – и он устроил себе вечеринку сразу после первого в истории вылета «Виллы» из Премьер-лиги.

У Габриэля начались проблемы с лишним весом, его отстранили от тренировок с командой, а он еще раз попался на употреблении алкоголя. Агбонлахор лишился и капитанской повязки, и любви фанатов «Астон Виллы», которые его до этого боготворили.

За следующие два сезона Габи провел всего 19 игр в чемпионшипе и АПЛ, забил только два гола. В декабре 2017-го «Астон Виллу» это достало – Агбонлахора больше ни разу не выпустили на поле, а летом 2018-го у него закончился контракт. Новую команду нападающий так и не нашел. И стал экспертом на радио.

Агбонлахору достается за экспертное мнение. Красивее всех приложил «Лидс»

Клопп не единственный, кто недоволен комментариями Агбонлахора. Тот же Бруну Фернандеш ответил коротко:

«Он никогда не играл со мной и не знает меня. Всего пару дней назад Хуан Мата сказал, что я один из лучших людей в футболе – и мне надо оставаться собой. Да, я требователен: но в первую очередь к себе, а уже потом к остальным».

Экспертное мнение Агбонлахора вообще часто вызывает недовольство. Только этим летом было два случая, когда Габи доставалось за комментарии – оба раза, кстати, про «Манчестер Юнайтед».

Сначала эксперт TalkSport заявил, что игроки сейчас с большим желанием перейдут в «Астон Виллу», чем в «Юнайтед»: «Одна команда на подъеме, а у другой тренером будет непонятно кто. Посмотрите на состав: из «МЮ» хотят свалить, а в «Виллу» – прийти».

Тогда ответил капитан «Шэмрок Роверс» Джек Бирн: «Не могу поверить, что ему платят за то, что он выдает такой мусор на регулярной основе. И это я еще фанат «Астон Виллы».

Но красивее всех пару лет назад Агбонлахора приложил «Лидс». За пару дней перед матчем «Астон Виллы» и «Лидса» в 2020-м Габриэль твитнул: «Лидс» – просто миф, может эксперты просто вылезут из задницы Бьелсы?».

Но что-то пошло не так: «Лидс» в гостях обыграл «Виллу» со счетом 3:0, а клубный твиттер красиво ответил Агбонлахору.

Теперь шанс ответить есть и «Манчестер Юнайтед».

Фото: REUTERS/Phil Noble, Peter Cziborra; instagram.com/ga11official; instagram.com/talksport; Gettyimages.ru/Michael Steele