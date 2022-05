У фанов «Ливерпуля» есть песни почти про каждого игрока! Изучили чант-культуру с концертами на много тысяч и составили хит-парад

Какой же «Ливерпуль» музыкальный!

У «Ливерпуля» впереди два больших финала – в Кубке Англии сыграют против «Челси», в Лиге чемпионов c «Реала». Готовится не только команда, но и ее фанаты: им предстоит много петь.

И речь не только про You’ll Never Walk Alone. У фанатов с Мерсисайда есть еще сотня чантов, которые гонят футболистов вперед, заряжают на прессинг и бесконечные атаки.

А что вообще такое чанты?

Само слово «Чант» означает «пение», оно происходит от латинского cantare и попало в английский язык через французский. Оттуда же появилось слово «шанти» – это ритмичные песни моряков, помогавшие синхронизировать темп работы.

Первые футбольные чанты появились еще в конце XIX века. Считается, что самый старый до сих пор используемых – On The Ball, City фанатов «Норвича». Есть и песни, которые уже стали частью английского фольклора – например, чант Who Ate All The Pies? (Кто съел все пироги?). Считается, что песенку с нехитрыми словами написали про толстого вратаря «Шеффилд Юнайтед» Уильяма Фулка. Но теперь про пироги поют всем игрокам с перевесом.

Настоящий расцвет чантов – это 1960-е. Сошлись несколько факторов. Во-первых, развитие музыки. Дело не только в появлении рока и The Beatles. Стадионы обзавелись громкоговорителями – через них можно было запускать музыку на все трибуны. Это подталкивало фанатов переделывать популярные мелодии в футбольные чанты.

Свою роль сыграл и культурный обмен – на чемпионатах мира в 1962-м и 1966-м фаны ближе познакомились с латиноамериканской культурой боления. Англичане перестали стесняться и подхватили более музыкальный стиль поведения.

Чанты есть у болельщиков всех английских клубов: надо же как-то выразить респект своим футболистам и оскорбить соперника. У некоторых команд чанты даже превратились в гимны – Glory Glory Man United вырос как раз из популярной песни, которую сначала исполняли фанаты «Тоттенхэма» и «Лидса».

Болельщики «Ливерпуля» устраивают концерты после матчей – на них заглядывает даже Каррагер

Такой музыкальный город как Ливерпуль не мог не полюбить чанты. К тому же, 1960-е – время первого расцвета футбольного клуба «Ливерпуль», эпоха Билла Шенкли. Скаузеры быстро подхватили и бразильские кричалки, и напридумывали песен про футболистов.

Прошло больше полувека, а Мерсисайд все так же сходит с ума по чантам. Более того, сейчас фанаты «Ливерпуля» устраивают целые концерты, где поют именно чанты. Движ существует уже около 10 лет и называется Boss Nights. После важных матчей болельщики собираются в небольшом зале и поют в свое удовольствие.

Туда заглядывают и легенды клуба. Пьяный Джейми Каррагер, конечно, поет не очень – зато страстно.

Boss Nights пробивают и важные европейские выезды. Ездят за командой на важные игры в Лиге чемпионов – и зажигают перед матчами.

Самый большой концерт прошел в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов, когда на площади Фелипе II собралось больше 60 тысяч «красных». Пили пиво, жгли фаеры и горланили песни.

Есть даже местная звезда. Джейми Уэбстер – простой электрик из Ливерпуля, уже стал почти официальным музыкантом клуба. И все благодаря тому, что активно выступал на Boss Nights, придумывал чанты и аранжировки.

«Многие вещи передаются в семьях из поколения в поколения. Ты смотришь старые видео о великих днях «Ливерпуля» и думаешь: я хочу быть частью этого. Я хожу на все домашние и выездные матчи с тех самых пор, когда стал зарабатывать деньги», – рассказывает Джейми.

За несколько лет Уэбстер спел дуэтом с Алиссоном, получил похвалу от Клоппа во время предсезонного турне по США и даже попал в эпизод главного футбольного мультфильма The Champions (мультяшный Клопп назвал его «лучшим музыкантом в истории Ливерпуля»).

На волне успеха Джейми записал нефутбольный фолк-альбом, который забрался на 6-ю строчку в главном английском чарте.

Allez Allez Allez – новый гимн лигочемпионских вечеров на «Энфилде». Попал в Англию из итальянской деревни транзитом через Португалию

Главным творением Уэбстера считается чант, который стал визитной карточкой в Лиге чемпионов.

«Мы завоевали всю Европу,

И мы никогда не остановимся.

От Парижа и до Турции,

Мы выиграли чертовски много.

Allez, Allez, Allez».

Чант – кавер на песню L’Estate Sta Finendo итальянского дуэта Righeira, записанную еще в 1985-м. В футбол она попала в 2009-м после землетрясения в городке Аквила. Стефано Риги (половина дуэта Righeira) выступил на концерте в Аквиле, а местные фанаты подхватили мелодию и сделали ее своим чантом.

За несколько лет песню подхватили тиффози «Наполи», «Дженоа», «Ювентуса», а потом и болельщики «Атлетико», «Порту» и «Рейнджерс». Фанаты «Ливерпуля» приметили ее еще в 2016-м в Лиге Европы – и придумали свою версию.

Популярной же она стала в 2018-м после выезда в Порту.

«Я краем уха слышал, что кто-то пел Allez Allez Allez на «Энфилде», – рассказывал Джейми Уэбстер в интервью New York Times. – Но тогда в Порту группа парней пела этот чант. Люди не знали слов, но пытались подпевать. Мне она тоже понравилась.

Сразу понял, что это хит. Когда впервые исполнил ее в Ливерпуле, паб просто стоял на ушах: подпевали даже 65-летние. А потом мы проиграли «МЮ» 1:2, но люди еще час оставались на своих местах и пели Allez Allez Allez».

Песня стала гимном лигочемпионской кампании, закончившейся киевским финалом ЛЧ (тем самым, против «Реала»). Но и на следующий сезон чант остался в репертуаре болельщиков «Ливерпуля» – и в Мадриде после победы его тоже спели.

Вот хит-парад чантов про футболистов «Ливерпуля». Персональная песня есть почти у всех

Зачастую чант создается на основе уже существующей известной мелодии, в которой немного меняют слова. Иногда это привязывают к какому-то большому событию. Например, в 1982-м «Ливерпуль» грохнул «Эвертон» 5:0, а Иан Раш оформил покер. После этого появилась песня All You Need Is Rush на мотив песни The Beatles.

Обычно чант исполняют в связке с песней Poor Scouser Tommy – о бедном парне из Ливерпуля, которого отправили в Ливию воевать с нацистами. И перед смертью от вражеской пули Томми признается в любви команде.

Персональные чанты есть у всех легенд. Например, песня про Стивена Джеррарда – это кавер на хит 50-х Que Sera, Sera актрисы и певицы Дорис Дэй. Слова в принципе описывают то, за что так любили Стиви Джи: «Стив Джеррард, Джеррард – Он пасует на 40 метров – Он большой и ####### [офигенно] жесткий».

И да, этой песней легенду провожали во время последнего матча на «Энфилде». Чант хорошо слышен на 25-й секунде.

Нынешний состав «Ливерпуля» – уже легенды. Практически у всех есть собственный чант. Самый известный, скорее всего, у Салаха – Egyptian King. Если что, это переделанная песня James – Sit Down. Кажется, кавер про то, как египетский король разрывает фланг, превзошел оригинал.

Все видео ниже – с того самого грандиозного концерта в Мадриде перед финалом ЛЧ-2019. Поет в основном Джейми Уэбстер, еще 60 тысяч подпевают.

Еще одна топовая мелодия – про Ван Дейка (на мотив Pogues – Dirty Old Town).

«Он наш центрдеф, наш номер 4. Смотрите, как он защитщается, и как забивает. Он пасует очень спокойно – как вам нравится. Это Вирджил Ван Дейк», – слова простые и запоминающиеся.

Болельщики «Ливерпуля» не стесняются подхватывать и переделывать удачные песни фанатов других команд.

Например, чант Роберто Фирмино – переделка творчества болельщиков «Ривер Плейта». И это не делает песню про Бобби – больше известный как Sim Senor – менее популярным.

Чанты прочно ассоциируются с футболистами – и это даже используют в маркетинговых целях. В нулевых, когда в «Ливерпуле» зажигал Фернандо Торрес, болельщики написали про него чант на популярный мотив When Johnny Comes Marching Home – это песня времен Гражданской войны в США, но ее много где использовали, вы наверняка ее слышали (как минимум в «Крепком Орешке-3»).

У нападающего был контракт с Nike, у клуба – с adidas, поэтому упоминания команды запрещены. Но Nike выкрутился. Наложил мелодию из чанта и показал, как в Ливерпуле сходят с ума по всему испанскому.

Тиаго Алькантара еще не успел перейти в «Ливерпуль», а ему уже придумали собственный чант на мотив Gibson Brothers – Cuba.

Испанцу дали послушать песню, посмотреть клип – и попросили насвистеть мотивчик. Тиаго, кстати, остался в восторге. Такой вот фансервис.

И, конечно, собственная песня есть у Юргена Клоппа. Это кавер на Opus – Life Is Life. Или просто «Юрген Клопп На На На На На».

Мелодия, кстати, стала заставкой к документальному фильму на клубном канале – еще один признак, что в «Ливерпуле» следят за фанатским творчеством.

«Ливерпуль» развивается – вместе с этим появляются и новые чанты. В первой песне про Клоппа, написанной еще в 2016-м, поется про то, что немецкий тренер пришел и только начинает рулить командой.

Весной 2022-го вышла новая на мотив Beatles – I Feel Fine с такими словами: «Я так рад, что Юрген «красный», и он сделал все то, что обещал». Клопп сказал, что это большая честь, что ему новая песня очень понравилась, а футболисты и вовсе поют ее в автобусе.

***

В 2019-м у фанатов появилась приятная забота – обновить популярный чант We Won It Five Times про победы в Лиге чемпионов. Впрочем, новые слова легли хорошо: упомянули и гол Ориги, и Мадрид, и число «пять» легко заменилось на «шесть».

С числом «семь» – seven – такой фокус не пройдет. Но никто не будет против написать совершенно новый чант про количество трофеев.

