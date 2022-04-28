Клопп продлил контракт с «Ливерпулем». Ключевыми стали разговор с женой и ассистентом

Болельщики, вы счастливы?

В среду «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» 2:0 и сделал большой шаг к финалу Лиги чемпионов. В четверг фанатов мерсисайдского клуба обрадовали еще сильнее – клуб объявил, что Юрген Клопп продлил контракт до 2026 года. Действующее соглашение было рассчитано до 2024-го.

«У меня есть кое-какое объявление. Кому-то оно понравится, кому-то не очень, – начал Клопп обращение клубному каналу. – Я остаюсь еще на 2 года. Весь мой тренерский штаб тоже! И это самое важное. Я тут еще на 4 года. Ох, в футболе это большой период».

Клопп хотел паузу, но жена не захотела уезжать. И Юрген продлился

Юрген много раз говорил, что планирует доработать действующий контракт с «Ливерпулем», а потом взять паузу от футбола – хотел путешествовать, съездить в Мексику, пожить в Германии, а через год-другой возглавить сборную или клуб.

«Ливерпуль» задумывался над заменой (главными претендентами были Пепейн Лейндерс и Стивен Джеррард), но приоритетным вариантом все равно было продление контракта с Клоппом. Тренер говорит, что принял решение из-за жены.

«Вопроса «Почему?» даже не стояло. Да, немецкие газеты писали про то, что я закончу в «Ливерпуле» в 2024-м – возможно даже тренерскую карьеру. А теперь я продлеваю контракт, – с улыбкой объясняет Клопп. – Все из-за того, что Улла хочет остаться здесь! А что делает хороший муж, когда жена хочет остаться? Правильно, он остается! Это не единственная причина, но одна из них.

Самый важный контракт в жизни я подписал с Уллой. Продление контракта тоже началось с разговора с ней. Мы сидели на кухне, когда она сказала: «Я не представляю, как мы уедем отсюда в 2024-м. Тогда все и завертелось».

Важное условие – продление всего штаба. После одобрения жены обсудил все с Пепом

Как Клопп уже сказал, вместе с ним соглашение продлил и весь тренерский штаб. На этой фотографии ассистенты Юргена слева направо: Витор Матуш (главный по интеграции молодых игроков), Питер Кравиц (работает с Клоппом со времен «Майнца», главный аналитик) и Пеп Лейндерс – правая рука.

«Очевидно, что мне необходимо было провести еще один важный разговор – с Пепом Лейндерсом. Потому что он, возможно, был определяющим фактором для продления. Наши отношения с ним выходят за пределы футбола. Он сказал, что в деле – и тогда мы начали переговоры.

Для меня важно сохранить Пепа и Пита в клубе. Их вклад в «Ливерпуль» бесценен. Конечно, многие будут видеть во мне «лицо» клуба, и я могу это понять. Но влияние Пепа и Пита на наш успех и совместную историю не следует и никогда не следовало бы недооценивать. То, что вы видите на поле от игроков – результат коллективной работы, которая осуществляется каждый день».

Еще инсайды по контракту: деньги не главное, Клопп хочет продлить Салаха и Мане

• В соглашении есть опция продления, если Юрген сам этого захочет в 2026-м.

• Ключевой фигурой в переговорах стал президент FSG (компании, которая владеет «Ливерпулем») Майк Гордон. У него отличные отношения с тренером. Настолько, что он останавливается в доме Клоппа, когда приезжает в Англию.

На матче против «Вильярреала» Гордон сидел рядом с агентом Клоппа Марком Кошицке – и это намекнуло на то, что продление контракта возможно.

• Условия нового соглашения увеличат зарплату Юргена, но это не главное. Клоппу важно сохранить штаб и костяк команды. Поэтому сейчас в клубе нацелились на продление контрактов с Салахом и Мане – это личное пожелание тренера, который верит, что нынешний состав может добиться еще многого..

• Тем не менее, уже есть мысли о будущем. Приоритет на трансферном рынке – обновление полузащиты. Несколько недель медиа сообщают об интересе к полузащитнику «Монако» Орельену Тчуамени и Джуду Беллингему из «Боруссии». Сделка с Фабиу Карвалью из «Фулхэма» уже согласована.

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Основной причиной, по которой Клопп задумывался об уходе в 2024-м, было сомнение, что его энергии хватит на такой большой промежуток времени. Сейчас Юрген настроен оптимистично:

«Внутри команды есть какая-то свежесть. И она заряжает меня! Мы – клуб, который постоянно движется в правильном направлении. У нас есть четкое представление о наших намерениях. И это отличная позиция для начала достижения целей.

Когда владельцы предложили мне возможность продлить контракт, мне не потребовалось много времени, чтобы дать честный ответ. Ответ был очень прост… я влюблен в это место и чувствую себя здесь прекрасно!»

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; FC Liverpool; REUTERS/Molly Darlington