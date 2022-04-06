«Ливерпуль» – монстр угловых, забивают больше всех в Европе. Помогли электроды на голове

И нейропсихология.

«Ливерпуль» сделал мощную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов – «Бенфику» в Лиссабоне обыграли со счетом 3:1. Началось все уже довольно привычно для команды Клоппа – забили после углового.

Робертсон нашел Конате на дальней штанге – французский защитник головой вколотил первый гол за «Ливерпуль».

«Ливерпуль» – лучший в АПЛ по угловым. И это не первый классный сезон

Угловые – страшное оружие «Ливерпуля». В этом сезоне красные забили уже 16 голов только после угловых (12 в АПЛ, по два в ЛЧ и кубках).

В плане стандартов команда Клоппа – лучшая в АПЛ, 15 голов (тут не только угловые, но и подачи со штрафных). Больше, если брать только внутренние чемпионаты, забивают таким образом только «Рома», «Бавария» и «Фрайбург» (по 16 мячей).

Зимой, когда Салах и Мане уехали на Кубок Африки, у «Ливерпуля» была серия из пяти матчей, в которых счет открывали именно после стандарта. В нее попал и первый матч 1/8 ЛЧ против «Интера» – тогда забил Фирмино.

Сейчас отличился Конате. Гол не стал победным, но раскрыл игру «Бенфики» и упростил задачу «Ливерпулю».

Успешная работа со стандартами идет уже несколько лет : команда Клоппа забивала много и в сезоне-2018/19 (победа в ЛЧ) и потом в 2019/20 (выиграли АПЛ). Статистика стала чуть хуже в прошлом сезоне, но тогда выбыли все основные центральные защитники, которые чаще всего были адресатами для подач с угловых.

Летом над стандартами работали с нейробиологами. Они нацепили на Трента электроды – и искали «зону автоматизма»

За успехи этого сезона можно благодарить немецкую компанию Neuro11, она занимается развитием ментальной силы профессиональных спортсменов. Фирму создали два немца из университета Бонна – Патрик Ханчке и Никлас Хауслер, она работает с некоторыми клубами Бундеслиги.

Клопп и его помощник Пеп Лейндерс (он больше всех помешан на инновациях в тренировочном процессе) вышли на Neuro11 еще до начала пандемии, но коронавирус помешал поработать вместе. В итоге сотрудничество началось только этим летом.

«Мы с Юргеном верим в этих парней и их идею. В преимущество, которое все это дает, – рассказывал Лейндерс. – Мы хотим добавить стабильности в этот аспект игры. Например, с отменой гостевого гола в еврокубках станет больше серий пенальти. Евро доказало, что стандарты решают ход матчей. Так было и так будет всегда. Патрик и Никлас дали нам новый импульс в развитии точности подач и ударов. Очень надеюсь, что это окупится».

На сборах игроки «Ливерпуля» надевали электроды на голову и отрабатывали стандарты – пенальти, угловые, штрафные, ауты. А спецы замеряли их мозговую активность. По идее, футболисты не должны думать о том, что делают, а должны исполнять на автомате. Задача всей программы – помочь им достичь этой «зоны автоматизма».

«Это очень индивидуальный процесс, – объясняет Хауслер. – Мы смотрим на активность мозга прямо во время исполнения стандартов , поэтому понимаем, когда игрок входит в «зону» и что может его выбить из нее.

Кому-то нужно фокусироваться только на чем-то одном – цели подачи или на мяче. Другому – быстро переключать внимание между целью и мячом, чтобы войти в состояние «зоны». Это только два примера, но аспектов больше. Мы объясняем это футболистам – в итоге они лучше понимают себя».

Работа Neuro11 уже приносит «Ливерпулю» титулы. Именно нейробиологи помогли Клоппу отточить серию пенальти перед финалом Кубка Лиги. В итоге забили 11 ударов из 11 и забрали кубок. Но зона ответственности ученых распространяется и на угловые.

С таким научным подходом неудивительно, что парни Клоппа стали монстрами на угловых.

Фото: East News/Mark Cosgrove/News Images, Liverpool/Voetbal International; REUTERS/Pedro Nunes; instagram.com/neuro11_official