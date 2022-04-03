Крах «Эвертона»: 3 очка до зоны вылета, сложный календарь и дыра в финансах. Зато Лэмпард доволен игрой

Все очень плохо.

Пока одна ливерпульская команда участвует в чемпионской гонке, другая с трудом борется за выживание. «Эвертон» вместе с Фрэнком Лэмпардом стремительно падает – угроза провести следующий сезон в Чемпионшипе становится все более осязаемой.

Апрель у «Эвертона» начался с поражения от «Вест Хэма».

У Лэмпарда 6 поражений в 8 матчах. В гостях вообще не набирали очков в 2022-м

Выезд в Лондон не мог быть простым – команда Дэвида Мойеса борется за Лигу чемпионов. В первом тайме счет открыл левый защитник «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл, идеально исполнивший штрафной. Воспитанник «Ливерпуля» (Аарона отчислили из академии) отпраздновал прямо перед фанатами «Эвертона».

Во втором тайме команды обменялись голами – Мэйсон Холгейт сравнял счет, но Джеррод Боуэн снова вывел «молотков» вперед. Отыграться у «Эвертона» не получилось – еще и остались в меньшинстве после удаления Майкла Кина за вторую желтую.

Это уже третья красная карточка, которую футболисты «Эвертона» получили за три последних тура АПЛ.

Любопытно, что Лэмпард не видит проблем с качеством игры. По его мнению, главная проблема – обстоятельства: «Все складывается против нас: решения, эпизоды в игре, красные карточки. Не могу винить игроков, их характер и футбол в целом. В игре есть много позитива, у нас еще 10 матчей».

У фанатов мало поводов для оптимизма. Лэмпард пришел в команду на смену Рафе Бенитесу в конце января, но лучше не стало. У Фрэнка в новом клубе восемь матчей, шесть поражений и две победы (над «Лидсом» и «Ньюкаслом»), плюс унизительный вылет из Кубка Англии – 0:4 от «Кристал Пэлас».

Еще страшнее выглядит статистика выездных матчей. «Эвертон» – единственная команда во всех профессиональных лигах Англии, которая еще не побеждала в гостях в 2022 году. С начала сезона – всего шесть очков из 45 возможных, а единственная победа случилась еще в августе над «Брайтоном».

«Эвертон» реально может вылететь? Да, календарь тяжелый

После поражения от «Вест Хэма» ливерпульская команда оказалась на 17-м месте – всего в трех очках от зоны вылета.

На первый взгляд положение не кажется катастрофическим – у «Эвертона» есть несколько матчей в запасе.

Плюс претендентов на два оставшихся места в Чемпионшипе хватает («Норвич» спасет только чудо). «Лидс», «Уотфорд», «Бернли», «Ньюкасл», «Брентфорд» – главные конкуренты Лэмпарда в борьбе за выживание.

К тому же тренер видит позитивные изменения, которые могут помочь в оставшихся 10 турах. Вот только календарь у «Эвертона» не самый приятный.

В 10 туров уложились сразу четыре матча против команд большой шестерки. Плюс две игры с «Лестером», который приходит в себя.

С прямыми конкурентами – «Бернли» и «Уотфордом» – сыграют в гостях. Учитывая выездную форму «Эвертона», тут никто не гарантирует даже ничьей.

Считается, что для гарантированного сохранения места в АПЛ команда должна набрать 40 очков. У «Эвертона» пока 25 – то есть за 10 туров надо наскрести пять побед (или, например, три победы и шесть ничьих).

Если не получится, то придется надеяться на то, что другие клубы выступят еще хуже.

Вылет из АПЛ – серьезный финансовый удар. У клуба большие проблемы со спонсорами и ФФП

Вылет для «Эвертона» – почти катастрофа. Дело в тяжелом финансовом положении.

• В начале марта клуб разорвал спонсорский контракт с USM – компанией Алишера Усманова. Считается, что именно российский бизнесмен, а не официальный владелец Фархад Мошири, был главным инвестором и принимал большую часть решений.

В частности, переговоры с Лэмпардом провел именно Усманов. А еще USM заплатил «Эвертону» 30 миллионов фунтов только за то, чтобы участвовать в аукционе за право покупки названия будущего стадиона.

Без поддержки Усманова будет тяжело.

• У клуба есть проблемы с английским финансовым фэйр-плей. По информации The Athletic, долги «Эвертона» за последние три года составили 265 млн фунтов, что далеко от допускаемых лигой 105 млн.

Из-за этого на летние трансферы потратили всего 1,7 млн фунтов (во столько обошелся Демарай Грэй). Зимние трансферы оплатили продажей Люки Диня в «Астон Виллу».

• Вылет из АПЛ – это сокращение призовых и выплата золотого парашюта, растянутая на три сезона. Доходы от матчдэя и билетов при вылете страдают мало – есть примеры «Вест Хэма» и «Ньюкасла», которые в Чемпионшипе собирали полные стадионы.

Сильнее всего пострадают спонсорские выплаты. Летом у «Эвертона» заканчивается соглашение с титульным спонсором на футболках – компанией Cazoo. Активно ищут нового, но без АПЛ это будут совсем другие деньги. Та же проблема и с названием тренировочной базы, которая сейчас называется USM Finch Farm.

• Другой важный аспект – зарплаты. У «Эвертона» седьмая по размерам ведомость в АПЛ. У многих игроков прописано сокращение вознаграждения в случае вылета, но не у всех. В командах типа «Норвича» такой пункт сразу урезает зарплатную ведомость в 3-4 раза.

The Athletic отмечает, что в «Эвертоне» такой пункт прописан не у всех. Оставлять дорогих футболистов в Чемпионшипе – большой удар по бюджету. Придется продавать за меньшие деньги.

Упадет цена и на самые ценные активы – например, Ришарлисона. Его и так, скорее всего, пришлось бы продать из-за финансовых проблем.

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Так что сейчас для «Эвертона» один из определяющих моментов в новой истории клуба – в случае вылета из Премьер-лиги есть возможность повторить судьбу «Сандерленда», который тоже не очень хорошо распоряжался деньгами, а теперь прозябает в третьем по уровню дивизионе.

Фото: REUTERS/Tony Obrien, Peter Cziborra