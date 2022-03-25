Диогу Жота волшебно играет головой. При росте 178 см забивает больше Криштиану и Кейна

В сборной особенно страшен.

Португалия пробилась в финал стыкового турнира за чемпионат мира-2022, а победный гол в первом тайме забил Диогу Жота – нападающий «Ливерпуля» открылся на дальней и отлично пробил головой.

Это уже пятый гол Жоты головой за сборную за последние два сезона – удивительная статистика для игрока ростом 178 см. Чтобы лучше понять масштаб: Криштиану Роналду за этот же период в сборной реализовал 5 пенальти – такие вот надежные источники результативности у португальцев.

Да и вообще Жота – один из лучших бомбардиров Европы в плане игры головой. Вот статистика топ-5 лиг – учитываются голы за клубы и сборную.

Несколько важных пояснений:

• Александр Митрович в списке не на общих основаниях. За последние два сезона в АПЛ он забил за «Фулхэм» всего 2 гола головой, зато сейчас в Чемпионшипе положил уже 11 мячей – мы их посчитали, потому что это выдающийся результат. Если вычеркнем достижения серба во второй лиге, Жота переместится на уверенное третье место.

• Жота забил 5 мячей головой за сборную за этот период – ни у кого из этого списка нет таких достижений.

• Если брать АПЛ, только у двух игроков больше голов головой за 2 сезона – Доминика Калверта-Льюина (8) и Кристиана Бентеке (7). У Жоты – 6 таких мячей за «Ливерпуль» в Премьер-лиге.

• И да, Диогу – единственный из топа футболист ростом меньше 180 см.

Интересно, что до перехода в «Ливерпуль» Жота не выделялся игрой в воздухе. За всю карьеру у него было лишь два гола головой – оба за «Порту». Это можно объяснить тем, что в «Вулверхэмптоне» замыкал навесы Рауль Хименес.

Сам португальский нападающий немного удивлен:

«Не буду говорить, что как-то отдельно работаю над этим. Просто такие ситуации случаются: даже в игре против «Арсенала» (интервью брали в ноябре) у меня было три удара головой – и каждый из них мог стать голом. Возможности появляются – нужно ими пользоваться.

Помню, как в детстве смотрел игры португальской лиги и видел, как нападающие забивают головой. И думал: «Тоже хочу так!» Никогда не понимал, почему для меня это воспринималось как особое удовольствие, но сейчас забиваю – и мне очень нравится».

Возможно, дело в качественных открываниях в штрафной и техничном исполнении. Нельзя не учитывать и стиль «Ливерпуля»: игра команды во многом построена на активности фланговых защитников – Трент и Робертсон часто навешивают и создают возможности для игроков в штрафной.

Тот же Садьо Мане, который ниже Жоты на несколько сантиметров, за 7 лет в команде Клоппа забил 17 голов головой. Но у португальца скорострельность удивительная даже на этом фоне.

И действительно, кому нужен профильный центрфорвард, когда есть такой Диогу Жота?

Фото: globallookpress.com/Li Ying, Pedro Fiuza; eastnews.ru/ MIGUEL RIOPA/AFP