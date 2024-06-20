«МЮ» заинтересован в трансфере Эдсона Альвареса. Где он может сыграть в нынешнем составе «Юнайтед»?

По утверждению Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Эдсона Альвареса из «Вест Хэма», который должен заменить Каземиро. Журналист сразу оговаривается, что переговоры будут жесткими и «молотобойцы» могут потребовать за футболиста серьезную сумму.

Подписание Альвареса было бы отличным приобретением, учитывая его мастерство в обороне и способность время от времени находить дорогу к чужим воротам.

Пока Tribuna.com предполагает, как такой игрок как Альварес, может вписаться в нынешний состав команды Эрика тен Хага.

Игра на позиции центрального защитника

Эдсон очень силен в обороне и не боится пачкаться, о чем свидетельствуют его 11 желтых карточек в прошлом сезоне. Если «МЮ» постигнет кризис травм в этой зоне, а Рафаэль Варан уже уходит, такой игрок, как Эдсон, может оказаться очень кстати.

Позиция «восьмерки»

В «МЮ» Альварес может также занять привычную для себя позицию − опорного полузащитника, который не боится использовать свою физическую силу, чтобы переиграть соперника. Остальная часть полузащиты сформируется из Кобби Майну чуть выше и Бруну Фернандеша впереди.

Использовать его креативность

Как уже говорилось ранее, Альваресу свойственно забивать или ассистировать, если он находится в правильной позиции. Разместив его чуть выше привычного места на поле, можно добавить креативности в полузащиту. С Бруну «МЮ» всегда находится в режиме охоты, но чаще всего португалец оказывается уязвимым, когда рискует.

Наличие такого игрока, ориентированного на оборону, как Эдсон, который также может создавать моменты, может значительно улучшить игру и надежность португальца. Наконец-то у него будет кто-то, кто сможет выручить его в трудных ситуациях.

А как вам кажется, подойдет ли Эдсон Альварес «Манчестер Юнайтед» и какую позицию ему было бы лучше занять? Пишите в комментариях.