😨 Тен Хага уволят в ближайшие дни. На его место есть три кандидата

По данным The Sun, Эрик тен Хаг недоволен потерянным временем из-за долгих дилемм «Манчестер Юнайтед» по поводу его будущего.

Голландец сейчас находится в отпуске и с нетерпением ждет, когда руководство клуба сообщит ему, будет ли он руководить командой в следующем сезоне.

The Sun утверждает, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни. И, скорее всего, тен Хаг будет уволен.

На данный момент рассматриваются три кандидата на пост наставника «МЮ»: Маурисио Почеттино, Гарет Саутгейт и Грэм Поттер.