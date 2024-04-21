Гарначо не слишком был рад замене. Недавно у него был небольшой конфликт с Тен Хагом

Алехандро Гарначо не доиграл полуфинальный матч Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри» (3:3 и 4:2 по пен.) до конца. Это пятый матч подряд, в котором аргентинца заменяют.

Вингер не смог создать много моментов на родном правом фланге и в первом тайме упустил несколько верных шансов.

На 66-й минуте его заменили на Антони и очевидно, что молодой парень не был доволен этим фактом. Было видно, как Алехандро качал головой, медленно приближаясь к боковой.

Однако аргентинец все же пожал руку Эрику тен Хагу, хотя очевидно, что он был недоволен решением. Интересно, что футболист покидал поле, когда на табло были удобный для «Юнайтед» счет 3:0.

Есть надежда, что в этот раз Алехандро Гарначо не будет ставить лайки сообщениям, которые могут не понравиться тренеру.