«Манчестер Юнайтед» вступил в гонку за подписание Шешко. На словенца претендуют еще два клуба АПЛ

«Манчестер Юнайтед» ведёт борьбу с «Челси» и «Арсеналом» за подписание Беньямина Шешко, сообщает Evening Standard.

На данный момент «красные дьяволы» забили 47 голов в 32 играх Премьер-лиги - меньше всего среди команд топ-10.

Для понимания: «Манчестер Сити» забил 76 голов, «Арсенал» - 75.

Клуб недоволен результативностью Маркуса Рэшфорда и хочет создать конкуренцию Расмусу Хейлунду. Кроме того, уход Антони освободит место в атаке для потенциального новичка.

20-летний Шешко имеет пункт в контракте с «РБ Лейпциг» о выкупе за 42,5 миллиона фунтов стерлингов.

Словенец забил 13 мячей в текущем сезоне за немецкий клуб.