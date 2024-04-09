🤔 Заменить Эрика тен Хага в «МЮ» могут три человека. Один нравится Эшуорту, второй - руководству, а третий - всем, но ему не нравится «Юнайтед»
Сезон постепенно подходит к концу, а значит разговоры о будущем Эрика тен Хага лишь усиливаются.
«Красные дьяволы» по-прежнему далеки от топ-4 Премьер-лиги, отставая от «спасительный» строчки на 11 очков.
Хотя руководство «Манчестер Юнайтед» еще не приняло решение о судьбе Эрика тен Хага, но возможные варианты замены уже известны СМИ.
По информации CBS Sports, у «красных дьяволов» есть три претендента на роль главного тренера.
Гарет Саутгейт - главный фаворит на пост, поскольку у него хорошие отношения с Дэном Эшуортом, который, скорее всего, займет должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед».
Руководство «МЮ» также оптимистично смотрит на Юлиана Нагельсманна, который, по слухам, открыт для предложений после Евро-2024.
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан тоже находится в списке, но он вряд ли согласится возглавить клуб.
Не исключается, что Эрик тен Хаг продолжит работу с «МЮ», если клуб выиграет Кубок Англии и попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.