Тен Хагу не грозит увольнение после провала с «Челси». Причина грустная... для «МЮ»

Эрик тен Хаг не находится под угрозой увольнения, несмотря на поражение в матче с «Челси».

Inews сообщает, что причина кроется в отсутствии альтернатив.

Гарет Саутгейт и Юлиан Нагельсманн считаются главными фаворитами на тренерский пост в «Юнайтед», однако, оба тренера не стремятся покидать свои рабочие посты.

Наиболее реалистичен вариант подписания Грэма Поттера или Томаса Франка, но, насколько известно, специалисты далеки от перехода в «МЮ».