Гринвуд не хочет возвращаться в «МЮ» из-за обиды на клуб. Скорее всего, его продадут летом

Игра Мэйсона Гринвуда за «Хетафе» в этом сезоне вдохновила многих фанатов «Манчестер Юнайтед» на мысль о том, что игрок вернется в команду будущим летом.

Джим Рэтклифф намекнул, что еще не принято решение о будущем англичанина, не исключая, что он вернется в клуб.

Согласно The Athletic, Гринвуд сам не хочет играть за «Юнайтед», предпочитая остаться в «Хетафе».

Мэйсон расстроен отношением «Манчестера» к нему за период расследования дела о домашнем насилии.

Гринвуд недоволен отсутствием поддержки со стороны клуба во время судебного дела, а также длительным отстранением от тренировок.

На данный момент все идет к тому, что англичанин будет продан летом. «Юнайтед» рассчитывает извлечь большую выгоду из трансфера, чтобы вложить деньги в нужное подписание.

Контракт Гринвуда с «МЮ» истекает летом 2025 года.