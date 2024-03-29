Тен Хага не удивил дебют Майну за сборную. Тренер знал, что Кобби покажет отличный футбол

Кобби Майну дебютировал за сборную Англии. В матче с Бразилией он провел на поле 16 минут, а с Бельгией юноша отыграл 73 минуты и стал лучшим футболистом встречи .

Саутгейт в восторге от дебюта игрока «МЮ» за сборную: «В его возраст невозможно поверить, его качества видны всем».

А вот Тен Хага игра подопечного за национальную команду не удивила. Голландец верил, что Кобби покажет отличный футбол на международном уровне:

«Его дебют за сборную был очень хорош, но мы не удивлены. Мы знаем, на что он способен, он может очень быстро адаптироваться к игре на самом высоком уровне. Все это выглядит очень естественно, мы рады.

Конечно, мы рады за Кобби, мы им гордимся! Для академии «Манчестер Юнайтед» здорово воспитать молодого игрока, который попадет в национальную команду, это большой комплимент для всего клуба. Это комплимент лично для него, потому что он попал в сборную, а также для всех, кто работал с ним в академии. Так что для «Манчестер Юнайтед» это очень хорошо.

Пока Кобби отлично справляется с нагрузкой и давлением, но, конечно, если что-то пойдет не так, я как тренер вмешаюсь. Но пока в этом нет необходимости, потому что Кобби хочет играть в футбол, он хочет побеждать, хочет выкладываться изо всех сил каждый день, потому что он хочет совершенствоваться, он просто хочет получать удовольствие на поле. Для него удовольствие – доминировать, диктовать ход игры и побеждать».

Пусть Майну и дальше заставляет клуб и тренера гордиться.