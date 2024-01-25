United Tweets
Блог

Свободных денег нет. Тен Хаг считает, что «МЮ» не может позволить нового форварда

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Назвал помощника Хейлунда.

Эрик тен Хаг полностью исключил возможность появления нового форварда до конца зимнего трансферного окна. Даже несмотря на продолжительную травму Антони Марсьяля «Манчестер Юнайтед» не выйдет на рынок.

Тренер считает, что время от времени на этой позиции может сыграть Маркус Рэшфорд.

«Я знаю, что места [под ФФП] нет. У нас нет свободных денег из-за ФФП, чтобы как-то закрыть недостаток игроков на позиции форварда. Конечно, Рэшфорд может играть как «девятка», но у нас есть и другие альтернативы. Ясно, что Антони выбыл на пару месяцев − это пробел в нашем составе».

С момента переезда на «Олд Траффорд» Расмус Хейлунд забил семь голов. Ожидалось, что из-за травмы Марсьяля «МЮ» возьмет кого-то в аренду. Рассматривался вариант с Каримом Бензема, но Тен Хаг похоронил этот вариант.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий