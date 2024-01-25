Свободных денег нет. Тен Хаг считает, что «МЮ» не может позволить нового форварда

Назвал помощника Хейлунда.

Эрик тен Хаг полностью исключил возможность появления нового форварда до конца зимнего трансферного окна. Даже несмотря на продолжительную травму Антони Марсьяля «Манчестер Юнайтед» не выйдет на рынок.

Тренер считает, что время от времени на этой позиции может сыграть Маркус Рэшфорд.

«Я знаю, что места [под ФФП] нет. У нас нет свободных денег из-за ФФП, чтобы как-то закрыть недостаток игроков на позиции форварда. Конечно, Рэшфорд может играть как «девятка», но у нас есть и другие альтернативы. Ясно, что Антони выбыл на пару месяцев − это пробел в нашем составе».

С момента переезда на «Олд Траффорд» Расмус Хейлунд забил семь голов. Ожидалось, что из-за травмы Марсьяля «МЮ» возьмет кого-то в аренду. Рассматривался вариант с Каримом Бензема, но Тен Хаг похоронил этот вариант.