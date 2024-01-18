🤯 Претендент на лучший гол Кубка Африки! Его автор - полузащитник Кабо-Верде, который 14 лет назад подписал контракт с «МЮ» 🤪

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бебе забил потрясающий гол на Кубке Африки.

Футболист реализовал штрафной удар, нанесенный, примерно, с расстояния в 40 метров от ворот.

Бебе положил начало разгрому Мозамбика, забив первый мяч сборной Кабо-Верде в матче. Эта победа гарантировала команде место в плей-офф - первой в турнире.

Отметим, что 33-летний Бебе родился в Португалии. Он решил играть за Кабо-Верде только в 2022 году.

Бебе перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2010 году, но сыграл всего два матча за клуб. Сейчас он выступает за «Райо Вальекано».