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🤯 Претендент на лучший гол Кубка Африки! Его автор - полузащитник Кабо-Верде, который 14 лет назад подписал контракт с «МЮ» 🤪

Райо Вальекано Райо Вальекано
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Бебе Бебе
Футбол Футбол

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бебе забил потрясающий гол на Кубке Африки.

Футболист реализовал штрафной удар, нанесенный, примерно, с расстояния в 40 метров от ворот.

Бебе положил начало разгрому Мозамбика, забив первый мяч сборной Кабо-Верде в матче. Эта победа гарантировала команде место в плей-офф - первой в турнире.

Отметим, что 33-летний Бебе родился в Португалии. Он решил играть за Кабо-Верде только в 2022 году.

Бебе перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2010 году, но сыграл всего два матча за клуб. Сейчас он выступает за «Райо Вальекано».

6 комментариев
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Sports, скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы вы сделали прогресс? Поднялись на новый уровень и перешли от картинок хотя бы к гифкам?
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Третий гол Кабо-Верде в этой же игре гораздо круче
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Йоу это вторая новость про этот гол, и тут скрины с другого ракурса!! Респект 🤝 спасибо, мерси
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Бебе ещё играет?😲
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Насколько я помню МЮ его подписал после выигрыша Португалии чемпионата мира среди бездомных (ни фига сё я в чертоги разума окунулся)))
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Ответ Yakub_Yar
Sports, скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы вы сделали прогресс? Поднялись на новый уровень и перешли от картинок хотя бы к гифкам?
Разрешить не соблюдать авторские права.
А тебе подумать немного.
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