«Тен Хаг позвонил мне и сказал...» Нападающий «Аякса» Бробби рассказал, как тренер «МЮ» уговаривал его на переход на «Олд Траффорд»

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби рассказал, что зимой 2022 года Эрик тен Хаг пытался заманить его в «Манчестер Юнайтед», но он предпочел вернуться в амстердамский клуб.

«Эрик тен Хаг позвонил мне и сказал, что, если я перейду в «Юнайтед», то мой агент получит миллионы евро, а я буду зарабатывать в несколько раз больше, чем в «Аяксе». Но решение было окончательным: я хотел перейти в «Аякс». Чтобы сделать это возможным, мой агент Хосе Фортес Родригес даже отказался от огромного процента, который полагался ему в случае моей продажи».

В 2022 году некоторые СМИ действительно сообщали об интересе «Манчестер Юнайтед» к юному нападающему, а в последние дни эти слухи вспыхнули с новой силой. Однако, судя по всему, Бробби не спешит перебираться на «Олд Траффорд».

Брайан вернулся в Нидерланды после неудачной аренды в «РБ Лейпциг», где он сделал всего 3 результативные передачи в 14 матчах.

Тен Хаг очень хорошо знает Бробби, поскольку работал с ним в Амстердаме. Именно Эрик подарил нападающему дебют в первой команде. Несмотря на трудности «Аякса», 22-летний футболист уже в этом сезоне забил 12 голов. Ранее он говорил, что хочет добиться успеха в родной команде и только потом делать следующий шаг и пробовать свои силы в большом клубе.

Возможно, рано или поздно он все же воссоединится с Тен Хагом.