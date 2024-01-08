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«Это напугало их до смерти». Гари Невилл объяснил, почему Глейзеры уволили Ральфа Рангника

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В последнем эпизоде подкаста Stick to Football Гари Невилл вспомнил о периоде истории «Манчестер Юнайтед», когда во главе команды был Ральф Рангник. Экс-защитник манкунианцев объяснил, почему специалиста убрали из клуба несмотря на то, что он должен был остаться в качестве консультанта спортивного отдела.

«Они пригласили Ральфа Рангника в качестве спортивного директора. Именно так. Он управлял командой всего несколько месяцев и должен был получить должность спортивного директора в конце сезона.

Но он публично сказал, что перестройка команды должна быть похожа на операцию на открытом сердце, и хотел избавиться от 10 или 12 игроков, перевернуть все.

Они [Глейзеры] избавились от него, потому что это напугало их до смерти. Понимаете, о чем я? При этом то, что он сказал, по большей части вполне справедливо».

Рангник должен был продолжить работу в клубе в новой должности. Планировалось, что он будет сотрудничать с Эриком тен Хагом в качестве спортивного консультанта, совмещая эту должность с постом главного тренера сборной Австрии. Однако в конце сезона «Манчестер Юнайтед» неожиданно объявил о полном разрыве отношений со специалистов. Возможно, причина была действительно в испуге, как говорит Невилл. Несложно представить, что Глейзеры просто не готовы были на такие кардинальные изменения, которые потребуют немало средств.

1 комментарий
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Глэизеры как и большинство "экспертов" спортса верят что нужно просто сменить очередного
тренера и всё поправится само
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