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📹Не забил, но отработал за полем. Хейлунд сделал подарок для юного болельщика «МЮ»

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Привлек баннер на датском.

В третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Уиганом» − 2:0. Два из тридцати трех ударов в сторону ворот реализовали Диогу Далот и Бруну Фернандеш.

В первом тайме «МЮ» упустил несколько возможностей, виновником которых стал Расмус Хейлунд. Однако несмотря на то, что форвард не забил голов, он отработал свою матчевую не результативность за пределами поля.

Расмус заметил, что группа фанатов держит обращение к нему на датском, размещенном на картонном флаге. Хейлунд подбежал к трибуне и отдал свою майку юному болельщику. Тому явно будет, что вспомнить.

Расмус Хейлунд не слишком удачно начал карьеру на «Олд Траффорд», забив в 24 матчах только шесть голов.

2 комментария
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Это как женой не смог, но отработал с любовницей?
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Молодец.. Не забив, не начинает дуться и разбивать телефоны детям .. Он на правильном пути.. А голы придут.. 👏
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