Де Хеа до сих пор не нашел себе новый клуб. Чем Давид занимался в это время и почему ему негде играть, — разобрался The Athletic

Не скучает.

Семь месяцев назад Давид де Хеа получил «Золотую перчатку», но, покинув «Манчестер Юнайтед» как свободный агент, он до сих пор не нашел себе новый клуб. The Athletic рассказал, почему это произошло и чем занимался Давид в последние полгода.

По информации от Марио Кортеганы и Дэна Шелдона, Де Хеа поддерживал свой уровень, занимаясь три-четыре раза в неделю, и он находится в прекрасной форме. Если голкипер получит устраивающее его предложение, он сразу сможет вступить в игру.

Давид поддерживает связь с бывшими коллегами по «Олд Траффорд». Большую часть времени он проводит в Англии, но перед Рождеством футболист вернулся в Мадрид, чтобы провести там праздники.

Однако, несмотря на хорошую форму, Де Хеа так и не достиг договоренности с каким-либо клубом. Когда вратарь покидал «Юнайтед», у него было желания доказать, что они ошиблись, поэтому он был готов к переходу в лигу более низкого уровня.

Голкипер получал предложения и от топ-команд, и из Саудовской Аравии, однако ни один из клубов не был готов удовлетворить его запросы по зарплате. В первую очередь Давид думает о комфорте своей семьи, поэтому он ждет предложения, по которому ему предложат «внушительную» сумму.

В статье добавляется, что Де Хеа, по словам источников, серьезно рассматривал возможность завершения карьеры прошлым летом и до сих пор не исключает такой вариант. Ему нравится жизнь вдали от футбола, где на него не оказывается столько давления.

На данный моментом голкипером интересуется «Ньюкасл» в связи с травмой Ника Поупа, но, учитывая его требования по заработной плате, этот трансфер маловероятен.