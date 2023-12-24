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«Нужно время и терпение». Рэтклифф написал открытое письмо болельщикам «МЮ»

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Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф в преддверии матча с «Астон Виллой» обратился к болельщикам клуба.

«Я хотел написать вам сейчас, учитывая критическую роль болельщиков в будущем «Манчестер Юнайтед». Мы осознаем свою ответственность как хранителей клуба от вашего имени.

Я верю, что на поле мы сможем добиться спортивного успеха в дополнение к несомненному коммерческому успеху. Вы амбициозны для клуба, мы тоже. В спорте нет гарантий, перемены неизбежно требуют времени, но мы работаем на долгосрочную перспективу и вместе хотим помочь вернуть «МЮ» туда, где ему самое место − на вершину английского, европейского и мирового футбола. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности».

Очевидно, что новый совладелец клуба просит у болельщиков время и терпения. Приобретение сэром Джимом 25% акций «Юнайтед» подтвердили в канун Рождества. Очевидно, что ему потребуется какое-то время, чтобы осуществить задуманное.

Уже известно, что в клубе будет новый генеральный и спортивный директор. Рэтклиффа не устраивает, в каком направлении двигался «МЮ».

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