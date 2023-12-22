«Я очень усердно тренировался». Антони доволен своими выступлениями за «МЮ»

В текущем сезоне Антони получал не так много игрового времени, как в прошлом году, на это в том числе повлияли обвинения в домашнем насилии, из-за которых он делал паузу, чтобы разобраться в деле. Потом бразилец вернулся, постепенно набрал форму, и в последних четырех матчах подряд он попадал в стартовый состав.

Вингеру пока нечем похвастаться в плане результативных действий, ведь у него 0 голов и 0 ассистов в 18 играх. Однако Антони много работает над собой, и он уверен, что это видно на поле.

«Во-первых, я очень доволен своей серией [выходов в старте], — сказал футболист в интервью для клубного сайта. — Я очень усердно тренировался, и это следствие той работы на тренировках. Я очень доволен и надеюсь, что смогу помочь команде еще больше.

Позитивный настрой заразителен для всей команды. Я не люблю проигрывать, даже в «камень, ножницы, бумага». Это мой дух. Я всегда был таким и буду продолжать это делать, чтобы поднять настроение команде и распространять эту энергию».

Несмотря на то, что результативность Антони оставляет желать лучшего, в последних матчах он неплохо проявляет себя. Что удивительно, пожалуй, больше всего его вклад заметен в оборонительных действиях.

Однако от атакующих игроков все же не грех ждать хоть каких-то результативных действий...