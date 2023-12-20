«Это именно то, чего нам не хватает». Люк Шоу назвал главную проблему «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, в чем проблема манкунианцев, приведя в пример недавний матч против «Ливерпуля».

«Это фундаментальная проблема. Каждая игра, будь она на «Энфилде» или «на Олд Траффорде», всегда должна быть одинаковой, и я думаю, что это именно то, чего нам не хватило. Дело в стабильности.

В одной игре мы выглядим превосходно. Например, в матче против «Челси» - мы сыграли действительно хорошую игру, а затем взяли и провалились с «Борнмутом».

Это неприемлемо, мы не можем принять это. Проблему нужно решить и очень быстро, потому что мы не можем так продолжать, - заявил Шоу.

Как решить эту проблемы? Трансферы?