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«Это именно то, чего нам не хватает». Люк Шоу назвал главную проблему «МЮ»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, в чем проблема манкунианцев, приведя в пример недавний матч против «Ливерпуля».

«Это фундаментальная проблема. Каждая игра, будь она на «Энфилде» или «на Олд Траффорде», всегда должна быть одинаковой, и я думаю, что это именно то, чего нам не хватило. Дело в стабильности.

В одной игре мы выглядим превосходно. Например, в матче против «Челси» - мы сыграли действительно хорошую игру, а затем взяли и провалились с «Борнмутом».

Это неприемлемо, мы не можем принять это. Проблему нужно решить и очень быстро, потому что мы не можем так продолжать, - заявил Шоу.

Как решить эту проблемы? Трансферы?

2 комментария
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Это настрой команды значит все решит, и кто должен настроить их?
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Ответ Руслан Саидов
Это настрой команды значит все решит, и кто должен настроить их?
Кто же должен настроить 30-летних миллионеров на то, чтобы на тренировках они бегали и научились давать пас на 2 метра? Кто должен за ними вытирать сопли и убраться в их комнате? Правильно, мама!
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