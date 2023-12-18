«Никто его не знал». Один из действующих игроков «Юнайтед» пришел в клуб, миновав тренерские списки

Уровень футболиста до сих пор загадка.

Бывший старший скаут «Манчестер Юнайтед» в разговоре с Mail Sport рассказал о том, как в 2015 году Антони Марсьяль оказался в клубе.

«К моменту прихода Ван Гала у нас была система, которая, как нам казалось, работала. В нашей базе данных были игроки, и каждый раз, когда игрок проходил через скаутскую разведку или поднимался по уровням системы, она автоматически обновлялась.

И вот однажды появился Антони Марсьяль. Он буквально всплыл на базе в Каррингтоне. Мы подписали его за 50 млн фунтов или около того, но никто из нас в отделе никогда о нем не слышал».

В более позднем отчете француза назвали «тщеславным» приобретением. В эту же категорию отнесли Бастиана Швайнштайгера и Радамеля Фалькао.

Еще одно спорное приобретение − Анхель Ди Мария − охарактеризован скаутами как «недостаточно смелый», но его все же взяли из «Мадрида» за 60 млн фунтов.

Все источники, с которыми общалось издание, назвали ошибкой предоставление Ван Галу власти и полномочий на трансферном рынке.

На момент сентября 2015 года «МЮ» за Марсьяля заплатил «Монако» 36 млн фунтов плюс еще 21 млн должен был уйти бонусами. Луи ван Гал тогда заявил, что сумма была «смехотворной», а покупка сделана с расчетом на «следующего тренера клуба».

За восемь лет Марсьяль отыграл за «Юнайтед» в 317 матчах и забил 90 голов. Его контракт истекает летом 2024 года.