Девять игроков недоступны, но двое вернулись в строй. К матчу против «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» подходит с большими потерями

Поездка на «Энфилд» будет тяжелой.

По меньшей мере девять игроков основной команды «Манчестер Юнайтед» не смогут отправиться в Ливерпуль на воскресную игру против «красных».

В ходе предматчевой пресс-конференции Эрик тен Хаг объявил, что лишь двое из выбывших футболистов восстановились:

«Харри [Магуайр] не будет готов к предстоящим играм, но мы не думаем, что это затянется надолго. Люк Шоу тренировался сегодня утром. Поэтому мы думаем, что он будет доступен в воскресенье. Маркус Рэшфорд вернется, Марсьяль — нет».

Это означает, что как минимум девять игроков, включая дисквалифицированного капитана Бруну Фернандеша, пропустят матч с «Ливерпулем»:

Харри Магуайр

Бруну Фернандеш

Каземиро

Лисандро Мартинес

Мэйсон Маунт

Кристиан Эриксен

Тирелл Маласиа

Антони Марсьяль

Амад Диалло

Интересно, хоть в какой-то момент сезона в распоряжении Тен Хага будут все игроки?