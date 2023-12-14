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Девять игроков недоступны, но двое вернулись в строй. К матчу против «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» подходит с большими потерями

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Поездка на «Энфилд» будет тяжелой.

По меньшей мере девять игроков основной команды «Манчестер Юнайтед» не смогут отправиться в Ливерпуль на воскресную игру против «красных».

В ходе предматчевой пресс-конференции Эрик тен Хаг объявил, что лишь двое из выбывших футболистов восстановились:

«Харри [Магуайр] не будет готов к предстоящим играм, но мы не думаем, что это затянется надолго. Люк Шоу тренировался сегодня утром. Поэтому мы думаем, что он будет доступен в воскресенье. Маркус Рэшфорд вернется, Марсьяль — нет».

Это означает, что как минимум девять игроков, включая дисквалифицированного капитана Бруну Фернандеша, пропустят матч с «Ливерпулем»:

  • Харри Магуайр
  • Бруну Фернандеш
  • Каземиро
  • Лисандро Мартинес
  • Мэйсон Маунт
  • Кристиан Эриксен
  • Тирелл Маласиа
  • Антони Марсьяль
  • Амад Диалло

Интересно, хоть в какой-то момент сезона в распоряжении Тен Хага будут все игроки?

 

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