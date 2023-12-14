Девять игроков недоступны, но двое вернулись в строй. К матчу против «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» подходит с большими потерями
Поездка на «Энфилд» будет тяжелой.
По меньшей мере девять игроков основной команды «Манчестер Юнайтед» не смогут отправиться в Ливерпуль на воскресную игру против «красных».
В ходе предматчевой пресс-конференции Эрик тен Хаг объявил, что лишь двое из выбывших футболистов восстановились:
«Харри [Магуайр] не будет готов к предстоящим играм, но мы не думаем, что это затянется надолго. Люк Шоу тренировался сегодня утром. Поэтому мы думаем, что он будет доступен в воскресенье. Маркус Рэшфорд вернется, Марсьяль — нет».
Это означает, что как минимум девять игроков, включая дисквалифицированного капитана Бруну Фернандеша, пропустят матч с «Ливерпулем»:
- Харри Магуайр
- Бруну Фернандеш
- Каземиро
- Лисандро Мартинес
- Мэйсон Маунт
- Кристиан Эриксен
- Тирелл Маласиа
- Антони Марсьяль
- Амад Диалло
Интересно, хоть в какой-то момент сезона в распоряжении Тен Хага будут все игроки?