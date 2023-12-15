Эрик тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед».

«Меня это не беспокоит. Я все слышу и чувствую. Люди обсуждают это, но на самом деле все нормально. Я сосредотачиваюсь на цели сделать эту команду и наших футболистов лучше. Вот, о чем я забочусь», - заявил тренер.

Напомним, что в последние дни обсуждается возможная замена голландца на Грэма Поттера, который ранее работал в «Челси» и «Брайтоне». Интерес к специалисту связан со скорой сделкой по продаже 25% акций клуба сэру Джиму Рэтклиффу и его компании Ineos.

Напомним, что «Юнайтед» проиграл 12 матчей в текущем сезоне и закончил выступление в еврокубках. «Красные дьяволы» встретятся в воскресенье с «Ливерпулем».