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Эрик тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении из «Манчестер Юнайтед»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед».

«Меня это не беспокоит. Я все слышу и чувствую. Люди обсуждают это, но на самом деле все нормально. Я сосредотачиваюсь на цели сделать эту команду и наших футболистов лучше. Вот, о чем я забочусь», - заявил тренер.

Напомним, что в последние дни обсуждается возможная замена голландца на Грэма Поттера, который ранее работал в «Челси» и «Брайтоне». Интерес к специалисту связан со скорой сделкой по продаже 25% акций клуба сэру Джиму Рэтклиффу и его компании Ineos.

Напомним, что «Юнайтед» проиграл 12 матчей в текущем сезоне и закончил выступление в еврокубках. «Красные дьяволы» встретятся в воскресенье с «Ливерпулем».

2 комментария
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Лысыго в Барсу, Чапи в МЮ.
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Что?
Разве Рэтклифф купить 25℅ акции.
Боюсь что Глейзери откажутся от
продажа акции.
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