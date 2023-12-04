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Давид Де Хеа может вернуться в АПЛ уже в январе

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По данным Daily Mail, «Ньюкасл» изучает возможность подписания Давида Де Хеа во время зимнего трансферного окна.

«Сороки» ищут замену Нику Поупу, может пропустить несколько месяцев из-за травмы, полученной на выходных.

Де Хеа остается свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед» летом, поскольку Эрик тен Хаг решил не продлевать контракт с испанцем.

«Ньюкаслу» еще предстоит официально обратиться к 33-летнему футболисту, который не завершил карьеру, несмотря на то, что находится без игровой практики уже более шести месяцев.

1 комментарий
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скучаю по Де Хея
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