United Tweets
Блог

Странный твит Де Хеа после поражения «МЮ» от «Ньюкасла»: что он имел ввиду?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Футбол Футбол

 Вот такой твит запостил Давид Де Хеа после игры "МЮ" с "Ньюкаслом" (0:1).

Видимо, Давид смотрел игру и был разочарован "МЮ". Или чтобы это могло значить? 

Эрик тен Хаг продолжает доверять вратарю «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. По информации ESPN, тренер манкунианцев поддерживает камерунца и по-прежнему считает, что его трансфер был правильным решением.

Кроме того, тренер считает, что плюсы от игры Онана перевешивают минусы. По мнению тен Хага, стиль Андре больше соответствует его видению командной игры, чем стиль ушедшего летом Де Хеа.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скажите, а почему считается, что Онана может играть ногами? Я смотрел вот 2 куска матчей МЮ с Сараем и с Ньюкаслом, ну у него длинные передачи абсолютно никакие, а дать мяч ближнему игроку ни для какого вратаря не проблема. В Реале сейчас вот смотрю на нашего второго вратаря Лунина, ну он намного лучше Онаны играет ногами и ему, чтобы забить гол, нужно условно сетку порвать, с большим трудом забивают голы соперники.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий