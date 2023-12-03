Странный твит Де Хеа после поражения «МЮ» от «Ньюкасла»: что он имел ввиду?

Вот такой твит запостил Давид Де Хеа после игры "МЮ" с "Ньюкаслом" (0:1).

Видимо, Давид смотрел игру и был разочарован "МЮ". Или чтобы это могло значить?

Эрик тен Хаг продолжает доверять вратарю «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. По информации ESPN, тренер манкунианцев поддерживает камерунца и по-прежнему считает, что его трансфер был правильным решением.

Кроме того, тренер считает, что плюсы от игры Онана перевешивают минусы. По мнению тен Хага, стиль Андре больше соответствует его видению командной игры, чем стиль ушедшего летом Де Хеа.