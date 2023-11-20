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Марсьялем интересуется несколько клубов. Фабрицио Романо рассказал, как на будущее игрока в «МЮ» смотрит Тен Хаг

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Фабрицио Романо в интервью для канала The United Stand рассказал, что несколько клубов заинтересованы в подписании Антони Марсьяля. По словам инсайдера, если в январе «МЮ» получит хорошее предложение, то клуб будет готов продать игрока.

При этом Тен Хаг не горит желанием расставаться с нападающим.

В своей колонке для Caught Offside Романо уточнил, что тренер ценит качества француза. Голландец все еще видит Антони частью команды в будущем. Хоть сейчас Марсьяль является игроком ротации, Тен Хаг не считает необходимостью продажу форварда в зимнее трансферное окно.

При этом, по сведениям Фабрицио Романо, тренер не будет настаивать на сохранении француза в составе. Если «Манчестер Юнайтед» получит достойное предложение, голландец согласится отпустить игрока. А если подходящего предложения не поступит, Эрик будет рад оставить Антони в составе «дьяволов» в качестве альтернативы Хейлунду.

В этом сезоне Марсьяль провел лишь 396 минут в 15-ти матчах. В двух встречах «Юнайтед» в Премьер-лиге он выходил на поле в стартовом составе. Француз пока отметился одним голом и одним ассистом.

А как вы смотрите на гипотетическую продажу Марсьяля?

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