«Манчестер Юнайтед» готов покрыть зарплату Джейдона Санчо, чтобы избавиться от него в январе
Похоже, что у Джейдона Санчо нет будущего в «Манчестер Юнайтед» после отказа извиниться перед Эриком тен Хагом.
По данным Tuttosport, «Ювентус» готов взять вингера в аренду на шесть месяцев, когда вновь откроется январское трансферное окно.
Между тем, "красные дьяволы" даже готовы покрыть часть зарплаты 23-летнего футболиста в размере 250 000 фунтов в неделю, чтобы избавиться от него в этом сезоне.
Тен Хаг отстранил Санчо от всех действий в основной команде «Манчестер Юнайтед», а англичанин был принудительно удален из клубного чата WhatsApp.
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