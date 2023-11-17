«Манчестер Юнайтед» готов покрыть зарплату Джейдона Санчо, чтобы избавиться от него в январе

Похоже, что у Джейдона Санчо нет будущего в «Манчестер Юнайтед» после отказа извиниться перед Эриком тен Хагом.

По данным Tuttosport, «Ювентус» готов взять вингера в аренду на шесть месяцев, когда вновь откроется январское трансферное окно.

Между тем, "красные дьяволы" даже готовы покрыть часть зарплаты 23-летнего футболиста в размере 250 000 фунтов в неделю, чтобы избавиться от него в этом сезоне.

Тен Хаг отстранил Санчо от всех действий в основной команде «Манчестер Юнайтед», а англичанин был принудительно удален из клубного чата WhatsApp.