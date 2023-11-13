United Tweets
Блог

Ни дня без травм. «Юнайтед» раскрыл сроки восстановления Хейлунда и Эриксена

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
травмы травмы
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» наконец дал официальное заключение по поводу травм Кристиана Эриксена и Расмуса Хейлунда, которые они получили в игре с «Лутоном» (1:0).

Клуб подтвердил, что опытный хавбек получил травму колена и выбыл из строя на месяц. Похоже, что датчанин не поможет команде аж до середины декабря, но, возможно, успеет набрать форму к праздникам.

Хейлунд получил растяжение мышцы. «Юнайтед» рассчитывает вернуть его на поле до конца ноября. Велика вероятность, что 26 ноября в игре с «Эвертоном» форвард не помощник.

Расмус приложит все силы, чтобы успеть восстановиться к предстоящему матчу Лиги чемпионов против «Галатасарая».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Саидов
Только не хватало Расмуса потерять, хотя бы в лч забивает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс С
где все? тут тоже Тен Хаг виноват))
в защите ротации нет из за травм, в составе полтора нападающих и тот один уже на больничном, ещё и в полузащите эпидемия (не дай бог) начнется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий