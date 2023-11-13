Ни дня без травм. «Юнайтед» раскрыл сроки восстановления Хейлунда и Эриксена

«Манчестер Юнайтед» наконец дал официальное заключение по поводу травм Кристиана Эриксена и Расмуса Хейлунда, которые они получили в игре с «Лутоном» (1:0).

Клуб подтвердил, что опытный хавбек получил травму колена и выбыл из строя на месяц. Похоже, что датчанин не поможет команде аж до середины декабря, но, возможно, успеет набрать форму к праздникам.

Хейлунд получил растяжение мышцы. «Юнайтед» рассчитывает вернуть его на поле до конца ноября. Велика вероятность, что 26 ноября в игре с «Эвертоном» форвард не помощник.

Расмус приложит все силы, чтобы успеть восстановиться к предстоящему матчу Лиги чемпионов против «Галатасарая».