По старой памяти. Теден Менджи приехал на «Олд Траффорд» впервые после ухода из «МЮ» и попал в забавную ситуацию

Бывший защитник «Юнайтед» Теден Менджи на секунду забыл, за какой клуб он выступает, когда он приехал на «Олд Траффорд» как игрок «Лутона».

Менджи был в системе «МЮ» с шестилетнего возраста, но так и не смог пробиться в первую команду. Он принял участие лишь в двух официальных матчах за манкунианцев, а летом решил двигаться дальше, подписав контракт с «Лутоном», получившим повышение.

И вот в субботу он впервые вернулся на «Олд Траффорд» после расставания с клубом своего детства, только теперь ему предстояло отправиться в гостевую раздевалку. Но Теден тут же совершил ошибку, которая абсолютно оправдана, учитывая, что он провел 15 лет в «Юнайтед».

Камеры BBC запечатлели, как Менджи, зайдя в подтрибунку, радостно поздоровался с сотрудником «МЮ», а после уверенно направился в домашнюю раздевалку. Защитник быстро осознал свою оплошность и рассмеялся, направившись к своей команде.

Привычка — вторая натура 😄