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Ходят слухи, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Антони. Так ли это — отвечает Фабрицио Романо

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Хорошие или плохие новости?

Фанаты и эксперты активно критикуют Антони за нерезультативный старт в сезоне 2023/24. На фоне его неудачных выступлений начали появляться новости, что Тен Хаг устал от его слабой игры и клуб готов продать или отдать его в аренду в январское трансферное окно.

Возникали слухи, что манкунианцы присматриваются к Габриэлу Барбозу, и, возможно, зимой мог бы состояться обмен двух бразильцев. Однако Фабрицио Романо опроверг эту информацию.

«Насколько я знаю, Антони не присоединится к «Фламенго» или какому-либо другому бразильскому клубу, несмотря на последние слухи. Такая возможность даже не рассматривается.

Никакой аренды, никаких перспектив возвращения в Бразилию, несмотря на слухи об обмене на Габигола [Барбозу].

Ожидается, что Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» в январе».

 

Судя по информации от главного инсайдера мира футбола, Антони клуб до сих пор верит, что Антони сможет переломить сложную ситуацию.

В этом сезоне бразилец провел 11 матчей и не отметился ни одним результативным действием.

1 комментарий

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jexOn
Его и бесплатно никто не заберет. В любой момент могут предъявить обвинения по уголовной статье. Слабейший игрок МЮ за последние 20 лет по соотношению цена/качество.
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