Тен Хаг привлек к тренировкам талантливого молодого игрока. Летом он уже дебютировал в неофициальном матче

Возможно окажется в заявке.

На сегодняшней тренировке «МЮ» был замечен молодой игрок Омари Форсон. Он универсальный вингер, который способен сыграть на обоих флангах, а также в качестве атакующего хавбека. Англичанин уже попадал в заявку «Юнайтед» на Лигу чемпионов, отсидев весь матч против «Баварии» (4:3).

Форсон подписал профессиональный контракт два года назад, а до этого был в академиях «Вест Хэма» и «Тоттенхэма». Его договор с «красными дьяволами» истекает в конце сезона, и ожидается, что в его переходе будут заинтересованы как клубы АПЛ, так и из других чемпионатов.

Тен Хаг не хочет повторить ошибку, которая случилась в 2020 году с другим талантливым игроком − Эйнджелом Гомесом. Он ушел из «МЮ» в «Лилль», где успешно играет в старте.

Неизвестно, попадет ли Омари Форсон в заявку на матч против «Копенгагена» и получит ли игровое время, но это явный сигнал о доверии тренера к молодежи.

Англичанин принял активное участие в предсезонных играх, выходя в пяти из восьми встречах. Тогда игрок заявил, что будет «активно работать» над тем, чтобы играть за первую команду

«Я многому научился − хорошим привычкам на поле и вне его − и мне очень понравилось время, проведенное с начала предсезонки», − сказал он в интервью MUTV в августе.

«Многому можно научиться − нужно продолжать работать. Этот процесс никогда не прекращается, особенно по причине того, что я молод. В «Юнайтед» тебе будут давать возможность, и это, безусловно, важно. Но я не могу успокаиваться, я буду продолжать работать и надеяться, что мои шансы придут».

В конце июля Омари Форсон в игре против «Дортмунда» попал в небольшую заварушку. Тогда Тен Хаг вынужденно снял игрока с матча и долго объяснял ему что-то на бровке.